Ho Tsoaloa ha Lefatše le Lecha: Bopaki ba Khohlano ea Lipolanete e Lemohileng Tsamaisong e Hole ea Linaleli

Litsebi tsa linaleli li ka ’na tsa lemoha phello ea ho thulana ho hoholo pakeng tsa lipolanete tse peli tse khōlōhali tsamaisong e hōle ea linaleli. Ho thulana hoo, haeba ho netefalitsoe, ho ka fana ka monyetla o ikhethang oa ho bona ho tsoaloa ha polanete e ncha le ho fumana leseli mabapi le tšebetso ea ho bōptjoa ha lipolanete.

Ka Tšitoe 2021, litsebi tsa linaleli li ile tsa bona naleli e tloaelehileng e kang letsatsi, e tsejoang ka hore ke ASASSN-21qj, e benyang le ho fifala ho sa tloaelehang. Le hoja liketsahalo tsena li sa tloaeleha 'me hangata li bakoa ke lintho tse fetang pakeng tsa naleli le Lefatše, setsebi sa linaleli se sa tloaelehang se bitsoang Arttu Sainio se bontšitse hore ho ntšoa ha leseli la infrared ho tloha naleling ho eketsehile ka hoo e ka bang 4% lilemo tse peli le halofo pele ho moo. ketsahalo e fifatsang.

Ho latela litebello tsena, bafuputsi ba fana ka maikutlo a hore ho thekesela le ho fifala ho ka hlalosoa ke ho thulana ho hoholo lipakeng tsa lipolanete tse peli. Litšusumetso tse kholo tsa mofuta ona ho lumeloa hore li atile methating ea ho qetela ea sebopeho sa polanete mme li ka ama boholo, liqapi le lipotoloho tsa lipolanete tsamaisong.

Ho thulana hoo ho ka be ho ile ha ntša matla a mangata haholo, a etsa lesela le chesang, le benyang la lintho tse neng li le khōlō ka makhetlo a makholo ho feta lipolanete tsa pele. Sehlopha sena sa lipolanete se atolositsoeng, se bonoang se sebelisa sebonela-hōle sa NASA sa WISE, se ile sa fola butle-butle 'me sa honyela ka limilione tsa lilemo, se neng se ka etsa polanete e ncha ka ho felletseng.

Tšusumetso e ka be e boetse e hlahisitse marotholi a lithōle, ao a mang a 'ona a ka beng a ile a fetoha mouoane 'me a fetoha leqhoa le likristale tsa majoe. Maqhubu ana a ka be a fetile pakeng tsa ASASSN-21qj le Lefats'e, e leng se bakang ho fifala ho sa tsitsang ha naleli.

Haeba tlhaloso ea liketsahalo tsena e nepahetse, ho ithuta tsamaiso ena ea linaleli ho ka fana ka temohisiso ea bohlokoa mabapi le mekhoa ea ho thehoa ha polanete. Ho latela litebello tse fokolang tse entsoeng ho fihlela joale, bafuputsi ba fihletse qeto ea hore lipolanete tse thulanang li ne li le boima ba Lefatše makhetlo a 'maloa, tse neng li ka bapisoa ka boholo le Uranus le Neptune. Ho feta moo, mocheso oa 'mele oa ka mor'a ts'oaetso o hakanngoa hore o ka ba 700 ° C, o fana ka maikutlo a boteng ba likarolo tse nang le mocheso o tlaase o belang, joalo ka metsi.

Ho sibolloa hona ho bula fensetere e ncha ea kutloisiso ea ho thulana ha lipolanete le ho tsoaloa ha mafatše a macha. Ka ho ithuta ka phello ea liketsahalo tse joalo, bo-rasaense ba ka utolla boitsebiso ba bohlokoa bo mabapi le tšebetso e bōpang bokahohle ba rōna.

