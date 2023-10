Ho Utulla Tšimoloho e Hlollang ea Bokahohle: Maikutlo a Macha mabapi le Tsoelo-pele le Meeli ea eona.

Bafuputsi ba The Australian National University (ANU) ba sa tsoa haha ​​​​sets'oants'o se makatsang sa nalane ea bokahohle, e re fa kutloisiso e felletseng ea ho iphetola ha eona lilemong tse libilione tse 13.8 tse fetileng. Leha ho le joalo, phuputso ena e tsotehang e hlahisa khopolo-taba e thahasellisang e qholotsang khopolo e atileng ea tšimoloho ea bokahohle.

Ho e-na le hore ho be le ntho e le ’ngoe feela, phuputso eo e fana ka maikutlo a hore bokahohle bo ka ’na ba hlaha ho tloha “ka motsotsoana,” e leng ntho e nang le boima le boholo bo sa tšoaneng. Tšenolo ena e tsotehang, e hlahisoang ka mekhoa e mecha ea litšoantšo, e fana ka leseli holim'a liphiri tse potolohileng meeli le liphetoho tsa bokahohle.

Sengoli se ka sehloohong sa Honorary Associate Professor Charley Lineweaver o hatisa ntlha e ka sehloohong e susumetsang lipatlisiso, a bolela takatso ea ho utloisisa tšimoloho ea lintho tsohle tse bokahohleng. Ho hlakile hore ho tloha ha bokahohle bo tsoaloa ka ho phatloha ho hoholo ho chesang haholo, bo ne bo se na lintho tse kang liathomo, liproton, linaleli le lihlopha tsa linaleli. Le fa go ntse jalo, fa lobopo lo ne lo simolola go tsidifala, dilo tseno di ne tsa tsidifala go tswa mo tikologong e e mogote, tsa dira gore go nne le mefutafuta e e sa tlwaelegang ya dibopiwa tsa legodimo tse re di bonang gompieno.

Ho bontša mokhoa ona o rarahaneng oa ho iphetola ha bokahohle, bafuputsi ba ile ba sebelisa merero e 'meli. Ea pele e hlakisa mocheso le botebo ba bokahohle bo ntseng bo atoloha ha bo ntse bo kokobela butle-butle. Ho sa le joalo, morero oa bobeli o bonts'a boima le boholo ba ntho e 'ngoe le e 'ngoe e hlokomelehang ka har'a bokahohle, e leng se hlahisang chate e pharaletseng ka ho fetisisa e kileng ea etsoa.

Hoa thahasellisa hore thuto e boetse e tlisa tlhokomelo boteng ba libaka tse thibetsoeng ka har'a graph e reriloeng. Libakeng tsena, lintho ha li khone ho feta ho teteana ha masoba a matšo kapa ho theola ho isa ho li-minuscule tsa boholo hoo mechanics ea quantum e patang sebopeho sa tsona se le seng. Ka lebaka leo, sena se hlahisa lipotso tsa bohlokoa mabapi le mofuta oa motheo oa lintho tsena tse sa hlakang.

Ho feta moo, bafuputsi ba ile ba etsa tlhahiso ea hore haeba bokahohle bo bonoang bo ne bo ka koaheloa ka ho feletseng ho se letho le ka ’nģane ho letho, bokahohle ba rōna bo ne bo tla tšoana le lesoba le letšo le leholo, le nang le bokahare bo tlaase. Leha ho le joalo, li re tiisetsa hore ho na le mabaka a utloahalang a ho lumela hore boemo bona ha bo joalo, e leng se fanang ka boikutlo ba ho imoloha har’a lipatlisiso tsena tse thahasellisang.

Boithuto bona, bo entsoeng ke bafuputsi ba ANU, bo phatlalalitsoe ho The American Journal of Physics, e tiisa bohlokoa le ts'epo ea liphuputso tsa bona. Patlisiso ena ea bohlokoahali ha e hlalose kutloisiso ea rona ea tšimoloho ea bokahohle feela empa e boetse e lebisa tlhokomelo ea rona libakeng tseo re sa li tsebeng, e memelang lipatlisiso tse ling mabapi le liphiri tse ka nqane ho bokahohle bo bonoang.

LBH:

P: Instanton ke eng?

K: Ho latela phuputso, instanton ke ntho e inahaneloang e nang le boholo bo itseng le boima bo itseng boo e ka ’nang eaba ke bona bo ileng ba susumetsa tšimoloho ea bokahohle.

P: Ke libaka life tse hanetsoeng tseo ho buisanoeng ka tsona lipatlisisong?

K: Libaka tse hanetsoeng li tšoaea libaka tsa graph e reriloeng moo lintho li ke keng tsa feta ho teteana ha masoba a matšo kapa ho fokotseha ho isa ho boholo ba metsotso e seng mekae e sa utloisiseng hantle ka lebaka la ho fifala ha quantum mechanics.

P: Thuto e hlahisa meeli ea bokahohle joang?

K: Phuputso e fana ka maikutlo a hore haeba ho ne ho se letho ka ntle ho bokahohle bo bonoang, le ne le tla tšoana le lesoba le letšo le leholo, le tlaase.

P: Thuto e hatisitsoe hokae?

A: Thuto e phatlalalitsoe ho The American Journal of Physics.