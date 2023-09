Bokamoso ba Tekolo ea Sebaka: Puisano le Eric Ianson oa NASA

Puong e tlang e nang le sehlooho se reng, “Lipolanete le linaleli le likhoeli… oh hle!”, Eric Ianson, Motlatsi oa Motsamaisi oa Lefapha la Saense ea Lipolanete Ntlo-kholo ea NASA, o tla tšohla matsapa a morao-rao a monate a NASA a ho lekola sepakapaka. Sena se kenyelletsa pokello ea lisampole tse tsoang holim'a Mars, pontšo ea tšireletso ea polanete ka ho pshatla sepaka-paka ka boomo sebakeng sa asteroid, le ho hlahloba khoeli ea Jupiter's moon Europa le leoatle la lona le koahetsoeng ke leqhoa.

Mehato ea bohlokoa eo bacha ba ka lebellang ho e bona bophelong ba bona lefapheng la ho hlahloba sepaka-paka ho thata ho bolela esale pele, kaha theknoloji e fetoha ka potlako le lithahasello tsa bona. Leha ho le joalo, ho na le mekhoa e itseng e ka tsejoang. Ho khutlela ha batho Khoeling le ho lula ha bo-astronote ho Mars ho haufi. Mesebetsi ea liroboto ho lipolanete tse fapa-fapaneng, likhoeli le 'mele e menyenyane sepakapakeng e tla tsoela pele, ho tsepamisitsoe maikutlo libakeng tse kang Jupiter's moon Europa, khoeli ea Saturn Titan, le Uranus. Hape ho tla ba le khatelo-pele ea ho khetholla mafatše a ka lulang ntle ho setsi sa rona sa lipolanete.

Karolo ea NASA ea ho fihlela katleho e kholo e latelang ea sebaka e bohlokoa, joalo ka ha lik'hamphani tse ikemetseng tse kang SpaceX li bapala karolo ea bohlokoa haholo maetong a sepakapaka. Le hoja lik'hamphani tse ikemetseng li na le sepheo sa khoebo, NASA e tšehelitsoe ka lichelete ho finyella lipakane tse itseng tsa saense, lipatlisiso, kapa theknoloji. Litšebelisano-'moho le indasteri li tloaelehile, empa ho na le maemo ao NASA e hlahisang lisebelisoa tse khethehileng kapa lifofa-sebakeng ka tlung, tse kang Mars rovers le Europa Clipper spacecraft.

Katleho ea morao tjena ea lenaneo la sepakapaka la India ho fihla karolong e ka boroa ea khoeli ea babatseha. NASA e ananela tšebelisano-'moho ea machaba 'me e hlokomela bohlokoa ba ho arolelana lintlha tsa morero molemong oa tšibollo ea saense. Ba khothalletsa basebetsi-'moho le bona ba machaba ho etsa se tšoanang, ba khothalletsa ho hlahloba sebaka ka khotso.

Ha a botsoa ka filimi eo a e ratang haholo kapa lenaneo la thelevishene mabapi le ho hlahloba sebaka kapa sebaka, Eric Ianson o ile a bua ka lintho tse ’maloa tseo a li ratang, ho akarelletsa “Apollo 13,” “The Martian,” le “The Empire Strikes Back.” Leha ho le joalo, qetellong o ile a khetha "The Right Stuff" e le khetho ea hae ea pele. Filimi e bonts'a pale ea bo-rasaense ba pele ba Mercury Seven 'me e hapa mehopolo le liphephetso tsa leeto la sepakapaka nakong eo e neng e fetoha ho tloha tšōmong ea mahlale ho ea ho' nete.

Puo ea Eric Ianson ea Wilder Penfield e reretsoe November 13th ka 4 pm ho The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Tlhaloso:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, setsi sa United States sa baahi ba sepakapaka se ikarabellang bakeng sa lipatlisiso le lipatlisiso tsa naha.

Lenaneo la Tlhahlobo ea Mars - Lenaneo la NASA le ne le tsepamisitse maikutlo ho hlahlobisiseng Mars, ho kenyeletsoa thuto ea boemo ba leholimo ba polanete, jeoloji, le monyetla oa ho tšehetsa bophelo.

Radioisotope Power Systems Program - Lenaneo la NASA le hlahisang le ho boloka tšebeliso ea lisebelisoa tsa motlakase tsa radioisotope, tse fanang ka motlakase bakeng sa mesebetsi ea sebaka se tebileng ka ho sebelisa mocheso o hlahisoang ke ho bola ha li-isotopi tsa mahlaseli.

Tšireletso ea lipolanete - Boithuto le nts'etsopele ea mekhoa ea ho sireletsa Lefatše liketsahalong tse ka bang teng tse amang li-asteroids kapa li-comet.

Europa - E 'ngoe ea likhoeli tsa Jupiter tseo ho lumeloang hore li na le leoatle le ka tlas'a metsi a metsi ka tlas'a leqhoa la lona.

Litšebeletso tsa ho lefa khoeling ea khoebo - Lenaneo le ikemiselitseng ho isa mesebetsi ea mahlale le thekenoloji Khoeling ka tšebelisano 'moho le lik'hamphani tsa khoebo.

Perseverance Rover - Morero oa NASA ho Mars o ikemiselitseng ho lekola hore na polanete e lula hokae, ho batla matšoao a bophelo ba khale, le ho bokella lisampole bakeng sa ho khutlela Lefatšeng.

James Webb Space Telescope - Sebonela-hōle se tlang sa sepakapaka se tla qala ka 2021, se etselitsoeng ho ba sebonela-hōle se matla ka ho fetisisa se kileng sa etsoa.

Lenaneo la Artemis - Lenaneo la NASA le ikemiselitseng ho beha "mosali oa pele le monna ea latelang" Khoeling ka 2024.

