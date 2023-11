Litlhaloso tse Ncha mabapi le Phatlalatso ea Lefatše ea Likokoana-hloko tsa Filamentous Virus in Corals

By

Stony coral tissue loss disease (SCTLD) e bakile tshenyo e kgolo dikoloneng tsa dikorale tsa Caribbean ho tloha ka 2014, e leng se bakileng tahlehelo e kgolo ya baahi ba dikorale. Le hoja bafuputsi ba batlisitse karolo ea libaktheria ho SCTLD, moemeli oa causative o ntse o sa tsejoe. Leha ho le joalo, phuputso ea morao tjena e fane ka leseli ho motho e mong ea ka bang teng lefung lena: likokoana-hloko tsa filamentous.

Sehlopha sa bo-ramahlale se sebelisitse transmission electron microscopy (TEM) ho hlahloba boteng ba filamentous virus-like particles (VLPs) in the endosymbiotic dinoflagellate of corals, tse tsejoang e le Symbiodiniaceae. Bafuputsi ba ile ba sekaseka likorale tsa Pacific, ho kenyeletsoa Acropora hyacinthus le Porites cf lobata, mme ba fumana hore ho feta 60% ea lisele tsa Symbiodiniaceae (mofuta oa Cladocopium) li na le VLPs. Ho khahlisang, ho ata ha VLPs ho ne ho phahame ho Symbiodiniaceae ho tsoa likoloneng tse nang le khatello ea mocheso.

Ho feta moo, phuputso e fumane hore ho lelekoa ha Symbiodiniaceae ho tloha ho A. hyacinthus ho ne ho boetse ho na le VLPs ea filamentous, 'me lisele tsena li ne li senyehile haholoanyane ha li bapisoa le balekane ba bona ba hospite. Li-VLP tsena li ne li fapana ka bolelele ho tloha ho li-nanometer tse ka bang 150 ho isa ho tse 1500 'me li ne li e-na le bophara ba 16-37 nanometers, e leng se bontšang mekhahlelo e fapaneng ea potoloho ea ho ikatisa.

Ho fapana le litumelo tsa pele, li-VLP tse nang le li-filamentous li ne li sa hlokomeloe feela likorale tse amehileng tsa SCTLD kapa libaka tse itseng tsa mafika. Boithuto bona bo senotse li-VLP tse nang le likhoele ka mefuta e fapaneng ea Symbiodiniaceae, ho kenyeletsoa Breviolum, Cladocopium, le Durusdinium. Sena se phephetsa maikutlo a hore livaerase tsa filamentous li fumaneha feela ho mofuta o itseng oa Symbiodiniaceae.

Le hoja karolo ea li-VLP tsa filamentous ho SCTLD e ntse e sa tsejoe hantle, lipatlisiso tsena li fana ka maikutlo a hore likokoana-hloko tsena li atile 'me hangata li tšoaetsa Symbiodiniaceae. Ho fumana kutloisiso e betere ea phello ea tsona likoloneng tsa likorale, lithuto tsa kamoso li lokela ho shebana le sebopeho sa genomic sa livaerase tsena le liteko tse matla tsa litlamorao tsa tsona ho Symbiodiniaceae.

Ka kakaretso, thuto ena e fana ka leseli le lecha mabapi le kabo ea lefats'e ea tšoaetso ea vaerase ea filamentous ka likorale. Ka ho senola ho ata le ho se tšoane ha likokoana-hloko tsena, bo-rasaense ba ka tsoela pele ho hlahloba karolo ea bona ho mafu a likorale 'me ba khona ho hlahisa mehato e reretsoeng ho fokotsa liphello tsa SCTLD.

FAQs

SCTLD ke eng?

Stony coral tissue loss disease (SCTLD) ke lefu le tšoaetsanoang haholo le bakileng tahlehelo e kholo ea likolone tsa likorale tsa Caribbean ho tloha 2014.

Livaerase tsa filamentous ke eng?

Likokoana-hloko tsa filamentous ke likaroloana tse kang kokoana-hloko (VLPs) tse nang le sebōpeho se selelele se tšoanang le likhoele. Li amahanngoa le mafu a fapaneng a limela 'me li sa tsoa fumanoa likorale.

Na li-VLP tse nang le li-filamentous li fumanoa feela ho likorale tse anngoeng ke SCTLD?

Che, li-VLP tse nang le li-filamentous li fumanoe ho likorale tse amehang tsa SCTLD le tse bonahalang li phetse hantle, hammoho le libakeng tse fapaneng tsa mafika. Ha li felle feela ho mefuta e itseng ea likorale kapa genera.

Bohlokoa ba patlisiso ee ke bofe?

Boithuto bona bo totobatsa boteng bo atileng ba vaerase ea filamentous ho Symbiodiniaceae, endosymbiotic dinoflagellate tsa likorale. E phephetsa likhopolo tse teng mabapi le kamano pakeng tsa likokoana-hloko tsa filamentous le SCTLD 'me e bula mekhoa e mecha ea ho batlisisa karolo ea bona ho mafu a likorale.