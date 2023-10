Ho Fuputsa Kameho ea Li-Pulse tse Matla tsa X-ray ho Meaho ea Lintho

Ka lilemo tse fetang lekholo, litsebi tsa fisiks li ’nile tsa itšetleha ka ho hasana ha X-ray ho batlisisa sebōpeho se rarahaneng sa thepa e sa tšoaneng. Morao tjena, X-ray free-electron lasers (XFELs) e fetohile khetho e ratoang ka lebaka la bokhoni ba bona ba ho ntša maqhubu a matla a femtosecond. Leha ho le joalo, potso ea hlaha: na li-pulse tsee tse matla li ama joang libopeho tseo li ikemiselitseng ho ithuta tsona?

Sehlopha sa bafuputsi ba machaba se ile sa batla ho fana ka leseli tabeng ena ka ho etsa teko ka ho sebelisa femtosecond XFEL e tsepamisitseng maikutlo ho silicon nanocrystal sampole. Liphuputso tsa bona, tse hatisitsoeng ho Physical Review Letters, li senotse ho fokotseha ho hoholo ha matla a ho fapana ha X-ray ha matla a lerako a feta moeli o itseng. Ka lipapiso, ba ile ba khona ho sibolla li-femtoseconds tsa pele tsa tšebelisano-'moho le leseli, tse ileng tsa etsa hore liathomo tse ka har'a thepa li ferekane.

Nakong e fetileng, lithuto tse mabapi le tšebelisano-'moho le pulse ka har'a mofuta ona oa matla li ne li shebane haholo le lisebelisoa tsa mokhahlelo oa khase. E le ho rarolla lekhalo lena, bo-rasaense ba ile ba etsa liteko tsa bona setsing sa SACLA Japane, ba khantša lisampole tsa silicon tse boima ba 10-μm tse nang le matla a mabeli a fapaneng: 2.1 × 1016 W / cm2 le 4.6 × 1019 W / cm2. Ka mokhoa o makatsang, ba hlokometse hore litšoantšo tse fapaneng tse hlahisitsoeng ka matla a holimo a marang-rang li ne li fihla ho 50% dimmer ho feta kamoo ho neng ho lebelletsoe.

Mongoli Beata Ziaja-Motyka oa Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences o hatelletse hore le hoja ho utloahala ho nahana hore lipalo tse phahameng tsa photon li ka fella ka litšoantšo tse hlakileng tse fapaneng, ho na le moeli - hoo e ka bang mashome a libilione tsa li-watts ka lisenthimithara – ho feta moo letshwao la diffraction le fokola.

E le ho rarolla qaka ena, sehlopha sa lipatlisiso se ile sa fetohela ho lipapiso 'me sa fumana hore li-photon tse matla haholo (11.5-keV) tse tsoang ho li-pulse tse matla li ne li sa leleke lielektrone tsa valence feela empa hape le li-electrone tse tsoang likhetleng tse tebileng tse haufi le nucleus ea athomo. Likoti tsena tse tebileng tsa khetla li ama "lintho tse hasantsoeng tsa athomo" tse bapalang karolo ea ho fumana liphetho tsa phapang. Ka ho hlakileng, ionization ena eohle e etsahala ka har'a li-femtoseconds tse 6 tsa pele tsa tšebelisano-'moho le leseli.

Ha re ntse re tsoela pele, sehlopha se na le tšepo ea hore mosebetsi oa bona o tla bula tsela bakeng sa likopo tse ncha tsa mahlaseli a XFEL a matla, a kang ho nts'etsopele ea lisebelisoa tse ncha tsa optical bakeng sa ho khutsufatsa pulse pusong ea X-ray. Ho feta moo, ho utloisisa hore na liathomo tse fapaneng li arabela joang ho maqhubu a X-ray a potlakileng ho ka ntlafatsa ho nepahala ha ho nchafatsa meaho ea athomo ea 3D ho tsoa litšoantšong tse rekotiloeng tse fapaneng.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

X-ray diffraction ke eng?

X-ray diffraction ke ho hasana ha mahlaseli a X-ray ka sebopeho sa athomo kapa limolek'hule, e leng se nolofalletsang bo-rasaense ho tseba tlhophiso ea liathomo kapa limolek'hule ka har'a kristale kapa ntho e 'ngoe ea kristale.

X-ray free-electron laser (XFEL) ke eng?

X-ray free-electron laser (XFEL) ke mofuta oa leseasa o hlahisang maqhubu a X-ray a matla haholo le a momahaneng. Li-XFEL ke lisebelisoa tse matla tse sebelisoang lipatlisisong tsa mahlale ho batlisisa sebopeho le matla a lisebelisoa tse fapaneng.

Maqhubu a matla a X-ray a ama joang lintho tse bonahalang?

Li-pulse tse matla tsa X-ray li ka baka liphetoho tse kholo meahong ea thepa. Tabeng ea phuputso ena, ha matla a marang-rang a feta moeli o itseng, matla a X-ray diffraction a ile a theoha, e leng se bontšang hore liathomo tse ka har'a thepa li ile tsa qhoma. Liphuputso tsena li kenya letsoho kutloisisong ea rona ea hore na lisebelisoa li sebelisana joang le li-pulse tse matla tsa X-ray mme li ka lebisa lits'ebetsong tse ncha libakeng tse kang ho khutsufatsa ho otla ha pelo le kaho ea sebopeho sa athomo sa 3D.