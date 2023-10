Sephiri sa ho Phatlalatsa Ka potlako Radio le Khokahano ea Bona le Bokahohle

By

Ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea ho tsoela pele ho makatsa bo-rasaense ka ho phatloha ho matla ha seea-le-moea. Ho phatloha hona ho matla hoo ho ka bonoang esita le ka ntle ho sehlopha sa rōna sa linaleli sa Milky Way. Leha ho le joalo, litebello tsa morao-rao li bontšitse hore ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea ha ho felle sebakeng sa extragalactic hape ho ka etsahala ka har'a sehlopha sa rona sa linaleli.

Sibollong e makatsang, sehlopha sa machaba sa bo-ramahlale se lemohile ho phatloha ho hole ho hoholo hoa seea-le-moea se kileng sa tlalehoa. E bitsoa FRB 20220610A, seqhomane sena se ile sa fumanoa sehlopheng sa lihlopha tsa linaleli tse kopanyang tse bohole ba 8 billion light-years. Ha se feela ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea se bonoang, empa hape ke ho phatloha ho matla ho matla ho tsebahalang ho fihlela joale.

Ka ho sebelisa sebonela-hōle sa seea-le-moea sa ASKAP sa Australia, litsebi tsa linaleli li ile tsa khona ho hloaea sebaka seo phatlo e phatlohileng ho sona, eaba ba tiisa mohloli oa eona ba sebelisa ESO's Very Large Telescope (VLT) naheng ea Chile. Litlhokomeliso li senotse hore ho phatloha ho simolohile ho sehlopha sa linaleli sa khale le se hole ho feta mohloli ofe kapa ofe o mong o phatlohileng oa seea-le-moea o sibolotsoeng ho fihlela joale, 'me ho ka etsahala hore ebe ke ka har'a sehlopha se senyenyane sa lihlopha tse kopanyang.

E 'ngoe ea litlamorao tsa tšibollo ena ke tšebeliso e ka bang teng ea ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea ho thusa ho fumana "lintho tse sieo" tse teng bokahohleng. Bo-rasaense ba hakanya hore karolo e fetang halofo ea lintho tse tloaelehileng tse lebelletsoeng hajoale ha e tsejoe hore na e hokae. Taba ena ho nahanoa hore e teng lipakeng tsa lihlopha tsa linaleli empa e ke ke ea bonoa ka kotloloho ho sebelisoa mekhoa e tloaelehileng. Leha ho le joalo, ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea ho na le matla a ho utloa thepa ena e nang le ionized, e lumellang bo-rasaense ho lekanya boholo ba lintho tse teng pakeng tsa lihlopha tsa linaleli.

Ho feta moo, tšibollo ena e tiisa karolo ea bohlokoa ea ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea ho ntšetseng pele kutloisiso ea rōna ea bokahohle. Ka ho ithuta ho phatloha hona, bo-ramahlale ba ka fumana temohisiso mabapi le sebopeho sa bokahohle le ho hlahloba liphiri tsa sebopeho le ho iphetola ha sona.

Ha re sheba pele, libonela-hōle tse ncha tse kang Square Kilometer Array Observatory (SKAO) le ESO's Extremely Large Telescope (ELT) li tšepisa ho tlisa litšibollo tse ling tse amanang le ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea. Dithelesekoupo tsa radio tsa SKAO, tse di leng mo Aforika Borwa le Australia, di tla kgona go bona diketekete tsa go thunya ka bonako ga radio, go akaretsa le tse di leng kwa mafelong a a iseng a ko a bonwe pele. Ho feta moo, ELT e tla lumella bo-ramahlale ho ithuta mehloli ea linaleli tse phatlohileng tsa seea-le-moea tse hole le ho feta FRB 20220610A.

Ha bo-ramahlale ba ntse ba tsoela pele ho manolla makunutu a ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea, liketsahalo tsena tse makatsang tsa bokahohle li na le monyetla oa ho fetola kutloisiso ea rona ea bokahohle le likarolo tsa bona tse patehileng.

Ho phatloha ka potlako seea-le-moea ke eng?

Ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea ke ho phatloha ho matla ha maqhubu a seea-le-moea a bonoang haholo sebakeng sa extragalactic. Li matla ho feta li-pulsars 'me li tšoarella nako e khuts'oane feela, ho tloha ho milliseconds ho isa metsotsoana e seng mekae.

Ke eng e bakang ho phatloha ka potlako seea-le-moea?

Tšimoloho e nepahetseng ea ho phatloha ha seea-le-moea ka potlako e ntse e sa tsejoe. Mehloli e ka bang teng e kenyelletsa li-magnetar, ho kopanya likoti tse ntšo, le linaleli tsa neutron.

Bohlokoa ba ho sibolloa ha seea-le-moea se hole ka potlako ke sefe?

Ho sibolloa ha FRB 20220610A, e leng ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea se hole ka ho fetesisa ho bonoang ho fihlela joale, ho fana ka leseli la bohlokoa mabapi le matla a ho phatloha hona le ho etsahala ha tsona ka har'a lihlopha tsa linaleli tse kopanyang. E boetse e totobatsa bokhoni ba ho phatloha ha seea-le-moea ka potlako ho thusa bo-rasaense ho sibolla taba e sieo bokahohleng le ho ntšetsa pele kutloisiso ea rona ea sebopeho sa eona.

Libonela-hōle tse ncha li phetha karolo efe thutong ea ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea?

Libonela-hōle tse tlang tse kang Square Kilometer Array Observatory le ESO's Extremely Large Telescope li tla thusa bo-rasaense ho lemoha le ho ithuta likete-kete tsa ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea, ho kenyeletsoa le tse leng libakeng tse hole le ho feta. Libonela-hōle tsena li na le tšepiso ea ho senola liphiri tse ling tse amanang le ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea le kamano ea tsona le bokahohle.