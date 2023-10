Ho Lekola Seabo sa Bakena-lipakeng ba Boqapi ho Beheng Bokamoso ba AI-Enabled Engineering Biology

Bafuputsi ba Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ho AMBS ba sa tsoa etsa boithuto bo bitsoang "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," e hlahlobang karolo ea bohlokoa. ya batsenagare ba boitlhamedi ba ho susumetsa tikoloho ya boiqapelo.

Boithuto bona bo tsepamisitse maikutlo lefapheng le hlahang la baeloji ea boenjiniere e nolofalitsoeng ke AI (AI-EB) le litlamorao tsa eona mehleng ea dijithale. Ho kopanngoa hona ha thekenoloji ha ho phahamise lipotso tsa saense feela empa ho boetse ho hlahisa mathata a boitšoaro, a sechaba le a moruo. Ho rarolla mathata ana a rarahaneng, bafuputsi ba ile ba sebelisana le bankakarolo ba fapaneng ba amehang ka botebo molemong oa ntlafatso oa AI-EB.

Moko-taba oa phuputso ena ke phuputso ea hore na litsebo tsa boiqapelo, e leng batšehetsi ba ka sehloohong tsamaisong ea boqapi ba lintho tse phelang le tikoloho, ba nahana ka sepheo sa sechaba le tikoloho hammoho le merero ea moruo. Le hoja litataiso tse ikarabellang tsa boqapi li khothaletsa ho leka-lekana hona, liphuputso li senola hore litsebo tsa boqapi lefapheng la baeloji ea boenjineri li na le ho etelletsa pele mekhoa ea khale ea ho nyolla le ea khoebo.

Patlisiso e lebelletsoe ho ba le phello e kholo nts'etsopele ea litsebo tsa ntlafatso le taolo ea lipatlisiso ka har'a sebaka sa AI-EB. Bangoli ba pheha khang ea hore mokhoa o akaretsang o nahanang ka maikutlo a sechaba le a tikoloho a AI-EB, ntle le khoebo, o bohlokoa ho sebelisa ka botlalo bokhoni ba theknoloji ena e hlahang.

Boithuto bona bo fana ka leseli mabapi le bohlokoa ba litsebo tsa boqapi ho bopeng bokamoso ba baeloji ea boenjineri ba AI. E totobatsa tlhokahalo ea mokhoa o hlokolosi o leka-lekaneng maikutlo a moruo, a sechaba le a tikoloho e le ho eketsa melemo ea theknoloji ena ea phetoho.

Mohloli: Claire Holland et al, Innovation intermediaries at the convergence of digital technologies, sustainability, and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Univesithi ea Manchester)