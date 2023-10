Morero oa Phetohelo oa NASA ho Titan: Ho Lekola Khoeli e makatsang ea Saturn

By

NASA e ntse e tsoela pele ka morero oa eona o moholo ka ho fetesisa - thomo ea ho hlahloba khoeli e makatsang ea Saturn, Titan. Ha e qala ka 2027, leeto lena la bohlokoa le tla sebelisa Leholiotsoana la NASA, sefofane se tsamaeang ka nyutlelie se lekanang le koloi, ho senola liphiri tsa lefatše lena la maoatle.

E na le lik'hamera tse tsoetseng pele, li-sensor le li-sampler, morero oa Lekhohlo ke ho batlisisa k'hemik'hale e rarahaneng eo e ka bang selelekela sa bophelo. Nakong ea lilemo tse ka bang tharo, e tla hlahloba sepakapaka se teteaneng sa Titan, se nang le naetrojene e ngata 'me e na le lintho tse phelang tseo e ka 'nang eaba li kopane le metsi a ka tlas'a leqhoa la khoeli.

Bohlokoa ba Titan bo sebakeng sa eona se ikhethang, se ts'oana le sa rona. Ka sepakapaka sa eona se nang le naetrojene le methane haholo, Titan e fetohile taba e khahlang bo-rasaense haholo. Ho ba teng ha metsoako ena ho hlahisa marang-rang a khahlehang a k'hemistri ea lintho tse phelang, ho etsa Titan sebaka se ka bang teng sa mefuta e sa tloaelehang ea bophelo e ka atlehang tikolohong ea eona ea metsi a methane.

Ntlha e 'ngoe ea bohlokoa e hohelang bafuputsi ke ho tšoana ho hlollang ha Titan le sebaka sa Lefatše. Ho ba teng ha linōka le matša a phallang, a entsoeng ka methane eseng metsi, ho hlahisa lipotso tse thahasellisang mabapi le jeoloji ea khoeli. Ho phaella moo, ho sibolloa ha cyclopropenylidene, molek'hule e entsoeng ka carbon e sa fumaneheng sepakapakeng leha e le sefe se seng, ho tsoela pele ho fana ka maikutlo a monyetla oa ho ba le metsoako e rarahaneng e ka fepang bophelo bo ka bang teng ho Titan.

Ho itokisetsa leeto la Lekhoaba, matšolo a liteko a matla a entsoe Setsing sa Lipatlisiso sa NASA sa Langley. Liteko tsena li lekola tšebetso ea sefofane sa drone le ho etsisa maemo a thata ao e tla kopana le ona nakong ea thomo ea eona.

Leeto le tlang ho ea khoeling ea Saturn le tšepisa ho senola lintlha tse khahlang tsa liphiri tsa Titan le monyetla oa ho fetola kutloisiso ea rona ea bophelo bo sa tloaelehang. Morero oa NASA oa Leholiotsoana ke bopaki ba boiphetetso ba rona ba boithuto ba saense mme o sutumelletsa meeli ea seo re neng re lumela hore ke tšōmo ea mahlale.

LBH

P: Dragonfly ke eng?

K: Dragonfly ke sefofane sa nyutlelie, sa boholo ba koloi se entsoeng ke NASA ho fuputsa k'hemistri e rarahaneng le selelekela sa bophelo khoeling ea Saturn, Titan.

P: Ke eng e etsang hore Titan e be e ikhethang?

K: Titan ke khoeli feela setsing sa rona sa lipolanete tse nang le sepakapaka se teteaneng, se tšoanang le sa Lefatše. Sepakapaka sa eona se na le naetrojene le methane, e leng se etsang hore ho be le maemo a ka etsang hore ho be le mefuta e sa tloaelehang ea bophelo.

P: Dragonfly e tla ithuta eng ka Titan?

K: Lekhohlo le tla ithuta ka tikoloho ea Titan e teteaneng, e nang le naetrojene e ngata 'me e hlahlobe lintho tse phelang tse ka 'nang tsa kopana le metsi a ka tlas'a leqhoa la khoeli.

P: Dragonfly e tla qala neng?

A: Dragonfly e reretsoe ho qala ka 2027 mme e lebelletsoe ho fihla Titan bohareng ba bo-2030.

P: Na Dragonfly e ka mamella sepakapaka sa Titan?

K: Baenjineri ba boromuoa ba entse liteko tse pharalletseng ho lekola tšebetso ea Leholiotsoana maemong a thata. Liteko tsena li eketsa kholiseho ho bokhoni ba drone ba ho tsamaisa sepakapaka se ikhethang sa Titan.