Ho Hlahloba Khoeli ka Handheld Universal Lunar Camera (HULC)

By

Nako e ncha ea ho hlahloba khoeli e haufi haholo ha linohe tsa linaleli li itokisetsa mosebetsi oa Artemis oa nakong e tlang oa Khoeli. E 'ngoe ea tsoelo-pele ea bohlokoa ka ho fetisisa lebokoseng la bona la lisebelisoa ke Handheld Universal Lunar Camera (HULC). Khamera ena ea sejoale-joale ke ntlafatso e hlokomelehang ho tsoa ho likhamera tse fetotsoeng tsa Hasselblad 500EL tse neng li sebelisoa ke linohe tsa linaleli nakong ea maeto a Apollo.

Ho netefatsa hore HULC e itokiselitse ho hlahloba khoeli, liteko tse matla li ile tsa etsoa Lanzarote, Spain, sebaka se nang le libaka tse tšoanang hantle le tse fumanoang Khoeling. Bo-rasaense, ba koetliselitsoeng ka ho khetheha ho hlahloba khoeli, ba ile ba nka khamera maetong a libaka tsa jeoloji, ba hlophisa seo ba se fumaneng ho Electronic Field Book. Barupeli ba ile ba khona ho latela tsoelo-pele ea bona ka nako ea sebele ka melaetsa ea lentsoe le ea video.

HULC e na le likarolo tsa khamera tse kantle ho sethala tse fanang ka kutlo e ntlafalitsoeng ea leseli le lilense tsa morao-rao. Le hoja Khoeli e hlahisa meriti e thata le libaka tse phahameng tse khanyang, haholo-holo haufi le karolo e ka boroa, moralo oa HULC o ikarabella bakeng sa maemo ana a khanyang a feteletseng. Kaha ha ho na sepakapaka se laolang mocheso, libaka tsa khoeli li ba le liphetoho tse matla, ka mocheso o nyolohelang ho 120 ° C motšehare 'me o theohela ho -200 ° C bosiu. Lik'hamera tsa HULC li hahiloe ho mamella maemo ana a mocheso a feteletseng, a nang le kobo e eketsehileng e sireletsang bakeng sa tšireletso ea mocheso le lerōle.

Ho etsisa maemo a lebelletsoeng ao baetsi ba litšoantšo ba lunare ba tobaneng le ona, bonohe ba linaleli ba ile ba leka kh'amera ea HULC motšehare o moholo le ka har'a mahaheng a seretse se chesang ho etsisa masiu a khoeli. Khamera e ne e tlameha ho sebetsoa habonolo ha e ntse e roetse liatlana tse teteaneng tse sireletsang, e leng se ileng sa fella ka hore ho be le tlhophiso ea likonopo tse sebelisoang habonolo. Moetapele oa NASA bakeng sa k'hamera ea HULC, Jeremy Myers, o hatelletse bohlokoa ba ho ba le kutloisiso, a re "khamera e lokela ho ba bonolo ho e sebelisa" kaha ke e 'ngoe ea lisebelisoa tse ngata tseo bo-rasaense ba tla sebetsana le Khoeli.

Ho phaella tabeng ea ho nka lintlha tse haufi-ufi tsa majoe le lithunya tse pharaletseng tsa sebaka sa khoeli, baenjiniere ba leka ka matla ho etsa khamera e ka mamellang lerole le kotsi la khoeli. Lerōle lena, le entsoeng ka likaroloana tse ntle, tse senyang, le beha kotsi ho basebetsi le lisebelisoa. Moralo oa HULC o tla tsoela pele ho fetoha, ka mofuta o tlang o reretsoeng liteko ka har'a International Space Station.

LBH

Khamera ea HULC ke eng?

The Handheld Universal Lunar Camera (HULC) ke kh'amera ea morao-rao e etselitsoeng linohe tsa linaleli mesebetsing e tlang ea Artemis ho ea Khoeling. Ke ntlafatso e kholo ho tsoa ho lik'hamera tse sebelisitsoeng nakong ea misio ea Apollo.

Ke eng e etsang hore khamera ea HULC e fapane?

Khamera ea HULC e kenyelletsa likarolo tse kantle ho sethala tse nang le kutlo e ntlafalitsoeng ea leseli le lilense tse tsoetseng pele. E etselitsoe ho mamella phapang e feteletseng ea mocheso le maemo a thata a mabone a tikoloho ea khoeli.

Khamera ea HULC e ile ea lekoa joang?

Khamera ea HULC e ile ea etsa liteko tse matla Lanzarote, Spain, e nang le libaka tse ts'oanang le tikoloho ea khoeli. Bo-rasaense, ba koetliselitsoeng ho hlahloba khoeli, ba ile ba sebelisa k'hamera nakong ea maeto a libaka tsa jeoloji 'me ba thathamisa seo ba se fumaneng ho Electronic Field Book.

Khamera ea HULC e sebetsana le mathata afe?

Khamera ea HULC e sebetsana le mathata a ho fapana ha mocheso o feteletseng le lerōle la khoeli. E etselitsoe ho sebetsana le mocheso o fihlang ho 120 ° C motšehare le -200 ° C bosiu ha e ntse e fana ka mehato e eketsehileng ea tšireletso khahlanong le lerōle.

Merero ea kamoso ea khamera ea HULC ke efe?

Baenjiniere ba tla tsoelapele ho ntlafatsa moralo oa kh'amera ea HULC, ka mofuta o reretsoeng ho hlahlojoa ka har'a International Space Station. Sepheo sa ho qetela ke ho fa litsebi tsa linaleli sesebelisoa se bonolo le se tšepahalang sa ho hlahloba khoeli.