New States of Electrons in Molten Salts e ka Ama Ts'ebetso ea Metsoako e Tlisoang ke Letsoai

Bo-rasaense ba sibolotse hore lielektrone li ka etsa libaka tse tharo tse fapaneng ha li sebelisana le letsoai le qhibilihisitsoeng, e leng se ka ba le liphello bakeng sa ts'ebetso ea lik'hemik'hale tse fehlang letsoai. Bafuputsi ba Oak Ridge National Laboratory le Univesithi ea Iowa ba ile ba etsisa ho kenyelletsoa ha elektronike e feteletseng ka letsoai la zinc chloride e qhibilihisitsoeng 'me ba hlokomela maemo a mararo a ka khonehang. Boemong bo le bong, elektrone e fetoha karolo ea molek'hule e nang le li-ion tse peli tsa zinki. Ho e 'ngoe, elektrone e lula sebakeng se le seng sa zinki. Boemong ba boraro, elektrone e hasana ka mokhoa o fapaneng holim'a li-ion tse ngata tsa letsoai.

Lisebelisoa tsa letsoai tse qhibilihisitsoeng li ntse li nahanoa bakeng sa limela tsa kamoso tsa nyutlelie, 'me ho bohlokoa ho utloisisa hore na mahlaseli a kotsi a ama boitšoaro ba letsoai le qhibilihileng joang. Thuto ena e fana ka leseli mabapi le likamano pakeng tsa lielektrone le matsoai ha a pepesehetse mahlaseli a phahameng. Bafuputsi ba fumane hore elektronike e ka thusa ho thehoa ha mefuta e sa tšoaneng, ho akarelletsa le li-dimers tsa zinc le monomers, kapa ho tlosoa. Liphuputso tsena tsa pele li hlahisa lipotso mabapi le hore na ke mefuta efe e meng e ka bang teng ka nako e telele le hore na e ka itšoara joang ka lielektrone le matsoai.

Patlisiso ena ke karolo ea DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) mme e phatlalalitsoe ho The Journal of Physical Chemistry B. Sehlopha se ntse se sebeletsa ho tseba mefuta e meng ea reactivity ka liteko. Thuto e fana ka lintlha tsa bohlokoa mabapi le hore na li-electrone li sebelisana joang le letsoai le qhibilihisitsoeng, empa ho sa ntse ho e-na le tse ling tse lokelang ho hlahlojoa. Lipatlisiso tsa nakong e tlang li tla batlisisa mekhoa e meng ea letsoai le liphello tsa mahlaseli a letsoai a qhibilihisitsoeng.

Mohloli: Oak Ridge National Laboratory