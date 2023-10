Mekhoa e Fetohang ea El Niño le Kenyelletso ea Mochine oa Walker Switch

Lilemong tsa morao tjena, El Niño e se e le ea bohlokoa ka ho fetisisa litšepisong tsa boemo ba leholimo le taolo ea ho fetoha ha maemo a leholimo lefatšeng ka bophara. El Niño ke karolo e futhumetseng ea El Niño–Southern Oscillation (ENSO), e khetholloang ka ho futhumala ha metsi a leoatle karolong e ka bochabela ea equatorial Pacific. Ka lehlakoreng le leng, La Niña e emela ho pholile sebakeng se le seng. Liphetoho tsena tse fapaneng tsa mocheso holim'a leoatle li na le tšusumetso e kholo ho maemo a leholimo lefatšeng ka bophara.

Phuputso ea morao tjena e entsoeng ke Quaternary Research Group e etelletsoeng pele ke Christoph Spötl e ne e ikemiselitse ho utloisisa hore na El Niño e arabela joang tšusumetsong ea tlhaho ka nako e telele. Bafuputsi ba ile ba hlahloba li-deposit tsa lehaha tse tsejoang ka hore ke li-speleothems tse tsoang ka boroa-bochabela ho Alaska, tse ileng tsa boloka litlaleho tsa boemo ba leholimo ka lilemo tse 3,500. Liphuputso li bontša hore mekhoa ea ho laola ho fetoha ha El Niño e fetohile ho tloha ka bo-1970, 'me phetoho ea boemo ba leholimo e entsoeng ke motho e se e bapala karolo ea bohlokoa.

Phuputsong e 'ngoe, sehlopha se tsepamisitse maikutlo ho lekola phetoho ea maemo a leholimo ka boroa-bochabela ho Alaska ka nako e telele ea lilemo tse 13,500. Li-speleothems li ile tsa sebeletsa e le litlaleho tsa bohlokoa haholo bakeng sa ho batlisisa sesosa sa liphetoho tse potlakileng tsa boemo ba leholimo tsa nako e khutšoanyane nakong ea leqhoa. Ho makatsang ke hore Alaska e ka boroa-bochabela e ile ea bontša boemo ba leholimo bo tšoanang le ba Pacific e equatorial qetellong ea mehla ea ho qetela ea leqhoa le mehla ea Holocene, e leng se phephetsang “mochine o hlonngoeng oa li-bipolar saww.” Ho e-na le hoo, bafuputsi ba ile ba hlahisa khopolo ea "Walker switch," e bakoang ke liphetoho tsa mahlaseli a letsatsi. Mochine ona o lebisa liphetohong tse potlakileng tsa mocheso o holim'a leoatle sebakeng sa equatorial Pacific, 'me qetellong se susumetsa maemo a leholimo libakeng tse phahameng tsa leboea.

Liphuputso li bontša hore mesebetsi ea batho hona joale e phetha karolo ea bohlokoa ho bopeng mekhoa ea El Niño. Phetoho ea maemo a leholimo e ka 'na eaba e fetile ntlha e holimo lilemong tsa bo-1970, e lebisang ho El Niño e sa feleng. Kenyelletso ea mohopolo oa "Walker switch" e fana ka tlhaloso e 'ngoe bakeng sa phapang ea nalane ea boemo ba leholimo, e totobatsang tšebelisano e rarahaneng ea lintlha tse bopang maemo a leholimo.

Liphetho li totobatsa tlhokahalo ea lipatlisiso tse tsoelang pele ho tebisa kutloisiso ea rona ea mekhoa ea boemo ba leholimo. Ha boemo ba leholimo ba Lefatše bo ntse bo matlafala ebile bo rarahane, boithuto bo tsoelang pele bo tla ba bohlokoa haholo bakeng sa ho bolela esale pele le ho laola ho fetoha ha maemo a leholimo lefatšeng ka bophara.

mehloling

