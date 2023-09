Mathata a Habeli: Ho Fumaneha ha Chefo ea Bobeli e Hlahisitsoeng ke Bacterium ea 'Molai oa Ntsu'

Sehlopha sa lipatlisiso se etelletsoeng pele ke Univesithi ea Martin Luther Halle-Wittenberg le Freie Universität Berlin se sibolotse chefo ea bobeli e hlahisoang ke cyanobacterium Aetokthonos hydrillicola. Baktheria ena e tumme hampe ka ho thatafalloa ho hlaoleloa ’me e hlahisa chefo e ’meli, e leng ntho e fumanehang seoelo har’a cyanobacteria. Lilemong tse peli tse fetileng, sehlopha se ile sa fumana hore chefo ea pele e tsoang baktheria ena e ikarabella bakeng sa lefu le bakang masoba bokong ba lintsu tsa lefatla USA.

Lipatlisisong tsa bona tsa morao-rao, Markus Schwark oa Univesithi ea Martin Luther Halle-Wittenberg o ile a fumana le ho khetholla chefo ea bobeli. Chefo ena, e bitsoang "aetokthonostatin," e na le sebopeho se ts'oanang le chefo e fumanoang ho li-cyanobacteria tsa leoatleng tse ntseng li sebelisoa litlhare tsa kalafo ea mofetše. Ho sibolloa ha chefo ena ea bobeli ho ka lebisa ho nts'etsopele ea meriana e mecha ea ho loantša mofetše.

Ho na le nako e telele ho belaelloa boteng ba chefo ena. Liphuputso tse fetileng li bonts'itse hore sekhechana sa A. hydrillicola se ne se chefo haholo liseleng, leha chefo e neng e tsejoa pele e ne e le sieo. Litlhahlobo tse ling li ile tsa senola hore A. hydrillicola e tlameha ebe e hlahisa chefo e ’ngoe e matla haholo.

Dr. Jan Mareš le sehlopha sa hae sa Czech Academy of Sciences ba ile ba etsa qeto ea liphatsa tsa lefutso tse ikarabellang bakeng sa ho kopanya molek'hule e ncha e chefo. Bafuputsi ba khothalletsa ho shebella metsi a fepa marang-rang a metsi a nooang, kaha A. hydrillicola e atleha matšeng le linōkeng tsa Amerika. Tlhokomelo ena e tla thusa ho qoba likotsi tse ka bang teng bophelong ba batho.

Thuto, e hatisitsoeng ho Proceedings of the National Academy of Sciences, e fana ka leseli ka thepa e tsotehang le e kotsi ea A. hydrillicola. Ka lipatlisiso tse ling, bo-rasaense ba na le tšepo ea ho utolla ho eketsehileng ka chefo ena le ho sebelisa matla a bona molemong oa ho phekola.

mehloling

- Keketseho e kholo ea Lichelete bakeng sa Sehopotso sa Ntoa ea Australia

- Markus Schwark et al, Ho feta feela 'molai oa ntsu: The cyanobacterium ea metsi a hloekileng Aetokthonos hydrillicola e hlahisa lihlahisoa tse chefo haholo tsa dolastatin, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2219230120