Hantle-ntle ho Etsahala'ng ka Betelgeuse: Kopano ea Stellar?

Betelgeuse, naleli e khubelu ea tonanahali e lutseng haholo mahetleng a Orion the Hunter, e 'nile ea etsa maqhubu lilemong tsa morao tjena ka ho fetoha ha eona ho hoholo ha khanya. Le hoja ba bangata ba nahanne hore liphetoho tsena li bontša ho phatloha ho hoholo ha supernova, lipatlisiso tse ncha li sibollotse monyetla o fapaneng le o tsotehang: ho kopana ha linaleli.

Phuputso e bitsoang "Betelgeuse e le Kopanyo ea Naleli e Khōlō le Molekane" ke Sagiv Shiber oa Lefapha la Fisiks le Astronomy Univesithing ea Louisiana State e kenella khopolong ea hore Betelgeuse e ka 'na eaba e kile ea ja naleli e nyenyane ea motsoalle. Khopolo ena e thehiloe kutloisisong ea hore linaleli tse ngata tse kholo li teng ka har'a litsamaiso tsa binary le hore ba bang ba ka ba le ho kopana nakong ea ho iphetola ha bona.

Bafuputsi ba ile ba etsisa kopano lipakeng tsa linaleli tse 4 tse nyane le linaleli tse 16 tsa boima ba letsatsi, tse ts'oanang le boima bo hakantsoeng ba Betelgeuse. Lipapiso tsena li ile tsa senola hore ha linaleli li ntse li atamelana 'me li arolelana enfelopo e le 'ngoe, naleli e nyenyane e ile ea qetella e kopantsoe le motheo oa helium oa naleli. Ts'ebetso ena e ile ea etsa hore ho be le phapanyetsano ea matla a orbital le a mocheso, e leng se lebisang ho phallo e matla e ileng ea ata ka enfelopo ea naleli e ka sehloohong. Ho feta moo, kopano ena e ka be e bakile tahlehelo ea boima ba 'mele, e leng se ileng sa fella ka phallo e phahameng ea lebelo hole le naleli ea mantlha.

Bopaki bo tšehetsang kopano ena ea linaleli bo mabapi le sekhahla sa ho potoloha ka potlako sa Betelgeuse, hoo e ka bang 5.5 km/motsotsoana, ha ho bapisoa le 2 km/motsotsoana oa Letsatsi la rona. Liphuputso tse fetileng li bontšitse hore ho kopana pakeng tsa naleli e kholo le molekane oa boima bo tlaase ho ka ikarabella bakeng sa lebelo le phahameng joalo la ho potoloha. Ho feta moo, ho ntšoa ha lintho tse bonahalang, ho tšoana le ho phalla ha polar ho bonoang liketsahalong tsa ho phatloha ho hoholo, ho fana ka maikutlo a hore ho kopanngoa ho ka 'na ha etsahala nakong e fetileng ea Betelgeuse.

Le hoja thuto ena e sa bontše ka ho hlaka hore ho kopane ho etsahetse, e fana ka monyetla o matla. Litsebi tsa linaleli li sa ntsane li e-na le ho hongata hoo li lokelang ho ithuta tsona mabapi le ho kopana hona le seo ho se bolelang bakeng sa ho iphetola ha linaleli. Mekhoa le lisebelisoa tse ntlafalitsoeng lia hlokahala ho utloisisa liketsahalo tsena ka botlalo, karolo ea bona ho bopeng sebaka sa nakoana sa linaleli, le thepa ea li-supernova progenitors.

Qetellong, ho feto-fetoha ha morao tjena ho khanya ha Betelgeuse ho ke ke ha etsahala hore ho amana ka ho toba le ho kopana ha linaleli, empa khopolo ea hore Betelgeuse e ja naleli e nyenyane ea motsoalle e fana ka pono e ncha ea se ka etsahalang ho senatla sena se makatsang. Ha re ntse re tsoela pele ho teba ka har'a fisiks ea ho kopana ha linaleli, re tla fumana leseli la bohlokoa mabapi le ho iphetola ha linaleli tse kholo le liketsahalo tsa leholimo tse bopang bokahohle ba rona.

P: Ho kopanya linaleli ke eng?



K: Ho kopana ha linaleli ho etsahala ha linaleli tse peli tsamaisong ea binary li atamela hoo li ka kopanang, e leng se bakang phapanyetsano ea matla le tahlehelo e ka bang teng ka bongata.

P: Na ho feto-fetoha ha maemo ha morao tjena ho khanya ha Betelgeuse e ka ba sesupo sa hore ho na le moea o moholo o haufi?



K: Che, ho feto-fetoha ha khanya ho bakoa ke maru a lerōle le ho sisinyeha ho tloaelehileng ha naleli ho fapana le ho phatloha ho hoholo ha supernova.

P: Bafuputsi ba ile ba batlisisa joang ka monyetla oa ho kopana ha Betelgeuse?



K: Bafuputsi ba ile ba etsisa ho kopana ha linaleli le bongata bo tšoanang le ba boima bo hakantsoeng ba Betelgeuse eaba ba hlahloba liphetoho tse bileng teng le phapanyetsano ea matla.

P: Na ho na le bopaki bo tiileng ba ho kopanngoa ha Betelgeuse nakong e fetileng?



K: Le hoja ho se na bopaki bo tobileng, sekhahla sa ho potoloha ka potlako sa Betelgeuse le ho ntšoa ha lintho tse bonahalang li lumellana le se bonoang nakong ea ho kopana ha linaleli.

P: Litlamorao tsa ho kopana ha linaleli thutong ea ho iphetola ha lintho ea Betelgeuse ke life?



K: Ho kopana ha Betelgeuse nakong e fetileng ho ne ho ke ke ha sitisa phetoho ea eona ho supergiant e khubelu empa ho ka kenya letsoho lebelong la eona la ho potoloha le ho ntšoa ha lintho ka lebaka la ho phalla ha polar.