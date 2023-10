Bopaki bo Tsebahalang ka ho Fetisisa ba ho Lokoloha ha Letlapa la Coral Reef Ho Fumaneha Leoatleng la Indian

Phuputso e ncha e entsoeng ke bo-rasaense ba Univesithi ea Plymouth e senotse bopaki bo tebileng bo tsejoang ba ho soeufala ha likorale holim'a mopopotlo o ka bang limithara tse 300 ka tlas'a metsi Leoatleng la Indian. Ho soeufala ha likorale ho etsahala ha likhatello tse kang ho fetoha ha mocheso, limatlafatsi kapa leseli li etsa hore likorale li leleke algae ea zooxanthellae e phelang liseleng tsa tsona, e leng se etsang hore li fetohe bosoeu. Lebaka le tloaelehileng haholo la ho fifala ha likorale ke ho futhumala ha mocheso oa leoatle ka lebaka la phetoho ea boemo ba leholimo.

Mesophotic coral ecosystem, e lulang metsing a tebileng le a pholileng, pele ho ne ho nahanoa hore e fana ka setšabelo ho mafika a sa tebang. Leha ho le joalo, boithuto bo fumane khokahano e fokolang lipakeng tsa tikoloho le likorale tse sa tebang, e totobatsang tlhoko ea ho utloisisa monyetla oa tsona oa ho futhumala ha maoatle. Tiragalo ya go fifala mo lewatleng la Central Indian Ocean e ne ya amanngwa le dipole tsa Indian Ocean, tse di bakileng koketsego ya 30% ya dithemperetšha tsa lewatle le go senya 80% ya mepopotlo ya dikorale kwa botennyeng jo go dumelwang gore e kgona go itshokela mogote.

Dr. Philip Hosegood, mongoli-’moho oa phuputso ena, o ile a makala ha a bona liphuputso tseo, a bolela hore ho nahanoa hore likorale tse tebileng li khona ho mamella ho futhumala ha leoatle ka lebaka la metsi a pholileng ao li ahileng ho tsona. Leha ho le joalo, phuputso ena e bontša hore mafika a tebileng a boetse a kotsing ea ho fetoha ha boemo ba leholimo.

Thuto, e bitsoang "Mesophotic coral bleaching e amanang le liphetoho botebong ba thermocline," e hatisitsoe koranteng ea Nature Communications. Bafuputsi ba Univesithi ea Plymouth ba qetile lilemo tse fetang leshome ba ntse ba etsa lithuto Bohareng ba Leoatle la Indian. Nakong ea maeto a bona a lipatlisiso, ba sebelisa motsoako oa lintlha tse hlahisoang ke sathelaete, leihlo le le leng, le liroboto tse ka tlas'a metsi ho bokella tlhahisoleseling mabapi le tikoloho ea maoatle le mefuta-futa ea lihloliloeng.

Bafuputsi ba fumane bopaki ba tšenyo ea likorale nakong ea leeto la lipatlisiso ka November 2019. Likoloi tse tsamaeang ka tlas'a metsi tse tsamaeang ka thōko tse nang le lik'hamera tse shebileng li ile tsa nka litšoantšo tsa likorale tse soeufalitsoeng, ha mafika a sa tebang a sa bontše matšoao a ho soeufala. Litlhahlobo tse ling tsa lintlha tse bokelletsoeng nakong ea leeto la sekepe, hammoho le leseli la sathelaete ka mocheso oa leoatle, ho fifala ho bakiloe ke ho teba ha thermocline, e leng ka lebaka la phetoho ea maemo a leholimo e matlafatsang potoloho ea tlhaho ea ho fetoha.

Boithuto bona bo totobatsa bofokoli ba tikoloho ea mesophotic coral ecosystem khatellong ea mocheso 'me e totobatsa bohlokoa ba ho beha leihlo botebo ba leoatle bo tebileng. Ho hlaphoheloa ha likarolo tse kholo tsa mafika ho tloha ketsahalong ea ho fifala ho bontša hore likorale tsa mesophotic li na le monyetla oa ho hlaphoheloa empa hape li hlahisa matšoenyeho mabapi le phello ea liketsahalo tsa nakong e tlang tsa ho fifala ha likorale le tahlehelo ea mefuta-futa ea lihloliloeng.

Bafuputsi ba fihletse qeto ea hore ho holisa kutloisiso ea rona ea litlamorao tsa phetoho ea maemo a leholimo ho likorale tsa metsi a tebileng ho bohlokoa, kaha tikoloho ena e lula e sa ithutoe haholo. Tšusumetso e kopaneng ea El Niño le Indian Ocean Dipole e mpefatsa litlamorao tse utluoang sebakeng sena, e totobatsa tlhoko ea ho tsoela pele ho etsa lipatlisiso le boiteko ba paballo ho sireletsa libaka tsena tsa bohlokoa tsa bolulo.

