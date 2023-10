Tantši e Hlollang lipakeng tsa Ts'ebetso ea Ts'ireletso le Tšireletso ea 'mele: Lintlha tse tsoang ho Neuro-Immune Axis

By

Ho sa tsotellehe hore ke lintho tse fapaneng, tsamaiso ea methapo le ea 'mele ea ho itšireletsa mafung e na le kamano e rarahaneng e itšetlehileng ka e 'ngoe. Tantši ena e rarahaneng lipakeng tsa litsamaiso tsena tse peli, tse tsejoang ka hore ke neuro-immune axis, e bapala karolo ea bohlokoa ho hlophiseng lits'ebetso tse fapaneng tsa 'mele bokong, letlalong le ka mpeng. Puisano pakeng tsa lisele tse tsamaisong ena e khahlile bo-rasaense ba kang Isaac Chiu, setsebi sa immunobiologist Sekolong sa Bongaka sa Harvard.

Patlisiso ea Chiu e tsepamisitse maikutlo ho sibolleng litšebelisano tse rarahaneng lipakeng tsa T cell, microglia, le baktheria maemong a neurodegeneration, tšoaetso ea letlalo la baktheria, le mafu a likokoana-hloko a kang meningitis, anthrax le colitis. Liphuputso tsa hae li fane ka leseli mabapi le mekhoa e mecha ea bohloko le ho ruruha, e senola karolo ea methapo ea kutlo, lisele tsa 'mele tsa ho itšireletsa mafung le likokoana-hloko mekhoeng ena.

Bohloko, e leng matla a mantlha a 'mele a ho lemoha kotsi, bo amana haufi-ufi le sesole sa' mele. Li-neuron tsa nociceptor, tse ikarabellang bakeng sa bohloko ba ho buisana, li sebelisana le lisele tsa 'mele tsa ho itšireletsa mafung ka li-bidirectional crosstalk. Lisele tsa 'mele oa ho itšireletsa mafung li hlahisa lintho tse ka amang methapo ka ho toba, e leng se etsang hore e utloe bohloko haholoanyane. Ka lehlakoreng le leng, li-nociceptors li boloka li-neuropeptides tseo lisele tsa 'mele tsa ho itšireletsa mafung li ka li utloang, tse susumetsang boitšoaro ba tsona.

Sehlopha sa lipatlisiso sa Chiu se tsepamisitse maikutlo ho li-neuropeptides tse kang calcitonin gene-related peptide (CGRP) le tšebelisano ea tsona le lisele tsa 'mele tsa ho itšireletsa mafung, haholo-holo macrophages, neutrophils, monocyte, T lisele le B lisele. Sehlopha se fumane hore litšebelisano lipakeng tsa li-neuropeptides tsena le li-receptor tsa lisele tsa 'mele li ka ama tlhahiso ea cytokine, polarization ea macrophage, ho hira li-neutrophil, le likarabo tsa lisele tsa T. Li-neuropeptides tsena li bapala likarolo tse matla tsa taolo ho itšireletsa mafung.

Boemong ba ts'oaetso ea likokoana-hloko, sehlopha sa Chiu se ile sa senola lintlha tse tsotehang tsa hore na likhoele tsa bohloko li ka koeteloa joang ke libaktheria. Ka mohlala, ho meningitis e bakoang ke Streptococcus pneumoniae le Streptococcus agalactiae, likokoana-hloko tsena li kenya li-nociceptor neurons ka chefo e etsang pore e bitsoang pneumolysin. Ts'ebetso ena e fella ka tlhahiso ea CGRP, eo hape e hatellang tlhahiso ea li-cytokine tse sireletsang ka macrophages, e lumellang libaktheria ho phela le ho hlasela boko habonolo.

Ka lipatlisiso tsa bona, Chiu le sehlopha sa hae ba khonne ho laola "neuro-immune axis" mefuteng ea liphoofolo ho matlafatsa matla a sesole sa 'mele ho loantša tšoaetso ea baktheria joalo ka meningitis. Ka ho shebana le litšebelisano tse khethehileng tsa limolek'hule le ho sebelisa mekhoa ea in vivo le in vitro, ba fumane leseli mabapi le tšebelisano e rarahaneng lipakeng tsa methapo ea kutlo, lisele tsa 'mele tsa ho itšireletsa mafung le likokoana-hloko.

Patlisiso ena e na le litlamorao tse kholo bakeng sa maano a kalafo. Ka ho lebisa tlhokomelo litseleng tsa bohloko, tse kang ho thibela CGRP, ho ka khoneha ho matlafatsa likarabo tsa 'mele khahlanong le tšoaetso. Kutloisiso ea "neuro-immune axis" e bula sebaka se secha sa menyetla ea ho alafa mafu le mafu a fapaneng.

Mehloli: The Scientist, Wiley Online Library, Natural Reviews Immunology, National Institute of Dental and Craniofacial Research