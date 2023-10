Kameho ea Tšebelisano ea Eneji ea China le Russia ho Lipheo tsa China tsa Tlelaemete

By

Keketseho ea morao-rao ea China ea tšebelisano ea matla le Russia e hlahisitse lipotso mabapi le boitlamo ba eona ba ho fetohela ho se nke lehlakore ha carbon ka 2060. The International Energy Agency's World Energy Outlook 2023 e hakantse ho fokotseha ha tšebeliso ea khase, haholo-holo ea khase ea Russia, hammoho le ho fokotseha ha oli le khase. ho sebelisoa Chaena ka mor'a 2030 le 2040, ka ho latellana. Leha ho le joalo, Chaena e ntse e kenya chelete e ngata ea oli ea Russia 'me e bontšitse thahasello ho phaephe ea khase ea Power of Siberia 2.

Ka ho eketsa thepa e tsoang kantle ho naha ea mafura a khale a Russia a theko e tlase, China e khona ho una molemo ho mafura a theko e tlase ha e ntse e eketsa menyetla ea eona ea kantle ho naha. Sena se lebisitse ho matshwenyeho mabapi le ho itshetleha ha China ho mafura a mashala le bokgoni ba yona ba ho fihlella maikemisetso a yona a boemo ba lehodimo. Leha ho na le likhakanyo tsa World Energy Outlook, keketseho ea tšebelisano ea matla le Russia e fana ka maikutlo a hore phetoho ea China ho ho se nke lehlakore ka khabone e ka tobana le mathata.

Ho bohlokoa ho nahana ka mathata a ts'ireletso ea matla a China maemong ana. Ho fapanyetsana ho bafani ba eona ba matla ka ho itšetleha haholo ka mafura a mafura a Russia ho thusa China ho fokotsa bofokoli bo teng ketane ea eona ea phepelo ea matla. Leha ho le joalo, leano lena le ka sitisa boiteko ba ho fokotsa ho ntšoa ha likhase tse futhumatsang lefatše le ho fetela mehloling e hloekileng ea matla.

Le ha China e entse kgatelopele e kgolo ka ho romelwa ha eneji e ka ntjhafatswang, ho itshetleha ha yona hodima mafura, haholoholo a tswang Russia, ho hlahisa tsietsi ho maikemisetso a yona a nako e telele a boemo ba lehodimo. Ho leka-lekanya tšireletso ea matla le boitlamo ba boemo ba leholimo e tla ba phephetso ea bohlokoa bakeng sa China lilemong tse tlang.

LBH:

P: Na tšebelisano ea matla ea China le Russia e nyenyefatsa sepheo sa eona sa boemo ba leholimo?

K: Keketseho ea China tšebelisanong ea matla le Russia, haholo-holo tabeng ea ho reka mafura a tsoang linaheng tse ling, e hlahisa matšoenyeho mabapi le boitlamo ba eona ba ho finyella lipakane tsa boemo ba leholimo.

P: Hobaneng ha China e kenya lirekoto tsa oli ea Russia kantle ho naha?

K: Phapanyetsano ea China ea bafani ba matla, e susumetsoang ke mathata a ts'ireletso ea matla, e lebisitse ho eketseha ha theko ea libeso tsa Russia tse theko e tlaase.

P: See se ama joang phetoho ea China ho ho se nke lehlakore ha carbon?

K: Ho itšetleha ha China ka libeso tsa khale, ho kenyeletsoa le tse tsoang Russia, ho hlahisa phephetso phetohong ea eona ea ho se nke lehlakore ka khabone le ho fokotsa ho ntšoa ha likhase tse futhumatsang lefatše.

P: Tekano ke efe lipakeng tsa polokeho ea matla le lipheo tsa boemo ba leholimo bakeng sa China?

K: China e tlameha ho tsamaisa teka-tekano lipakeng tsa ho netefatsa ts'ireletseho ea matla le ho fihlela boitlamo ba boemo ba leholimo, e leng se tla hloka moralo o hlokolosi le matsete a mehloli ea matla a ka nchafatsoang.