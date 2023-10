Ho Shebella Lefatšeng la Enigmatic of Dark galaxies

By

Dark matter, ntho e makatsang le e sa bonahaleng e etsang karolo e khōlō ea bokahohle ba rōna, e ntse e tsoela pele ho khahla litsebi tsa linaleli. Le hoja e ntse e sa hlokomelehe, mehlala ea saense e fana ka maikutlo a hore ntho e lefifi e etsa karolo ea 26 lekholong ea bokahohle, e fetang palo ea lintho tse tloaelehileng tseo re ka li bonang.

Ha ba ntse ba batla ho utloisisa liphiri tsa bokahohle, litsebi tsa linaleli li ’nile tsa kopana le lihlopha tsa linaleli tseo boholo ba tsona e leng lintho tse lefifi. E 'ngoe ea litšibollo tse joalo e bile Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) ka 2016. Ho sa tsotellehe boima ba eona bo ka bapisoang le Milky Way ea rona, ho haella ha linaleli tse khanyang le sebopeho se tloaelehileng sa linaleli se ile sa fana ka maikutlo a ho laola lintho tse lefifi ka har'a sehlopha sena sa linaleli se makatsang.

Bo-rasaense ba boetse ba fumane “lihlopha tsa linaleli tse haufi-ufi le lefifi,” tse sa bonahaleng ho hang. Lihlopha tsena tsa linaleli li na le khanya e fokolang 'me li na le lintho tse ngata tse lefifi. Tšenolong e makatsang, e ka 'na eaba bafuputsi ba sa tsoa tseba sehlopha sa linaleli se seholo ka ho fetisisa se haufi le lefifi ho fihlela joale.

E bitsoa sehlopha sa linaleli sa "Nube", 'mele ona oa leholimo ho hakanngoa hore o na le lilemo tse ka bang limilione tse likete tse 10. Ho sibolloa ha eona ho bile teng ka tlhahlobo ea lintlha tse bokelletsoeng ke Morero oa Lefa la IAC Stripe 82, o shebaneng le sebaka se itseng sa leholimo se tšoantšitsoeng ke SDSS Telescope. Se khethollang Nube ke radius ea eona e makatsang ea halofo ea boima ba lilemo tsa khanya ea 22,500, e kholo ka makhetlo a mararo ho feta UDG e tloaelehileng.

Ho feta moo, sehlopha sa linaleli sa Nube se bonts'a boemo bo tlase haholo ba tlhahiso ea optical, e hlahisang khanya e holimo ea 26.75 mag/arcsec2 feela. E le ho hlakisa sena hantle, li-UDG tse tloaelehileng, tse seng li ntse li nkoa e le har’a lihlopha tsa linaleli tse nyenyane ka ho fetisisa bokahohleng bo bonahalang, li na le khanya e khanyang ka makhetlo a leshome. Haele hantle, lintho tse tebileng tsa leholimo tse kaholimo ho 22 mag/arcsec li nkuoa li fokola, ka leholimo le lefifi ka ho felletseng le lekanyang ka khanya ea 21.8 mag/arcsec.

Ka boima ba linaleli bo ka makhetlo a ka bang limilione tse 390 ho feta ba Letsatsi la rona, Nube ha e bapale ha e bapisoa le khanya ea Milky Way. Leha ho le joalo, ke habohlokoa ho hlokomela hore esita le li-UDG tse tloaelehileng li na le 1% feela ea linaleli tse ngata joaloka sehlopha sa linaleli sa lehae la rona, e leng se etsang hore ho bapisa mefuta e 'meli ea lihlopha tsa linaleli ho se be le toka.

Ho sibolloa ha sehlopha sa linaleli sa Nube ho tsositse lipuisano tse hapang maikutlo har'a bo-ramahlale mabapi le tšimoloho ea sona le thepa e ikhethang. Na semelo sa eona se ikhethang se bakiloe ke ho bōptjoa ha sona, kapa na ho na le ntho e ’ngoe ea phetoho e etsahetseng hamorao? Bokamoso bo na le litebello tse thabisang tsa ho manolla lekuka la lihlopha tsena tsa linaleli tse lefifi.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

P: Taba e lefifi ke eng?

K: Taba e lefifi ke mofuta o itseng oa ntho e sa ntšeng, ho monya, kapa ho bonahatsa leseli, ho etsa hore e se bonahale le ho se bonahale ka mekhoa ea khale. Ho lumeloa hore e etsa hoo e ka bang 26% ea bokahohle.

P: Sehlopha sa linaleli se haufi le lefifi ke eng?

K: Sehlopha sa linaleli se haufi le lefifi se bolela sehlopha sa linaleli se nang le khanya e fokolang 'me se na le lintho tse ngata tse lefifi. Lihlopha tsena tsa linaleli ha li lefifi ka ho feletseng empa li atamela haufi le ho kopana le tlhaloso eo.

P: Sehlopha sa linaleli sa Nube se fumanoe joang?

A: Sehlopha sa linaleli sa Nube se khethiloe ka tlhahlobo ea lintlha tse tsoang ho IAC Stripe 82 Legacy Project. Morero o ne o shebane le sebaka se itseng sa leholimo se tšoantšitsoeng ke SDSS Telescope.

P: Sehlopha sa linaleli sa Nube se bapisoa joang le Milky Way?

K: Molala oa linaleli oa Nube o na le boima ba linaleli ka makhetlo a ka bang limilione tse 390 ho feta letsatsi la rōna, ha Milky Way e le ka makhetlo a ka bang 3,800 ho feta. Leha ho le joalo, ho bapisa tsena tse peli ho thata kaha esita le li-UDG tse tloaelehileng li na le linaleli tse fokolang haholo ho feta Milky Way.

P: Ho sibolloa ha lihlopha tsa linaleli tse lefifi ho fana ka maikutlo afe?

K: Ho sibolloa ha lihlopha tsa linaleli tse lefifi ho hlahisa lipotso tse thahasellisang mabapi le tšimoloho le sebōpeho sa lihloliloeng tse joalo tsa leholimo. Bo-rasaense ba khahliloe ke hore na thepa ea bona e ikhethang e hlahile nakong ea ho thehoa kapa e bile liphello tsa liketsahalo tse ileng tsa fetoha hamorao.