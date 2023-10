Ho Fuputsa Liphiri tse Khōlō tsa Bokahohle

Rea u amohela ho The Daily Telescope, moo re u memelang ho nka leeto ho pholletsa le limakatso tse khahlang tsa bokahohle. Lefatšeng lena leo hangata le koahetsoeng ke lefifi le le aparetsoeng ke saense ea bohata, re ikemiselitse ho khantša leseli mabapi le limakatso tsa sebele tsa sepakapaka.

Kajeno, re nka lilemo tse 2,000 tsa leseli hole le polanete ea rona ea Lefatše, re kenella hare ho rona Milky Way Galaxy, e nkang sebaka se makatsang sa lilemo tse 105,000 tsa khanya ho tloha pheletsong ho isa qetellong.

E nkiloe ke Ryan Génier ea nang le talenta, setšoantšo sa kajeno se senola lintho tse peli tse tsotehang tsa leholimo. Boteng bo ka sehloohong foreiming ke Flying Bat Nebula, e leng pokello e ngata haholo ea haedrojene, e hlahisang 'mala o mofubelu o hapang maikutlo. Ka thōko ho eona ho na le Squid Nebula, e khabisitsoeng ka boputsoa bo hlabosang—e leng pontšo e hlakileng ea oksijene e kentsoeng habeli. Ketsahalo ena ea bokahohle e bolela ho ba teng ha naleli e tlaase-tlase e haufi le mekhahlelo ea ho qetela ea bophelo ba eona ba linaleli.

Hoa thahasellisa hore Squid Nebula ke tšibollo ea morao-rao, e sibollotsoeng ke setsebi sa linaleli sa Lefora Nicolas Outters ka 2011. Bokhoni bo ikhethang ba Génier bo entse hore ho be le pono e qaqileng ea mohlolo ona oa bokahohle, o hapiloeng hantle ho tloha boiketlong ba ntlo ea hae e ka morao Kitchener, Ontario. Leha ho na le mathata a tlhaho a hlahisitsoeng ke tšilafalo ea leseli e teng sebakeng sa habo, Génier o bonts'a ka bokhabane ho rarahana ha limakatso tsena tsa leholimo, a hlompha ka lihora tse 37 tsa data e ntle ka ho fetisisa ho tloha lihora tse 50 tsa pele.

Mafelelo e ba ponagalo e makatšago e le ka kgonthe, yeo e bontšhago bobotse bjo bogolo kudu bjo bo lego ka kua ga mellwane ya polanete ya rena. Re u mema hore u ikakhele ka setotsoana botleng ba bokahohle ba rōna, e leng seliba sa lintho tse hlollang tse sa feleng le tsa boithuto.

A na u na le bonohe ba linaleli boo u ka ratang ho bo arolelana le The Daily Telescope? Re emetse tlatsetso ea hau ka tjantjello ha re ntse re tsoela pele ho manolla liphiri tsa bokahohle. Ikopanye le rona 'me u re lumelise kajeno!

[Mohloli: Ryan Génier]

Lipotso Asked hangata

1. Flying Bat Nebula ke eng?

Flying Bat Nebula ke leru le leholo la khase ea haedrojene e fumanehang sebaka sa khanya ea lilemo tse 2,000 ho tloha Lefatšeng. Ke ntho e makatsang ea leholimo ka har'a Milky Way Galaxy ea rona.

2. Squid Nebula ke eng?

Squid Nebula ke ketsahalo e 'ngoe e khahlang ea bokahohle e haufi le Flying Bat Nebula. 'Mala oa eona o moputsoa o ikhethang o fana ka maikutlo a boteng ba oksijene ea ionized habeli, e bonts'ang tsoelo-pele ea naleli e boima bo tlase e atamelang pheletsong ea potoloho ea bophelo ba eona.

3. Ke mang ea sibolotseng Squid Nebula?

Squid Nebula e ile ea fumanoa ka lekhetlo la pele ke setsebi sa linaleli sa Lefora Nicolas Outters ka 2011, e leng se tlatselletsang kutloisisong ea rōna ea limakatso tse khōlōhali bokahohleng ba rōna.

4. Ryan Génier o ile a nka setšoantšo see se hlollang joang?

Ryan Génier, setsebi sa linaleli se hloahloa, o ile a nka setšoantšo sena se makatsang a le jareteng ea hae e Kitchener, Ontario. Ho sa tsotellehe liphephetso tse hlahisoang ke tšilafalo ea leseli, Génier o ile a khetha ka hloko boitsebiso bo molemo ka ho fetisisa ba lihora tse 37 ho kakaretso ea lihora tse 50 ho senola lintlha tse rarahaneng tsa limakatso tsena tsa leholimo.