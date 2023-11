By

Setsebi se tummeng sa mafu a tšoaetsanoang a Fora, Didier Raoult, ea tsebahalang ka bobuelli ba hae ba hydroxychloroquine e le pheko e ka bang teng bakeng sa COVID-19, haufinyane o ile a tobana le tšitiso ha lipampiri tsa hae tse peli li hlakotsoe ka lebaka la matšoenyeho mabapi le melao ea boitšoaro. Liphetoho tsena li etsahetse ka mor'a hore bo-rasaense ba bang ba phahamise lifolakha tse khubelu mabapi le lingoliloeng tse makholo tse tsoang ho setsi sa lipatlisiso sa Raoult se neng se etelletse pele.

Lipampiri tse peli tse hlakotsoeng, tse nang le sehlooho se reng "Ho eketseha ha Gut Redox le Depletion of Anaerobic le Methanogenic Prokaryotes in Severe Acute Khaello ea phepo e nepahetseng" le "Gut Microbiota Ateration e khetholloa ke Proteobacteria le Fusobacteria Bloom Kwashiorkor le Bacteroidetes Paucity in Marasmus," li ile tsa hatisoa ho Marasmus. ka 2016 le 2019, ka ho latellana. Lipampiri tsena li fumane litemana tse ka bang 160, tse bontšang phello ea tsona ka har'a sechaba sa saense.

Litsebiso tsa ho khutlisa, tse hatisitsoeng ka Mantaha, li totobalitse ho haella ha tumello e nepahetseng ea boitšoaro ho tsoa komiting ea melao ea boitšoaro ea Niger kapa Senegal, moo barupeluoa ba lithuto ba neng ba thehiloe teng. Le ha litsebiso li ne li bolela hore bangoli ha ba khone ho fana ka litokomane tse nepahetseng, Raoult, ea neng a sa lumellane le ho hlakoloa, o ile a khutsa ha a araba likopo tsa maikutlo.

Matšoenyeho a boitšoaro a mabapi le mosebetsi oa Raoult a ile a tsebisoa sechaba ka lekhetlo la pele ke basebelisi ba seli ba PubPeer, ho kenyeletsoa le mofuputsi Elisabeth Bik. Bik, ea kileng a supa matšoenyeho a tšoanang le lipampiri tse ngata tsa Raoult, o ile a tobana le tlhekefetso le litšokelo tsa molao ka lebaka la boiteko ba hae ba ho fana ka leseli mabapi le tlolo ea molao e ka bang teng.

Habohlokoa, lipampiri tse peli tse hlakotsoeng e ne e le karolo ea sehlopha se seholo sa lipatlisiso ho tsoa ho Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) e Marseille, Fora, e ileng ea tsosa lipelaelo ka lebaka la tšebeliso ea palo e tšoanang ea tumello ea melao ea boitšoaro leha ho ne ho etsoa lipatlisiso ka lithuto tse fapaneng, mehlala, le linaha. Bahlahlobisisi ba ile ba hlokomelisa Litlaleho tsa Mahlale le likoranta tse ling ka matšoenyeho a bona lehlabuleng la 2022 empa ha ba ka ba fumana karabo.

Ha a nahana ka botebo ba liqoso, mohatisi PLOS o ile a tšoaea lipampiri tse ka bang 50 ke Raoult ka mantsoe a tšoenyehileng mme a qala lipatlisiso tse batsi mabapi le tlhaiso-leseling ea tumello ea melao ea boitšoaro. Leha ho le joalo, liqeto tsa ho qetela mabapi le lipatlisiso tsena ha lia lebelloa bonyane selemo se seng.

Ka 2021, Raoult o ile a tlohela mosebetsi joalo ka motsamaisi oa IHU-MI kamora tlhahlobo e entsoeng ke Setsi sa Naha sa Fora sa Ts'ireletso ea Meriana le Lihlahisoa tsa Bophelo. Tlhahlobo e senotse mefokolo e kholo le ho se ikobele melao e laolang lipatlisiso tse amang lithuto tsa batho.

Le hoja litsekisano le litlhahlobo li ka baka lipelaelo mabapi le ho tšepahala ha lipatlisiso tsa saense, li boetse li totobatsa bohlokoa ba tlhokomelo e matla ea boitšoaro le ho khomarela litekanyetso tse behiloeng. Tlhokomeliso ea maemo a joalo e khothaletsa ho falimeha ka har'a sechaba sa mahlale 'me e hatisa tlhokahalo ea tlhahlobo e tsoelang pele ho netefatsa litekanyetso tse phahameng tsa boitšoaro lipatlisisong.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

P: Matšoenyeho a mantlha mabapi le lipampiri tsa Didier Raoult e ne e le life?

K: Taba e kholo e ne e le ho hloka tumello e nepahetseng ea boitšoaro bakeng sa lithuto tse entsoeng Niger kapa Senegal, moo barupeluoa ba neng ba thehiloe teng.

P: Ke mang ea hlahisitseng matšoenyeho ka lipampiri tsa Raoult?

K: Matšoenyeho mabapi le lipampiri tsa Raoult a ile a tsebisoa sechaba ke basebelisi ba seli ba PubPeer, haholo mofuputsi Elisabeth Bik.

P: Ke ketso efe eo mohatisi PLOS a e nkileng mabapi le lipampiri tsa Raoult?

A: PLOS e tšoaile lipampiri tse ka bang 50 tsa Raoult ka maikutlo a ho tšoenyeha mme e qalile lipatlisiso mabapi le tlhahisoleseling ea tumello ea melao ea boitšoaro. Ho lebeletsoe hore lipatlisiso li nke bonyane selemo se seng ho phethoa.

P: Ke hobane'ng ha Didier Raoult a ile a tlohela mosebetsi e le mookameli oa IHU-MI?

A: Raoult o ile a tlohela mosebetsi e le motsamaisi oa IHU-MI ka mor'a tlhahlobo ea Setsi sa Sechaba sa Fora sa Tšireletseho ea Meriana le Lihlahisoa tsa Bophelo bo Botle, e ileng ea fumana mefokolo e tebileng le ho se ikobele melao e laolang lipatlisiso tse amang batho.