Lisele Tsa Batho li Latela Mohlala oa Boholo le ho Bala

Phuputsong ea morao-rao e phatlalalitsoeng ho Proceedings of the National Academy of Sciences, bafuputsi ba Univesithi ea McGill ba sibolotse mokhoa o tsotehang oa lisele tsa motho o bonahalang o latela ho lumellana ha lipalo ho pholletsa le ntho e phelang. Boithuto bona bo senola kamano e fapaneng lipakeng tsa boholo ba lisele le palo, e fana ka maikutlo a phapanyetsano lipakeng tsa mefuta ena.

Boholo ba lisele le palo li phetha karolo ea bohlokoa kholong le tšebetsong ea 'mele oa motho. Leha ho le joalo, ho fihlela joale, ha ho phuputso e felletseng e hlahlobileng kamano lipakeng tsa lintlha tsena ho pholletsa le 'mele oohle oa motho. Ho tlatsa lekhalo lena, sehlopha sa lipatlisiso se ile sa bokella lintlha ho tsoa mehloling e phatlalalitsoeng e fetang 1,500 ho theha pokello ea lintlha tsa boholo ba lisele le ho bala mefuta e meholo ea lisele.

Liphuputso tsa phuputso li bontša hore ha boholo ba lisele bo ntse bo eketseha, palo ea lisele e fokotseha, 'me ka tsela e fapaneng. Sena se bolela hore lisele tse ka har'a sehlopha sa boholo bo itseng li kenya letsoho ka ho lekana ho biomass ea lisele tsa 'mele kaofela. Kamano e teng lipakeng tsa boholo ba lisele le palo e tšoarella mefuteng e fapaneng ea lisele le lihlopha tsa boholo, e bonts'ang mokhoa o ts'oanang oa homeostasis.

Bafuputsi ba hakanya hore monna o na le lisele tse ka bang limilione tse likete tse 36 'meleng oa bona, athe basali ba na le lisele tse ka bang 28 trillion, 'me ngoana ea lilemo li leshome o na le lisele tse ka bang 17 trillion. Kabo ea biomass ea lisele e laoloa ke mesifa le lisele tsa mafura, ha lisele tse khubelu tsa mali, liplatelete le lisele tse tšoeu tsa mali li na le tšusumetso e kholo lipalong tsa lisele.

Hoa thahasellisa hore mofuta o mong le o mong oa sele o na le mefuta e fapaneng ea boholo e lulang e tšoana nakong eohle ea tsoelo-pele ea motho. Mokhoa ona o lumellana le mefuta eohle ea liphoofolo tse anyesang, e fanang ka maikutlo a motheo oa baeloji ea lisele.

Ka kakaretso, patlisiso ena e fana ka leseli mabapi le kamano e rarahaneng pakeng tsa boholo ba lisele le palo 'meleng oa motho. Liphuputso li fana ka leseli la bohlokoa mabapi le nts'etsopele le ts'ebetso ea lisele, ho bula mekhoa e mecha bakeng sa lipatlisiso tse eketsehileng lefapheng la baeloji.

