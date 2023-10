Phetoho ea Tlelaemete Lerata la Leoatle

By

Nyakišišo ya morago bjale e šišinya gore phetogo ya tlelaemete e tla dira gore dikarolo tše dingwe tša lewatle di be le lešata le legolo, gaešita le ka maiteko a go fokotša moya wa khabone. Keketseho ea tšilafalo ea lerata maoatleng e qalile nakong ea Phetohelo ea Liindasteri ’me e bakoa ke mesebetsi e fapa-fapaneng ea batho e kang sephethephethe sa likepe, ho hlahloba litšisinyeho tsa lefatše le ho cheka oli. Boithuto bona, bo entsoeng ke bafuputsi ba Royal Netherlands Institute for Sea Research, bo shebane le phello ea phetoho ea maemo a leholimo sebakeng sa melumo ea leoatle, haholo-holo Leoatleng la North Atlantic le Arctic.

Bafuputsi ba fumane hore maemo a mocheso le pH metsing a leoatle a ama ho ata ha molumo. Le hoja asiti ea leoatle ka lebaka la ho monya ha carbon dioxide e ntseng e eketseha e atisa ho fokotsa ho monya ha melumo e fokolang, phello e ka sehloohong lerata la leoatle e tsoa liphetohong tsa mocheso oa leoatle. Ka ho etsa mohlala oa phatlalatso ea molumo tlas'a maemo a fapaneng a ho ntšoa ha khabone, thuto e bolela esale pele keketseho ea molumo o ka tlas'a metsi ka li-decibel tse 7 haeba likhase tse itekanetseng li tsoela pele Leoatleng la Atlantic Leboea.

Keketseho ena ea lerata e bakoa ke “mocha oa molumo” o bang teng ha phetoho ea boemo ba leholimo e fetola tsela eo leoatle le arolang ka eona, e leng se etsang hore ho be le metsi a batang a holim’a metsi. Lewatle la Atlantic Leboya, haholoholo, le tla utlwa ho bulwa ha kanale ena ya modumo, e leng ho dumellang melumo ho ya hole. Ho lebeletsoe hore e tla ama haholo mefuta ea leoatle e itšetlehileng ka molumo bakeng sa puisano, ho nyalana le ho tsoma, 'me liphoofolo tse anyesang tsa metsing, haholo-holo maruarua, ke tsona tse amehang ka ho fetisisa.

Ho khahlisang, bafuputsi le bona ba fumane hore leoatle lena le lerata le tla etsahala ho sa tsotelehe boemo ba khabone e hlahisoang lilemong tse mashome tse tlang. Esita le ka boiteko ba ho fokotsa ho ntšoa ha carbon, liphetoho tsa lerata la leoatle li ke ke tsa qojoa. Leha ho le joalo, ho ntse ho hlahlojoa tekanyo e feletseng ea phello ea lintho tse phelang metsing.

mehloling

– Possenti L. et al. "Ho bolela esale pele tlatsetso ea phetoho ea boemo ba leholimo ho phatlalatso ea molumo o ka tlas'a metsi oa North Atlantic." PeerJ 2023.