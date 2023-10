China e Memela Tšebelisano ea Machabeng bakeng sa Morero oa Machaena ho Aha Sebaka sa Bolulo sa Moshoelella

By

China e phatlalalitse hore e bulehetse tšebelisano-'moho ea machaba bakeng sa mosebetsi oa eona o tlang oa khoeli, ha e ntse e sebetsa ho fihlela sepheo sa eona sa ho ba matla a maholo a sebaka ka 2030. China National Space Administration (CNSA) e entse phatlalatso ena Kopanong ea 74 ea Machaba ea Astronautical Congress, e mema linaha le mekhatlo ho nka karolo morerong oa eona oa Chang'e-8. Sepheo sa morero ona ke ho theha sebaka sa bolulo sa ka ho sa feleng karolong e ka boroa ea khoeli.

Tlas'a tšebelisano-'moho ea "boemo ba maikemisetso", China le balekane ba eona ba machabeng ba tla ba le monyetla oa ho qala le ho sebelisa sefofa-sebakeng sa bona, ho sebelisana le sefofa-sebakeng ho ea ho sepakapaka, le ho hlahloba ka kopanelo sebaka sa khoeli. Balekane ba machaba le bona ba amohelehile ho ikemela ho sebelisa li-module tsa bona hang ha sefofa-sebakeng sa Machaena se fihla.

Batho ba nang le thahasello ba tlameha ho fana ka lengolo la maikemisetso ho CNSA pele ho la 31 Tšitoe. Khetho ea ho qetela ea litlhahiso e tla etsoa ka Loetse 2024. Morero oa Chang'e-8 o tla latela thomo ea Chang'e-7 e behiloeng bakeng sa 2026, e tla batla mehloli ea khoeli karolong e ka boroa ea khoeli. Mesebetsi ka bobeli e tla rala motheo oa kaho ea Seteishene sa Machaba sa Lipatlisiso tsa Lunar (ILRS) se etelletsoeng pele ke China.

China, e sa tsoa romella tlhahlobo e sa sebetseng khoeling ka 2020, e rera ho romela tlhahlobo e 'ngoe ea Chang'e-6 karolong e hole ea khoeli halofong ea pele ea 2024 ho fumana lisampole tsa mobu. Sepheo sa mantlha ke ho theola bo-ramahlale khoeling ka 2030.

Ho sa le joalo, lenaneo la NASA la Artemis le ikemiselitse ho khutlisetsa bo-rasaense ba US sebakeng sa khoeli ka December 2025. Leha ho le joalo, NASA e thibetsoe ho sebelisana le Chaena, ka ho toba kapa ka tsela e sa tobang, ka lebaka la molao oa US. Morero oa Artemis 3 ka 2025 o tla bona bo-ramahlale ba babeli ba US ba lula karolong e ka boroa ea khoeli, e leng sebaka seo pele se neng se sa hlahlojoe ke batho. Mesebetsi ea basebetsi ba Artemis 4 le 5 e reriloe bakeng sa 2027 le 2029, ka ho latellana.

Ke habohlokoa ho hlokomela hore ho tloha ka September, linaha tse 29 li saenetse Litumellano tsa Artemis, selekane se entsoeng ke NASA le Lefapha la Naha la United States ho theha tataiso ea boitšoaro sebakeng le holim'a khoeli. Haholo-holo, Chaena le Russia ha se ba saenneng tumellano ena. Hajoale China e sirelelitse ho nka karolo ho tsoa Russia le Venezuela bakeng sa lenaneo la eona la seteishene sa khoeli.

Ka bokhuts'oane, memo ea China ea tšebelisano-'moho ea machaba morerong oa eona oa Chang'e-8 e tšoaea mohato o moholo oa maikemisetso a eona a ho ba 'muso o moholo oa sepakapaka. Ka ho sebetsa mmoho le dinaha tse ding, maikemisetso a morero ona ke ho theha sebaka sa bodulo sa moshwelella karolong e ka borwa ya kgwedi, ho betla tsela bakeng sa kaho ya Seteishene sa Dipatlisiso sa Matjhaba sa Matjhaba ka bo-2030. Leha kemiso ea nako ea China e tsamaellana le lenaneo la NASA la Artemis, litšebelisano lipakeng tsa mekhatlo e 'meli ea sepakapaka li thibetsoe ka lebaka la molao oa US.