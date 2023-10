By

Bo-rasaense ba Chaena ba sebetsa kahong ea Sebonela-hōle sa Tropical Deep-sea Neutrino, se tsejoang hape e le TRIDENT kapa “Ocean Bell.” Sesebelisoa sena se seholohali se tla ba limithara tse 11,500 ka tlas'a metsi a Leoatle la Pacific Bophirimela. Sepheo sa eona ke ho sala morao metsamao ea likaroloana tsa ghost tse bitsoang neutrinos ha li ntse li bonahala botebong ba leoatle.

Li-neutrino ke likaroloana tse nyenyane tsa atomic tse fetang lisekoere-centimithara tsa 'mele ea rona ka lebelo la limilione tse likete tse 100 ka motsotsoana. Leha ho le joalo, ka lebaka la khaello ea bona ea motlakase le boima ba hoo e batlang e le zero, ba sebelisana haholo le lintho tse ling. Ka ho fokotsa lebelo la likaroloana tsena tse sa bonahaleng, litsebi tsa fisiks li ka ithuta tšimoloho ea tsona, tse kang ho phatloha ha linaleli tsa boholo-holo le ho thulana ha linaleli.

TRIDENT e tla lemoha li-neutrino ka ho sebelisa Lefatše joalo ka thebe. E lutse haufi le equator, e tla ba le monyetla oa ho amohela li-neutrinos ho tsoa mahlakoreng 'ohle ka ho potoloha ha Lefatše, ho netefatsa pono eohle ea leholimo ntle le matheba a foufetseng. Li-neutrino li teng ka bongata bokahohleng, li bobeli ka mor’a photon, ’me li hlahisoa ka liketsahalo tse fapa-fapaneng, tse kang mollo oa nuclear, ho phatloha ha supernova le mahlaseli a bokahohle.

Leha li atile haholo, li-neutrino li thata haholo ho li lemoha hobane ha li kopane le taba. Liteko tsa ho lemoha Neutrino li shebane haholo le tse rometsoeng ho rona ho tsoa letsatsing, empa li-neutrino tse sa tloaelehang tse hlahisoang ke mahlaseli a leholimo a otlang sepakapaka sa Lefatše li lula li le mohlolo. Li-neutrino li feta har'a lintho tse ngata, ho kenyelletsa le polanete eohle, empa ka linako tse ling li ka sebelisana le limolek'hule tsa metsi. Li-detectors tsa TRIDENT, tse nang le li-sensor tsa optical tse fetang 24,000 tse phatlalalitsoeng ho pholletsa le likhoele tse 1,211 tse tšehelitsoeng botebong ba leoatle, li tla lula tlas'a metsi a mangata ho eketsa menyetla ea ho sebelisana le neutrino.

Sesebelisoa sa TRIDENT se tla nka bophara ba lik'hilomithara tse 2.5 'me se nke sebaka sa 1.7 cubic miles, e leng se etsang hore se be seholo haholo le ho ba bonolo ho feta mochine o moholo oa hona joale oa neutrino, IceCube, o Antarctica. Bo-rasaense ba rera ho qala morero oa teko ka 2026, 'me mochine o feletseng o tla sebetsa ka 2030. TRIDENT e ikemiselitse ho sutumelletsa meeli ea ts'ebetso ea sebonela-hōle sa neutrino le ho atolosa kutloisiso ea rona ea mehloli ea astrophysical neutrino.

