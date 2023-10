Tšibollo e Ncha: Ho Senola Liphiri tsa ho Lula ha Lunar

By

Ha Vikram lander ea Chandrayaan-3 e fihla holim'a Khoeli ka la 23 Phato, ho ile ha etsahala ketsahalo e makatsang. Ha e theoha ’me e kopana le mobu oa khoeli, palo e khōlō ea khoeli e ile ea ntšoa sepakapakeng, e leng se ileng sa fella ka ketsahalo e hlollang e tsejoang e le “ejecta halo.”

Bo-rasaense ba tsoang ho Indian Space Research Organisation (ISRO) ba hakantse hore lithane tse ka bang 2.06 tsa lunar epi-regolith, e bolelang bokaholimo ba mobu oa khoeli kapa regolith, li ile tsa lelekoa sebakeng sa ho lulisa sebakeng sa 108.4 m². Tšibollo ena e hapang maikutlo, e ngoliloeng ho Journal of the Indian Society of Remote Sensing, e fana ka lintlha tsa bohlokoa mabapi le boitšoaro ba lisebelisoa tsa khoeli nakong ea liketsahalo tsa ho lulisa le ho bula tsela bakeng sa lipatlisiso tse eketsehileng mabapi le jeoloji ea khoeli.

E le ho batlisisa ka ketsahalo ena, bo-rasaense ba ile ba retelehela ho Khamera ea Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) e ka har'a chandrayaan-2 orbiter. Ka ho bapisa lintlha tse qaqileng tsa litšoantšo tse nkuoeng pele le ka mor'a ho fihla ha Vikram, li khonne ho hlahisa 'ejecta halo' e makatsang. Lebala lena le khanyang le sa tloaelehang le ne le pota-potile se lander, le senola matla a hlollang a amanang le ho fihla ha khoeli.

Liphuputso li fana ka leseli mabapi le matla le mekhoa e bapalang nakong ea ho theoha, ho fa bo-rasaense kutloisiso e tebileng ea phello ea batho ba lulang khoeling sebakeng sa khoeli. Ho feta moo, bo-rasaense ba hakantse palo ea epiregolith ea khoeli e nkiloeng e sebelisa likamano tse matla, ho eketsa tsebo ea rona ea bongata le boitšoaro ba lisebelisoa tsa khoeli liketsahalong tse joalo.

Tšibollo ena e ncha e tšoaea mohato oa bohlokoa oa ho hlahlobisisa khoeli, e fana ka pono e ncha mabapi le tšebelisano pakeng tsa sefofa-sebakeng le bokaholimo ba khoeli. E bula menyetla e thabisang bakeng sa lithuto tsa nako e tlang, e holisa kutloisiso ea rona ea jeoloji ea Khoeli le ho bula tsela bakeng sa mesebetsi e tsoetseng pele ea khoeli.

'Ejecta halo' ke eng?

'Ejecta halo' e bolela sebaka se khanyang se makatsang se bopiloeng ho potoloha sebaka sa khoeli ha se ama bokaholimo ba khoeli, se bakoang ke ho tsoa ha khoeli.

Lunar epi-regolith ke eng?

Lunar epi-regolith e bolela bokaholimo ba mobu kapa regolith e fumanehang holim'a Khoeli.

'Ejecta halo' e ile ea ithutoa joang?

Bo-rasaense ba sebelisitse k'hamera ea Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) ka har'a Chandrayaan-2 orbiter ho nka litšoantšo tsa boemo bo holimo pele le ka mor'a ho fihla, e leng se lumellang tlhahlobo e qaqileng ea 'ejecta halo'.

Ho sibolloa hona ho na le phello efe phuputsong ea khoeli?

Se sibolotsoeng sena se fana ka leseli la bohlokoa mabapi le boitšoaro ba lisebelisoa tsa khoeli nakong ea ho lula le ho ntlafatsa kutloisiso ea rona ea matla le matla a amehang. E bula mekhoa e mecha bakeng sa lipatlisiso le tsoelo-pele ho jeoloji ea khoeli le merero ea merero.