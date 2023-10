Thuto e Ncha e senola Liphetho tse Khahlehang mabapi le Chandrayaan-3's Lunar Landing

By

Boithuto ba morao-rao bo entsoeng ke bo-ramahlale ba Indian Space Research Organisation (ISRO) bo senotse lintlha tse khahlang mabapi le ho fihla ha nalane ea khoeli ea mojule oa Chandrayaan-3, Vikram. Thuto, e nang le sehlooho se reng "Tlhaloso ea Ejecta Halo sebakeng sa Lunar Ho pota-pota Chandrayaan-3 Vikram Lander Ho Sebelisa Litšoantšo tsa OHRC," e hatisitsoe ho Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Ho ea ka phuputso, ha Vikram a fihla sebakeng sa khoeli ka la 23 Phato, 2023, e ile ea theha ketsahalo e makatsang e tsejoang ka hore ke "ejecta halo." Ejecta halo ena e entsoe ha mojule oa lander o phahamisa lerōle la khoeli 'me o etsa sebaka se khanyang ho pota-pota nakong ea ho theoha le ho theoha.

Ka ho sebelisa setšoantšo sa boemo bo holimo se tsoang ho Chandrayaan-2 orbiter's Orbiter High-Resolution Camera (OHRC), bo-ramahlale ba ile ba bapisa litšoantšo tse nkuoeng pele le ka morao ho ketsahalo. Ba ile ba tšoaea ejecta halo e le sebaka se sa tloaelehang se khanyang se pota-potileng lander.

Phuputso e hakanya hore hoo e ka bang lithane tse 2.06 tsa lunar epi regolith (thepa e ka holimo) e ile ea ntšoa 'me ea fallisetsoa sebakeng sa 108.4 m² ho potoloha sebaka sa ho lulisa. Ho falla hona hoa bohlokoa ha khoeli ho fana ka leseli la bohlokoa mabapi le tšebetso ea jeoloji le sebopeho sa bokaholimo ba khoeli.

Ho lula ha Chandrayaan-3 ka katleho sebakeng sa khoeli ho tšoaile katleho ea nalane bakeng sa India, e leng ho entseng hore e be naha ea bone ea ho theola sefofa-sebakeng khoeling le ea pele ea ho fihla sebakeng sa polar. Ho tloha ha e fihla, Vikram lander le Pragyan Rover li entse litekanyo tse fapaneng tsa in-situ, ho netefatsa boteng ba sebabole sebakeng seo le ho bona lintho tse nyane.

Ho sa tsotellehe ho robala ka mor'a letsatsi le le leng la khoeli, boiteko ba ho tsosa lander le rover ha boa atleha ho tla fihlela joale. Leha ho le joalo, lintlha le liphumano tse bokelletsoeng nakong ea ts'ebetso ea tsona li tsoela pele ho fana ka leseli la bohlokoa ho moahisani oa rona ea haufi oa leholimo.

LBH:

P: Ejecta halo ke eng?

K: Ejecta halo ke ketsahalo e etsahalang ha khoeli e fihla ha lerōle la khoeli le phahama, 'me ho etsa hore ho be le sebaka se khanyang ho potoloha sebaka sa ho lulisa.

P: Ke lisebelisoa tse kae tsa khoeli tse ileng tsa ntšoa nakong ea ho fihla ha Chandrayaan-3?

K: Phuputso e hakanya hore hoo e ka bang lithane tse 2.06 tsa lisebelisoa tsa khoeli li ile tsa ntšoa 'me tsa fallisetsoa sebakeng sa 108.4 m² ho potoloha sebaka sa ho lulisa.

P: Tse ling tsa litekanyo tse entsoeng ke Vikram le Pragyan Rover ke life?

K: Tse ling tsa litekanyo tse entsoeng li kenyelletsa ho netefatsa boteng ba sebabole sebakeng le ho bona boteng ba likaroloana tse nyane sebakeng sa khoeli.

mehloling

- Journal of the Indian Society of Remote Sensing: [URL]

– ISRO: [URL]