Cerabyte e hlahisa Memori ea Filimi ea Ceramic e phahameng ka ho fetisisa ho 2023 SDC

Phatlalatsong ea morao tjena, Cerabyte e qalang Jeremane e senotse mohopolo oa eona o tsotehang oa filimi ea ceramic Sebokeng sa 2023 SNIA Storage Developers (SDC). Theknoloji ena e ncha e sebelisa likarolo tse 50-100 tse teteaneng tsa ceramic ho boloka data. Joalo ka likhoutu tsa QR, laser kapa particle boam e theha matrix ea data, e ka baloang ho sebelisoa mekhoa ea ho nka litšoantšo ea microscopic e phahameng haholo kapa microscope ea beam ea elektrone.

CeraMemory, joalo ka ha k'hamphani e e bitsa, e na le bokhoni bo tsotehang ba ho tšoarella, ka bokhoni ba ho boloka data ka lilemo tse fetang 5,000. Ho feta moo, mohopolo ona oa ceramic o hanana le maemo a senyang, a acidic, a radioactive, le tšitiso ea electromagnetic pulse (EMP). E khona ho mamella mocheso ho tloha ho -273 degrees Celsius ho isa ho 300 degrees Celsius.

Cartridge e nang le maqephe a koahetsoeng ka likarolo tsa ceramic e ne e tla lula CeraMemory, e fanang ka litefiso tsa data tsa GB/s. Phapang e 'ngoe e bitsoang CeraTape e rera ho sebelisa substrate e teteaneng ea 5-micron e nang le sekoaelo sa ceramic se teteaneng sa 10nm, se fanang ka likhahla tse sa tloaelehang tsa TB/square-cm le ho fokotsa litšenyehelo tsa polokelo ea setsi sa data (TCO) ka 75%.

'Mapa oa theknoloji oa Cerabyte o kenyelletsa scalability ea boholo bo nyane, ho tloha ho 100nm ho isa 3nm. Ka 2030-2035, palo e lekanyelitsoeng ea TB/square-cm e tla nolofalletsa polokelo ea rack ea datacenter lipakeng tsa 10PB le 100PB ka maqephe, le 1EB e makatsang ka CeraTape.

Ho khahlisang, mohopolo oa filimi oa Cerabyte o fapane le li-disc tsa Millenniata tsa M-Disc. Li-disc tsa Millenniata, tse bileng teng ka lilemo tse 'maloa, le tsona li sebelisa lisebelisoa tsa ceramic bakeng sa polokelo ea data mme li ithorisa ka bophelo ba polokelo ea lilemo tse 1,000. Leha ho le joalo, ha ho na liphetoho tsa morao-rao tse tlalehiloeng mabapi le theknoloji ea Millenniata.

Ka ho hlakileng, bafuputsi Univesithing ea Minnesota, ka tšebelisano-’moho le Setsi sa Naha sa Maemo le Theknoloji (NIST), ba hatetse pele haholo theknolojing ea spintronic. Spintronics, e itšetlehileng ka li-electron spins ho e-na le tsa morao-rao, e fana ka monyetla oa ho sebetsa ka potlako le ho sebetsa hantle haholoanyane.

E etelletsoe pele ke Moprofesa Jing-Ping Wang, sehlopha sa Univesithi ea Minnesota se thehile semimetal ea topological ka doping ea magnetic, haholo-holo ka ho sebelisa Fe, ka insulator e fokolang ea topological. Semimetal ena ea sputtered Pt3Sn topological semimetal e sebetsa e le semi-metal e tsamaisang ha matla a khoheli a sebelisoa sefofaneng sa lifilimi, a bonts'a khanyetso e fokotsehileng ea longitudinal. Mosebetsi oa sehlopha o hatisitsoe sengolong sa Tlhaho ea Tlhaho.

Katleho ena ea mahlale a thepa e ka thusa ho nts'etsapele lisebelisoa tsa spin-orbit torque (SOT) bakeng sa memori, joalo ka MRAM, hammoho le lits'ebetso tsa spin-based processing. Bafuputsi ba lumela hore sena se ka lebisa ho thehoeng ha SOT MRAM e sebetsang hantle le e sebetsang ka indasteri le lisebelisoa tsa logic tse thehiloeng ho spin. Ho feta moo, ba fana ka maikutlo a hore mokhoa oa ho etsa Pt3Sn ha o thata haholo ha o bapisoa le lisebelisoa tse ling tsa topological mme o ka kenyelletsoa le ts'ebetso e tloaelehileng ea CMOS.

Ka kakaretso, kenyelletso ea Cerabyte ea mohopolo oa filimi ea ceramic e matla haholo ho SDC ea 2023, e kopantsoeng le nts'etsopele ea Univesithi ea Minnesota ho li-semimetals tsa topological, e bonts'a bokamoso bo ts'episang ba mohopolo o thehiloeng ho spin-based le sebopeho sa sesebelisoa sa logic.

Litlhaloso:

- Khopotso ea Filimi ea Ceramic: Theknoloji e sebelisang likarolo tse tšesaane tsa ceramic ho boloka data.

- Lisebelisoa tsa Spintronic: Lisebelisoa tse itšetlehileng ka li-spins tsa elektronike ho e-na le hona joale ho tsamaisa le ho sebetsana le data, tse fanang ka ts'ebetso ea data e potlakileng le e sebetsang haholoanyane.

- MRAM: Memori ea Magnetic Random Access, mofuta oa memori e sa fetoheng e bolokang maemo a memori leha matla a tlositsoe.

- Topological Semimetal: Sesebelisoa se bonts'ang boitšoaro ba tšepe le bo sireletsang ka nako e le 'ngoe.

- Lisebelisoa tsa Spin-Orbit Torque (SOT): Lisebelisoa tse sebelisang torque e hlahisoang ke tšebelisano lipakeng tsa spin ea electron le orbit ea eona ho laola maemo a makenete.

- CMOS Processing: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor processing, theknoloji e sebelisetsoang ho etsa lipotoloho tse kopantsoeng.

mehloling

- Cerabyte: Kenyelletso ea cartridge ea Cerabyte e sebelisang likarolo tse 50-100 tsa athomo tse teteaneng bakeng sa polokelo ea data. Litefiso tsa data ke GB/s. 'Mapa oa kamoso o kenyelletsa CeraTape e nang le 10nm e teteaneng ea ceramic layer bakeng sa TB/square-cm densities, le 'mapa oa litsela o phahameng oa nakong e tlang o sebelisa maqephe.

- Bafuputsi Univesithing ea Minnesota ka ts'ebelisano le sehlopha sa National Institute of Standards and Technology (NIST): Ho thehile semimetal ea topological ka doping ea magnetic. Thepa e bonts'a ho fokotseha ha khanyetso ea longitudinal ha ho sebelisoa matla a khoheli, e leng se etsang hore e be semi-metal conductive.

– Nature Communications: Phatlalatso e buang ka lipatlisiso tsa Univesithi ea Minnesota mabapi le li-semimetals tsa topological.

(Hlokomela: Li-URL li tlositsoe)