Ho Decoding Protein Degradation: Litlhaloso mabapi le Mosebetsi oa Ubiquitin Ligase

Bafuputsi ba entse khatelo-pele ea bohlokoa ho utloisisa mokhoa o rarahaneng oa ho senyeha ha liprotheine ka ho kopanya cryo-electron microscopy (cryo-EM) le mekhoa e tebileng ea ho ithuta. Boithuto bona ba katleho bo fana ka leseli mabapi le ts'ebetso ea senotlolo sa ubiquitin ligase, se fanang ka leseli la bohlokoa ka mafu a joalo ka mofets'e.

Ho senyeha ha protheine ke mokhoa oa bohlokoa bakeng sa ho boloka homeostasis ea cellular. E kenyelletsa ho senyeha ho reriloeng le ho tsosolosoa ha liprotheine tse sa batleheng, ho susumetsa mesebetsi ea lisele tse kang taolo ea potoloho ea lisele, lefu la lisele le karabelo ea 'mele ea ho itšireletsa mafung. Bohareng ba ts'ebetso ena ho na le proteasome, sebaka sa cellular recycling. Liprotheine tse tšoailoeng bakeng sa ho senyeha li na le tag ea molek'hule e entsoeng ka ketane ea limolek'hule tsa ubiquitin, tse kopantsoeng ke li-enzyme tse bitsoang ubiquitin ligases.

Ho ithuta ka mokhoa oa polyubiquitination e bile phephetso nalaneng ka lebaka la sebopeho sa eona se potlakileng le se rarahaneng. E le ho hlōla bothata bona, bo-rasaense ba Vienna BioCenter le UNC School of Medicine ba ile ba kopanya cryo-EM le mekhoa e tebileng ea ho ithuta. Mokhoa ona o mocha o ile oa ba lumella ho tšoara mohato ka mohato oa polyubiquitination le ho bona ka mahlo a kelello litšebelisano tse rarahaneng tsa limolek'hule tse amehang.

Bafuputsi ba tsepamisitse maikutlo ho Anaphase-Promoting Complex / Cyclosome (APC / C), e leng ubiquitin ligase e bapalang karolo ea bohlokoa potolohong ea sele. Ba ile ba khona ho manolla mechine ea kamoo APC / C e khomarelang lipontšo tsa ubiquitin, tseo pele li neng li sa tsejoe. Ba sebelisa marang-rang a neural, ba ile ba tsosolosa mekhoa e matla ea APC / C nakong ea polyubiquitination, ba finyella pele lipatlisisong tsa ho senyeha ha protheine.

Tšebelisano 'moho e ne e le senotlolo sa katleho ea phuputso ena, ka bafuputsi ba tsoang lihlopheng tse fapaneng ba kentse letsoho ntlafatsong ea software le netefatsong ea liphuputso. Bohlokoa ba phuputso ena bo fetela ka nģ'ane ho phello ea eona ea hang-hang, ho bula tsela bakeng sa lipatlisiso tsa nakong e tlang mabapi le taolo ea li-ubiquitin ligases tse ling. Qetellong, lintlha tsena li tla tebisa kutloisiso ea rona ea metabolism ea protheine le litlamorao tsa eona ho bophelo bo botle ba batho le mafu, ho kenyeletsoa mofetše.

