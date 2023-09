Monyetla oa Maoatle ho Boloka Carbon Dioxide le ho Fokotsa Phetoho ea Boemo ba Leholimo

By

Maoatle a Lefatše a koahela karolo e kholo ea bokaholimo ba lona, ​​​​hoo e ka bang 70%, 'me a na le bokhoni ba ho boloka carbon dioxide, khase e futhumatsang lefatše e tlatsetsang phetohong ea boemo ba leholimo. Bokhoni bona ba maoatle ba ho tšoara le ho boloka carbon dioxide bo ntse bo ithutoa haholo ke bo-ramahlale ka boiteko ba ho utloisisa matla le bokhoni ba ho nka carbon dioxide.

US Geological Survey (USGS) le balekane ba eona ba ntse ba etsa lipatlisiso ho fuputsa likarolo tse fapaneng tsa polokelo ea khabone maoatleng. Boithuto bona bo ikemiselitse ho fumana hore na k'habone e kena joang maoatleng, palo ea khabone e arotsoeng hajoale, monyetla oa ho ts'oaroa ho hoholo, le nako ea khabone. Ho feta moo, bo-ramahlale ba ntse ba hlahloba karolo ea liminerale tse itseng ho ntlafatseng ts'ebetso ea polokelo le ho fokotsa asiti ea leoatle.

Karolo e 'ngoe eo USGS e shebaneng le eona ke khabone e tsamaisoang ho tloha libakeng tse mongobo ho ea maoatleng. Libaka tse mongobo tse nang le maqhubu a leoatle li sebetsa e le sehokelo pakeng tsa naha le leoatle, ’me limela tse libakeng tsena li monya carbon dioxide sepakapakeng. E ’ngoe ea k’habone ena e bolokoa metsong ea limela le mobung, ha karolo e ’ngoe e fetisetsoa metsing a leoatle. Khabone e setseng e khutlisetsoa sepakapakeng e le carbon dioxide. Ho ithuta ka motsamao ona oa khabone ho fana ka leseli la bohlokoa mabapi le ho fokotsa asiti ea leoatle.

Morero o mong o etelletsoeng pele ke USGS o hlahloba monyetla oa ho eketsa olivine ea liminerale mabopong a leoatle ho eketsa polokelo ea khabone maoatleng. Olivine e tsebahala ka ho monya carbon dioxide ka tlhaho mme e ka kenngwa dibakeng tse lebopong la lewatle ka mokgwa wa lehlabathe le botala bo kganyang. Bafuputsi ba ntse ba batlisisa hore na olivine e fetola lik'hemik'hale tsa metsi a leoatle joang le hore na e khona ho tšoara le ho boloka carbon dioxide e tsoang libakeng tse mongobo.

Maiteko ana a mahlale a phetha karolo ea bohlokoa ho tsebise mebuso, mekhatlo le mekhatlo e ikemetseng e amehang taolong ea naha le ho lokisoa ha mabopo ho etsa liqeto. Ho utloisisa bokhoni ba ho boloka carbon maoatleng ho thusa ho rala mekhoa ea motheo, ho sebetsana le ho phahama ha metsi a leoatle le khoholeho, le ho lekola maano a ho fokotsa khabone ea sepakapaka.

USGS e sebelisa mekhoa e fapaneng ho lekanya phapanyetsano ea khabone, ho kenyeletsoa le liphaposi tsa lisilindara tse bonaletsang ho beha leihlo phapanyetsano ea khase lipakeng tsa tikoloho le sepakapaka. Theknoloji ea sensor e sebelisoa ho lekanya phallo ea metsi lipakeng tsa mekhoabo le maoatle le ho sekaseka k'hemistri ea metsi. Ka ho kopanya litekanyo tsena le litšoantšo tsa sathelaete, bo-rasaense ba ka hakanya motsamao oa carbon libakeng tse mongobo le monyetla oa ho eketsa polokelo ea carbon maoatleng.

Tšebelisano-'moho e bohlokoa boitekong bona ba lipatlisiso. USGS e sebetsa mmoho le ditheo tsa mmuso, ditheo tsa thuto le balekane ba indasteri ho atolosa motheo wa tsebo le ho kganna popontshwa ya khabone. Balekane ba kang National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service, le Woods Hole Oceanographic Institution ba fana ka boitsebelo le lisebelisoa ho tsamaisa lithuto tse felletseng.

Ka kakaretso, ka ho hlahloba bokhoni ba maoatle ho boloka carbon dioxide, bo-rasaense ba bula menyako ea maano a sebetsang a ho fokotsa phetoho ea maemo a leholimo. Ho utloisisa karolo ea mekhoabo le maoatle potolohong ea khabone ho kenya letsoho mothating o felletseng oa ho sebetsana le ho ntšoa ha khabone e bakoang ke batho le phetoho ea maemo a leholimo.

Litlhaloso:

- Ts'ebetso ea khabone: ts'ebetso ea ho hapa le ho boloka carbon dioxide ho fokotsa ho lokolloa ha eona sepakapakeng.

– Ocean acidification: Ho fokotseha ho tsoelang pele ha pH ea maoatle a Lefatše, haholo-holo ho bakoang ke ho monngoa ha carbon dioxide sepakapakeng.

– Olivine: Minerale eo ka tlhaho e monyang carbon dioxide mme e ka sebelisoa ho matlafatsa polokelo ea khabone maoatleng.

mehloling

– US Geological Survey (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

- Tsamaiso ea Naha ea Leoatle le Atmospheric (NOAA)

– National Park Service

– Woods Hole Oceanographic Institution

– Vesta

- National Aeronautics and Space Administration (NASA)

- Univesithi ea Connecticut

- Setsi sa Patlisiso ea Tikoloho ea Smithsonian

- Univesithi ea California State East Bay

- City College ea New York

– Silvestrum Climate Associates