Ireland e ka ba le Pontšo e Hlollang ea Mabone a Leboa

Bashebelli ba linaleli ba Ireland ba ka ’na ba e-ba le monyetla oa ho bona pontšo e tsotehang ea Leseli la Leboea ka September 23. Selemo sa September equinox se ka tlisa pontšo e tsotehang ea aurora borealis, haholo-holo lebōpong la leoatle ka leboea ho Ireland. Hape ho na le monyetla oa hore mabone a bonahale libakeng tse ling ho kenyeletsoa Mayo, Ashborne le Dublin, ho latela maemo a leholimo. Northern Lights e na le mebala e khanyang e tala, e pinki le e khubelu, e hlahisoang ke likaroloana tse amanang le sepakapaka sa Lefatše.

David Moore, morulaganyi wa makasine wa Astronomy Ireland, o ne a tlhalosa gore tekatekano e oketsa kgonagalo ya go bona Masedi a Bokone ka ntlha ya go sekama ga Lefatshe go ya kwa letsatsing. Le hoja letsatsi le khutsitseng le ka ’na la felisa menyetla leha e le efe ea ho bona ketsahalo ena, esita le ho phatloha ho itekanetseng letsatsing nakong ea ha ho e-na le letsatsi le lekanang le letsatsi ho ka etsa hore ho be le pontšo ea aurora. Moore o ile a etsa tlhahiso ea hore ba phelang lebōpong le ka leboea la Ireland ba ka bona pono e molemonyana, kaha ba ka talima Leoatle la Atlantic ntle le tšitiso leha e le efe ea mabone a teropo a hōjana.

Leha ho le joalo, Moore o lemositse khahlanong le ho ba le tšepo e feteletseng mabapi le ho shebella pontšo eohle, kaha e itšetlehile haholo ka maemo a leholimo. Boemo ba leholimo bo sa lebelloang ba Ireland hangata bo fella ka ho koaheloa ke maru, ho ka sitisang pono. Leha ho le joalo, ho na le linako tsa leholimo le hlakileng naheng, 'me ponelopele ea morao-rao ea boemo ba leholimo bakeng sa la 23 Loetse e bontša monyetla oa ho ba le leholimo le hlakileng ka mor'a nako ea pula. Sena se fana ka tšepo bakeng sa bashebelli ba linaleli ba Ireland ba lebelletseng ka tjantjello pontšo e ntle sepakapakeng sa bona bosiu.

Mehloli: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann