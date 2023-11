Ho Hlokahala Space Tug e Ncha ho Tlosa Seteishene sa Sepakapaka sa Machabeng ka Sireletsehile

By

Sehlopha sa NASA sa Boeletsi ba Tšireletso ea Sefofane (ASAP) se totobalitse bohlokoa ba bohlokoa ba ho tlosa sepakapaka sa Machaba (ISS) ka mokhoa o sireletsehileng ka mor'a ho tlohela mosebetsi ka 2030. Ba lemositse ka liphello tse kotsi tse ka 'nang tsa e-ba teng haeba sefofa-sebakeng se ne se ka kena hape sepakapakeng sa Lefatše ka mokhoa o sa laoleheng.

Molula-setulo oa ASAP Patricia Sanders o hatelletse ho potlaka nakong ea puisano ea morao-rao, a re ho lumella ISS ho thella ka mokhoa o sa laoleheng ho ka baka kotsi e kholo libakeng tse nang le baahi ba bangata. Ka ho hlokomela kotsi, ASAP e khothalelitse nts'etsopele ea sebaka sa marang-rang, se bohlokoa bakeng sa ho kheloha ho sireletsehileng ha ISS.

Ho netefatsa hore ISS e ka boela ea kena sepakapakeng sa Lefatše ka mokhoa o sireletsehileng 'me ea cha, NASA e hlahisitse mohopolo oa ho hula sebaka ho theola potoloho ea sepakapaka. Setsi sa sepakapaka se ntse se batlana le moralo o mocha oa sefofa-sebakeng kapa tokiso ho sefofa-sebakeng se seng se ntse se le teng se ka khonang ho etsa cheso ea bohlokoahali leetong la sona la pele le ho ba le matla a ho se sebetse le ho fola ka mokhoa o makatsang.

Leha NASA qalong e khothalelitse ho sebelisa sepakapaka sa Russia Progress cargo ho theola ISS, ho ntse ho sa tsejoe hantle hore na khetho ena e ntse e sebetsa. E le karolo ea kopo e reriloeng ea tekanyetso ea 2024 ea NASA, $ US180 milione e abetsoe nts'etsopele ea sebaka sa marang-rang. Setsi sa sebaka se boetse se memme litlhahiso tse tsoang ho lik'hamphani tse ikemetseng tsa sebaka sa US ho kenya letsoho moahong ona.

Leha ho le joalo, ho fokotseha ho ka bang teng ka lebaka la molao oa boikarabello ba lichelete o saenetsoeng hore e be molao ka Phuptjane ho ka ama merero ea ho hula sebaka se seng. Sanders o amohetse hore NASA e tla tobana le likhetho tse thata haeba lichelete li fokotsehile, empa o hatelletse hore koloi ea deorbit ke e 'ngoe ea libaka tse fokolang tse ke keng tsa senyeha.

Ho etsa bonnete ba hore sebaka se sireletsehileng sa ISS ke sa bohlokoa ka lebaka la boholo ba eona bo boholo, bo boholo ba maoto a 357 (108 metres) ka bophara, ho lekana le boholo ba lebala la bolo. Haeba e tloheloa hore e theohe ka mokhoa o sa laoleheng, kotsi ea ho oela libakeng tse nang le baahi ba bangata ka tlase e ka ba ea bohlokoa.

Hisitori e bontshitse dikotsi tse di ka nnang gone tsa go tsenya gape go sa laolegeng. Ka 1979, seteishene sa sepaka-paka sa United States sa Skylab se ile sa fihla ka mokhoa o itseng libakeng tse nang le baahi ba bangata Australia nakong ea ho theoha ho sa laoleheng. Ka ho tšoanang, ka 1991, seteishene sa sepakapaka sa Soviet Union sa Salyut 7 se ile sa robeha Argentina nakong ea ho oa ho sa laoleheng. Ka lehlohonolo, ha ho likotsi tse etsahetseng liketsahalong tsena, empa li sebetsa e le likhopotso tsa tšenyo e ka bang teng haeba ISS e sa tlosoe ka mokhoa o sireletsehileng.

