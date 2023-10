Tšitiso ea Salicylic Acid le RNA: Mekhoa ea Tšireletso ea Lisele tsa Semela khahlanong le likokoana-hloko.

Kakaretso: Phuputso ea morao-rao e entsoeng ke bafuputsi ba Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology e senotse hore lisele tsa stem tsa limela li na le mokhoa o matla oa ho itšireletsa khahlanong le likokoana-hloko. Bafuputsi ba fumane hore karabelo ea 'mele ea ho itšireletsa mafung ea lisele tsa stem ea semela e kopanngoa ke tšitiso ea salicylic acid le RNA. Liphuputso tsena li fana ka leseli motheong oa limolek'hule tsa hore na lisele tsa stem ka har'a letlobo la apical meristem li khona ho itšireletsa mafung a vaerase.

Livaerase li baka tšokelo e kholo ho limela, ka litlamorao tse ka bang kotsi temong. Ha likokoana-hloko li tšoaetsa limela ka katleho, hangata tšoaetso e hasana ho pholletsa le ntho e phelang. Leha ho le joalo, sehlopha se senyenyane sa lisele tse tsejoang e le lisele tsa stem ka har'a ntlha ea thunya e lula e sa angoe ke kokoana-hloko. Lisele tsena tsa stem li phetha karolo ea bohlokoa ho hlahiseng li-tissue tsohle ka holim'a mobu limeleng, ho kenyelletsa le moloko o latelang oa limela.

E le ho utloisisa mekhoa e ka morao ea tšireletso e matla ea likokoana-hloko tsa lisele tsena tsa stem, bafuputsi ba ile ba theha sethala sa ho hlahloba 'me ba sebelisa mekhoa e phahameng ea ho sebelisa microscopy. Ba hlokometse hore kokoana-hloko ea Turnip mosaic, kokoana-hloko ea khetho ea bona ea semela, e ne e khona ho kena liseleng tsa stem empa kapele ea qheleloa ka thōko ho tsona. Ho qheleloa ka thoko hona ho ile ha fumanoa e le lipakeng tsa salicylic acid le tšitiso ea RNA.

Ho ile ha sibolloa hore nakong ea tšoaetso ea kokoana-hloko, semela se etsa hore tlhahiso ea salicylic acid e be lets'oao la alamo. Salicylic acid, ka lehlakoreng le leng, e kenya tšebetsong ntlha ea bohlokoa tšitisong ea RNA e bitsoang RDR1. RDR1 e eketsa tlhahiso ea RNA e mahlakore a mabeli ho tsoa ho vaerase ea RNA, e hlomella semela ka tatelano e khethehileng ea kokoana-hloko ho loantša kokoana-hloko e hlaselang. Hoa thahasellisa hore RDR1 ha e hlahisoe ka har'a lisele tsa stem ka botsona empa ka har'a lesela le ka tlas'a lisele tsa stem le ka har'a vasculature.

Le hoja nako e tobileng le sebaka sa tlhahiso ea salicylic acid nakong ea ts'oaetso li sa utloisisoe ka botlalo, ho lekanyelitsoe hore salicylic acid le RDR1 ka bobeli lia hlokahala bakeng sa ho leleka kokoana-hloko liseleng tsa stem. Ho feta moo, bafuputsi ba fumane hore tšitiso ea RNA e bohlokoa bakeng sa ho sireletsa lisele tsa stem khahlano le tšoaetso ea livaerase tse ling.

Boithuto bona bo totobatsa sephiri se potileng hore na lisele tsa stem li ka thibela livaerase ka nepo ha lisele tse ling tsa semela li le kotsing ea khatello ea vaerase ea tšitiso ea RNA. Lipatlisiso tse ling li tla shebana le ho utloisisa hore na livaerase li thibeloa joang ho kena peōng le bana ba limela tse nang le tšoaetso, tse hlahang liseleng tse sirelelitsoeng tsa stem. Ka kakaretso, liphuputso tsena li fana ka leseli la bohlokoa mabapi le mekhoa ea ts'ireletso ea antiviral ea lisele tsa stem tsa semela le ho kenya letsoho molemong oa moralo o matla oa limolek'hule bakeng sa lithuto tsa kamoso.

mehloling

- Marco Incarbone et al, Salicylic acid le ho kena-kenana le RNA ho kena lipakeng ho thibela tšoaetso ea kokoana-hloko ea lisele tsa stem tsa limela, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2302069120

