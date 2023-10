Micaela Robson o Fetolela Maeto a Sebaka ka Litene tsa Baktheria

By

Micaela Robson, moithuti ea hloahloa Lefapheng la Baeloji ea Limela le Likokoana-hloko, o qala lipatlisiso tse matla tse nang le monyetla oa ho fetola bokamoso ba maeto a sebaka. Joalo ka mofuputsi oa North Carolina Space Grant, Robson o etelletse pele morero o hlahlobang tšebeliso ea libaktheria ho aha meaho ea motheo ea bio-based in Outer Space - boiteko bo matla le bo nang le takatso e matla.

Moko-taba oa lipatlisiso tsa Robson ke ho sebelisa mokhoa o bitsoang microbially induced carbonate precipitation (MICP) ho theha thepa ea mohaho. Ts'ebetso ena e kenyelletsa ho sebelisa matla a baktheria ho hlahisa ntho e kang lejoe la mokoetla e tsejoang e le calcium carbonate precipitation. Ka ho sebelisa ntho ena ea tlhaho, hoa khoneha ho kopanya likaroloana le ho hlahisa "litene tsa tlhaho" tse tiileng tse sebetsang e le libaka tse tiileng tsa ho theola le meaho ea moaho tikolohong e kantle ho lefatše.

Ka tloaelo, lienjineri tsa geotechnical Earth li sebelisa MICP molemong oa kaho. Leha ho le joalo, Robson o ile a lemoha bokhoni ba ho fetola mokhoa ona bakeng sa lisebelisoa tsa sebaka. O ile a sibolla hore urea hydrolysis, mokhoa oa metabolic o sebelisoang hangata ho MICP, o ka matlafatsoa ke libaktheria tse itseng tse teng lijalong tsa koro. Libaktheria tsena li na le bokhoni bo hlollang ba ho ja ammonia, e leng sehlahisoa sa bohlokoa sa urea hydrolysis, e leng se etsang hore e bolokehe le ho tšoarella haholoanyane ho sebelisoa sebakeng.

Ka ho hlahisa libaktheria tsena tse jang ammonia tšebetsong ea MICP bakeng sa boromuoa ba sebaka, Robson o ikemiselitse ho fihlela lipheo tse peli tse kholo. Taba ea pele, o batla ho felisa ho lokolloa ha ammonia e chefo, e ka bang kotsi ho linohe tsa linaleli. Taba ea bobeli, o na le tšepo ea ho ntlafatsa sistimi e le hore urea e fokotsehe e hloka ho eketsoa, ​​​​ka hona ho etsa hore ts'ebetso e sebetse hantle le ho boloka litšenyehelo.

Liphello tse ka bang teng tsa lipatlisiso tsa Robson li fetela hole ho feta ho theha meaho e tiileng sebakeng. Mokhoa ona o mocha o boetse o sebetsana le mathata a mabeli a bohlokoa: taolo ea litšila le tlhahiso ea lijo. Urea, e leng karolo ea mantle a batho, e ka sebelisoa e le mohloli oa bohlokoa oa ho fepa limela. Ka potoloho ea naetrojene, litene tsa bio tse entsoeng ke baktheria li ka thusa ho lema lijalo ka lisebelisoa tse fokolang, ho fana ka phepelo bakeng sa tlhahlobo ea sebaka sa kamoso le ho boloka bophelo ba motho.

Morero oa Robson, o nang le sehlooho se reng "Biomaterials for Space Missions - Evaluating Nitrogen Cycling of Microbially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant," e qalile ka Phuptjane ka tšehetso ea NC Space Grant. Ka liphetho tse ts'episang, lipatlisiso tsa hae li betla tsela bakeng sa bokamoso moo lisebelisoa tsa motheo tse thehiloeng ho bioloji le ts'ebeliso e tsitsitseng ea lisebelisoa li bapala karolo ea bohlokoa maetong a sebaka.

LBH:

P: Ho na le pula ea microbially induced carbonate (MICP)?

K: MICP ke ts'ebetso eo ho eona libaktheria li hlahisang ntho e kang lejoe la mokoetla e bitsoang calcium carbonate precipitation, e ka sebelisoang ho etsa thepa e tiileng.

P: Libaktheria li kenya letsoho joang leetong la sebaka?

K: Libaktheria li ka sebelisoa ho hlahisa litene tsa likokoana-hloko, tse sebetsang e le thepa ea mohaho bakeng sa mekhoa ea motheo sebakeng sa sebaka.

P: Urea hydrolysis ke eng?

A: Urea hydrolysis ke ts'ebetso ea metabolic moo baktheria e arolang urea ho ammonia le carbonate.

P: Patlisiso ea Micaela Robson e sebetsana joang le litšila le tlhahiso ea lijo sebakeng?

K: Ka ho sebelisa libaktheria ho ja ammonia le ho sebelisa urea hape, lipatlisiso tsa Robson li thusa ho theha tsamaiso ea libaesekele ea nitrogen e eketsang tšebeliso ea lisebelisoa sebakeng, ho kenyeletsoa le ho sebelisa litšila tsa batho bakeng sa kholo ea limela.