Ho Sebelisa Lioache tsa Atomic ho Bona Matter a Lefifi

Bo-rasaense ba Univesithing ea Sussex le National Physical Laboratory UK ba hlahisitse mokhoa o mocha oa ho lemoha likaroloana tse itseng tse tlaase tse ka bang karolo ea taba e lefifi e sa bonahaleng. Taba e lefifi, le hoja e sa hlokomeloe ka ho toba, e tsejoa hore e na le liphello bokahohleng tse ke keng tsa hlalosoa ke mehlala ea rona ea hona joale ea fisiks.

Bafuputsi ba fana ka maikutlo a hore lioache tsa athomo, tse tsejoang ka ho nepahala ha tsona ho sa lekanyetsoang ho boloka nako, li ka sebelisoa ho bona likaroloana tsena. Lioache tsa liathomo li lekanya ho potoloha ho honyenyane ha liathomo ha li ntse li feta lipakeng tsa libaka tsa matla. Tšitiso leha e le efe e bakoang ke karoloana ea taba e lefifi e sa boneng haholo e sebelisanang le likaroloana tsa taba e tloaelehileng e ka bonoa ke lioache tsena.

Boithuto ba pele bo ile ba etsa tlhahiso ea mehlala ea theory ho lekanya phapang ea linako tsa oache ea athomo. Ho netefatsa mokhoa oa bona, bafuputsi ba ile ba nka ho bala lioache tse teng tsa athomo. Mohato o latelang e ne e tla ba oa ho etsa teko moo lioache tse peli tsa athomo li ka bapisoang le tsona, ’me e ’ngoe e ka hlaseloa habonolo ke ho fapana ha lintho tsa motheo tse sa fetoheng.

Thutong ena, ho ile ha hlahlojoa li-constants tse peli: sebopeho se setle le karolelano ea boima ba electron-to-proton. Bobeli ba li-constants tsena li ka sitisoa ke ho sebelisana le likaroloana tse itseng tsa ultralight, tse kang axion ea khopolo-taba, eo ho nahanoang hore e ikarabella bakeng sa liphello tsa taba e lefifi. Ka ho lekanya boholo ba litšitiso tsena, boteng ba likaroloana bo ka bonts'oa.

Lioache tsa athomo li na le ts'ebeliso e kholo ho feta ho boloka nako. Li 'nile tsa sebelisoa ho ithuta redshift ea matla a khoheli, ho hlahloba quantum physics, le ho fuputsa litsela tsa ho fetisa le ho boloka boitsebiso ba quantum. Hona joale, ka monyetla oa ho sebelisa lioache tsa athomo e le lisebelisoa tse hloaeang lintho tse lefifi, lisebelisoa tsena li ka bula sebaka se secha sa lipatlisiso.

Bafuputsi ba hatisa hore liphuputso tsa bona ha li itšetlehe ka likhopolo tse neng li le teng pele, 'me mehlala eo ba e hlahisitseng e na le ho feto-fetoha ha maemo ho sebelisoa linthong tse ling tse sa hlalosoang. Boithuto bona, bo phatlalalitsoeng ho New Journal of Physics, bo fana ka mokhoa o ts'episang oa ho shebella le ho utloisisa taba e lefifi e makatsang.

Litlhaloso:

- Lioache tsa Atomic: Lisebelisoa tse lekanyang nako li sebelisa ho sisinyeha ha liathomo ha li ntse li tsamaea pakeng tsa libaka tsa matla, tse tsejoang ka ho nepahala ha tsona ho ikhethang.

- Ntho e lefifi: Mofuta o makatsang oa ntho e sa ntšeng, ho monya, kapa ho bonahatsa leseli, 'me boteng ba eona bo nkoang ho tsoa ho matla a khoheli nthong e bonahalang.

- Maemo a motheo: Litekanyetso tse hlalosang melao ea Bokahohle, joalo ka sebopeho se setle le karolelano ea boima ba electron-to-proton.

- Axion: Karolo e inahaneloang eo e ka bang mokhethoa oa taba e lefifi.

mehloling

- Univesithi ea Sussex

– National Physical Laboratory

– New Journal of Physics