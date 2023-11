Maikutlo a Macha ka Linaleli Tse Hlollang Tse Hlollang Tse Hlollang

By

Sehlopha sa litsebi tsa linaleli tsa Spain se tsoang Setsing sa Thuto ea Linaleli (CAB) se Madrid se sa tsoa batlisisa se seng sa liketsahalo tse makatsang ka ho fetisisa tsa ho shebella linaleli—ho nyamela ha linaleli tse tharo tse khanyang tse ileng tsa nkoa sepakapakeng sa California ka 1952, eaba li nyamela lihora tse seng kae hamorao. Le hoja liteko tse fetileng tsa ho hlalosa ketsahalo ena e sa tloaelehang li hlōlehile ho kholisa sechaba sa saense, thuto ena e ncha e fana ka lintlha tse ncha mabapi le sephiri.

Litsebi tsa linaleli li fana ka litlhaloso tse 'maloa tse utloahalang bakeng sa ketsahalo ea "triple transient", ho fokotsa menyetla eo ka ho hlahloba ka hloko. Leha ho le joalo, ho nka ketsahalo e tšoanang ka libonela-hōle tsa sejoale-joale hoa hlokahala ho netefatsa menahano ea bona ka botlalo. Ka bomalimabe, ho se fumanehe ha ketsahalo ena ho entse hore ho be thata ho bokella bopaki bo bongata ho theosa le lilemo.

Khopolo e ’ngoe e thahasellisang e hlahisitsoeng ke bo-rasaense e fana ka maikutlo a ho ameha ha lense ea khoheli. Ba hakanya hore lesoba le letšo le fetang le ile la sotha setšoantšo sa naleli e fokolang ka nakoana, la fella ka linaleli tse tharo tse bonahalang ka nako e khutšoanyane—e leng khopolo-taba ea bokahohle. Leha ho le joalo, tlhaloso ena e tla le mathata a itseng, joalo ka tlhoko ea bongata ba lintho tse kholo tse nang le thepa e kang lense, e ka hlahisang liketsahalo tse tšoanang tsa nakoana.

Bafuputsi ba ile ba boela ba nahana ka monyetla oa hore pono ea pele e ne e se linaleli ho hang empa ke lintho tse ling tsa leholimo. Matheba ana a kganyang, ho ya ka dipalo, a ne a le bohole bo lekanang le Diyuniti tse tsheletseng tsa Astronomical Units (AU) ho tloha Lefatsheng. Ho ba haufi hona ho fana ka maikutlo a hore e ka 'na eaba li simolohile mathōkong a tsamaiso ea lipolanete tsa rona, mohlomong ho tsoa linthong tse haola le Leru la Oort.

Hoa thahasellisa hore ebe tlaleho e ’ngoe e utloahalang e fana ka maikutlo a hore litebello tse makatsang li ka ’na tsa se be tsa tlhaho ho hang. Liteko tse haufi tsa libetsa tsa nyutlelie tse entsoeng New Mexico nakong eo li ka be li silafalitse lipoleiti tsa lifoto, tse lebisang ho thetseng ha linaleli tse nyametseng.

Ho sa tsotellehe boiteko ba bona bo matla, sehlopha sa Solano ha se khone ho tseba hantle hore na sesosa sa 'nete sa ketsahalo ena ke sefe. Ha ba phethela, ke nako feela le tsoelo-pele ea theknoloji ea libonela-hōle tse tla fana ka monyetla oa ho manolla pherekano ena ea lilemo tse 70. Ho fihlela ka nako eo, sephiri sa linaleli tse nyamelang se ntse se koahetsoe ke ho se tsitse, se emetse ketsahalo e latelang ea bokahohle e tla fana ka leseli holim’a mohlolo ona o hapang maikutlo oa leholimo.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

P: Ketsahalo ea "triple transient" ke efe?

K: “Tlhaloso ea nakoana e meraro” e bolela ho nyamela ha linaleli tse tharo tse khanyang tse ileng tsa nkoa sepakapakeng sa California ka 1952 empa tsa nyamela ka mor’a hora.

P: Litlhaloso tse sisintsoeng bakeng sa linaleli tse nyametseng ke life?

K: Litsebi tsa linaleli tsa Spain li fana ka maikutlo a likhopolo tse 'maloa, ho kenyelletsa le monyetla oa ho ba le phello ea lense ea khoheli, boteng ba lintho tse sa tsejoeng tsa leholimo setsing sa rona sa potoloho ea lipolanete, esita le ho silafala ha lipoleiti tsa lifoto tsa liteko tsa libetsa tsa nyutlelie tse entsoeng haufi le moo.

P: Ke hobane'ng ha ho le thata ho fumana hore na 'nete e bakileng ketsahalo ee ke efe?

K: Ho haella ha ketsahalo ea "triple transient" le khaello ea bopaki bo matla ho theosa le lilemo ho entse hore ho be thata ho fumana hantle sesosa. Ho nka ketsahalo e tšoanang ka libonela-hōle tsa sejoale-joale hoa hlokahala bakeng sa netefatso e tiileng.

P: Ke tsoelo-pele efe ea theknoloji e ka thusang ho senola sephiri see?

K: Tsoelo-pele ea theknoloji ea sebonela-hōle e na le senotlolo sa ho manolla pherekano ena. Ka ho hapa ketsahalo e tšoanang ka libonela-hōle tsa morao-rao, litsebi tsa linaleli li ka bokella boitsebiso bo eketsehileng ’me tsa khona ho supa sesosa sa linaleli tse nyametseng.