Kotsi e Eketsehileng ea Lisathelaete tse Tlas'a Orbit ea Lefatše Lipatlisisong tsa Saense

Lihlopha tsa linaleli tsa satellite tsa Low Earth orbit (LEO), tse kang Elon Musk's Starlink le morabe o sa tsoa kopanela oa Amazon, li baka kotsi e kholo lipatlisisong tsa saense. Lisathelaete tsena, tseo pele li ileng tsa rorisoa ka bokhoni ba tsona ba ho fana ka tšireletso ea marang-rang lefatšeng ka bophara, joale li baka tšilafalo ea leseli e sitisang haholo thuto ea leholimo bosiu. Ho sa tsotellehe boiteko ba ho fokotsa khanya ea lisathelaete tsena, bo-rasaense ba fumane hore ba ntse ba feta tekanyo e khothalletsoang ea ho khanya ka makhetlo a fetang a mabeli.

Phuputso ea morao-rao e hatisitsoeng koranteng ea Nature e totobalitse kamoo mohlala oa sehlopha sa AST SpaceMobile's BlueBird se fetohileng e 'ngoe ea lintho tse khanyang ka ho fetisisa leholimong. Phuputso e ’ngoe e ile ea boela ea bontša hore esita le lisathelaete tse lefifi li ntse li khanya haholo ho feta seo litsebi tsa linaleli li se nkang se amoheleha ho fokotsa tšitiso ea mahlale a sepaka-pakeng.

Baithutadinaledi ba ba neng ba tsene khonferense e e neng e rulagantswe ke Setsi sa International Astronomical Union’s Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference ba ne ba tlhalosa matshwenyego ka ditlamorago tse di maswe tsa disathelaete tseno mo dipatlisisong tsa loapi bosigo. Ho sa tsotellehe boiteko ba ho fifatsa lisathelaete tsa bona, khanya e ntse e le taba e phehellang. Litsamaiso tse teng tsa ho latedisa lisathelaete tsa LEO li bitsa chelete e ngata ebile ha li na scalability.

Balaoli ba ’nile ba lieha ho sebetsana le mathata ana, haholo-holo ba itšetlehile ka tataiso ea boithaopo e hlōlehang ho fana ka lithibelo tse utloahalang. Ho feta moo, ho na le lipotso mabapi le hore na kotsi e bakiloeng ke lipatlisiso tsa mahlale e lokafatsoa ke melemo ea phihlello e ntlafalitsoeng ea Broadband libakeng tse hole. Litsamaiso tsa satellite tsa LEO, ha li ntse li nolofalletsa likhokahano libakeng tse ka thoko, li na le mefokolo ea matla, ho fapana le marang-rang a fiber kapa a 5G a se nang mohala.

Mohlala, Starlink, hajoale e sebeletsa basebelisi ba limilione tse 1.5 lefatšeng ka bophara, athe limilione tsa United States li ntse li haelloa ke phihlello ea marang-rang a theko e tlase. Litheko tse phahameng tsa marang-rang a sathelaete li fokotsa bokhoni ba eona ba ho rarolla mathata a pharaletseng a khokahanyo. Ho feta moo, ho na le merero ea ho kenya lisathelaete tse ling tse mashome a likete sepakapakeng, e leng ho mpefatsang tšilafalo ea khanya le liphello tsa eona liphuputsong tsa saense.

