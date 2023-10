Asteroid e sa tsoa Sibolloa e ka Feta Lefatše Haufi

By

Lilemong tsa morao tjena, ho ’nile ha amoheloa ka bophara hore tšusumetso ea asteroid e ne e ka ’na eaba sesosa se ka sehloohong sa ho timela ha li-dinosaur. Khopolo-taba ea Alvarez, e leng khopolo e atileng e hlalosang ketsahalo ena ea ho fela, e fana ka maikutlo a hore asteroid e ile ea thulana le Lefatše lilemong tse ka bang limilione tse 65 tse fetileng, e leng se ileng sa lebisa ho felisoeng ha mefuta e mengata ea li-dinosaur. Bopaki bo tšehetsang khopolo ena bo kenyelletsa ho sibolloa ha crater, e tsejoang e le Chicxulub crater, e ka tlas'a Hloahloeng ea Yucatan Mexico. Ho ea ka khopolo-taba, tšusumetso ea asteroid e ka be e ile ea tsosa maqhubu a maholohali 'me ea theha sebaka se bophara ba 140 km. Matlakala a ka be a ile a lahlelwa sepakapakeng, a aparela Lefatshe maemong a kang a mariha a nyutlelie, a qetelle a bakile ho timela ha di-dinosaur.

Khatelo-peleng ea morao-rao, Ofisi ea Ts'ireletso ea Ts'ireletso ea NASA (PDCO), e ikarabellang bakeng sa ho lekola Lintho tsa Near-Earth (NEOs), e fane ka leseli ka asteroid eo ho lebelletsoeng hore e tla feta haufi le Lefatše kajeno. Designated Asteroid 2023 UH ke NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), lefika lena ho boleloa esale pele hore le tla atamela haufi le polanete ea rona ea lik'hilomithara tse limilione tse 2.5 ka la 20 October. Hajoale, le ntse le phunya ho leba Lefatšeng ka lebelo la lik'hilomithara tse ka bang 39,932. ka hora, ke lihlong feela tsa lebelo la Intercontinental Ballistic Missile (ICBM).

Ho ba setho sa sehlopha sa Apollo sa Near-Earth Asteroids, Asteroid 2023 UH ke karolo ea sehlopha sa majoe a sepakapaka a kopanang le potoloho ea Lefatše 'me a na le lilepe tse kholo ho feta tsa Lefatše. Li-asteroid tsena li reheletsoe ka Asteroid e kholo ea 1862, e ileng ea fumanoa pele ke setsebi sa linaleli sa Lejeremane Karl Reinmuth ka bo-1930.

NASA e boetse e fane ka leseli mabapi le boholo ba Asteroid 2023 UH, e re e haelloa ke ho hlalosoa e le 'Potentially Hazardous Asteroid' ka lebaka la boholo ba eona bo nyane. Asteroid ena e bophara ba limithara tse 52 ho isa ho tse 118, e ka bapisoa le sefofane ka boholo.

Ho feta moo, li-asteroid tse ling tse peli, Asteroid 2023 TK15 le Asteroid 2020 UR, le tsona li lebelletsoe ho feta Lefatšeng kajeno, li ikopanya le Asteroid 2023 UH tseleng ea eona e haufi.

