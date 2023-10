Pono e sa Lebaleheng: Ho Eclipse ha Letsatsi la Annular Holimo Amerika Leboea

By

Ho fifala ha letsatsi haufinyane tjena ka la 14 Mphalane, 2023, ho fane ka pono e makatsang ho bashebelli ba Lefatše. NASA's Earth Observatory e hapile pono e khahlang ea satellite ea ketsahalo ena, e totobatsa moriti o neng o le Amerika Leboea ha Khoeli e ne e aparetse Letsatsi hanyane.

Ho fifala ha khoeli ho etsahala ha Khoeli e feta ka pel'a Letsatsi, empa sebaka sa eona ho tloha Lefatšeng se se thibela ho pata Letsatsi ka ho feletseng. Nakong ea ketsahalo ena, Khoeli e hole kapa haufi le Lefatše, e tsejoang e le apogee. Sena se fella ka hore Khoeli e hlahe e le nyane leholimong 'me e lumella mats'oafo a Letsatsi hore a lule a bonahala, ho etsa lesale le lefubelu le lamunu le bitsoang "ring of fire".

Ho fifala ha khoeli ka selemo ho qalile Oregon hoo e ka bang ka 9:13 hoseng 'me ho fetela Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas le Gulf of Mexico. Leha ho le joalo, NASA e totobatsa hore ho fifala ha letsatsi ho tla bonahala ho tloha Texas ho ea Maine ka la 8 Mmesa, 2024, ho fana ka ketsahalo ea bohlokoa le ho feta ea leholimo bakeng sa bashebelli ba leholimo.

Setšoantšo se makatsang sa ho fifala ha letsatsi se nkiloe ke setšoantšo sa NASA sa EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) ka har'a Deep Space Climate Observatory. Deep Space Climate Observatory ke boiteko ba tšebelisano pakeng tsa NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le US Air Force.

Ho bona ha khoeli e sira letsatsi ke ketsahalo e tsotehang e re hopotsang liketsahalo tse sa tloaelehang tsa leholimo tse etsahalang ho re potoloha. Pono ena ea sathelaete ea ho fifala ha letsatsi ka selemo ho la Amerika Leboea e fana ka tlhase ea botle le botle ba bokahohle ba rona.

mehloling

- Mokitlane oa setšoantšo: NASA Earth Observatory