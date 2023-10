Tšibollo e Ncha ea Geological Mars e Bontša Monyetla oa Bophelo ba Boholo-holo

By

Bafuputsi ba Planetary Science Institute e Tucson, Arizona, ba fumane tšibollo ea bohlokoa ka ho fetisisa Mars e ka bang le liphello tse tebileng kutloisisong ea rona ea histori ea polanete le monyetla oa ho phela ha likokoana-hloko tsa boholo-holo. Khatisong ea morao tjena ho Scientific Reports, sehlopha sena se phatlalalitse hore ho na le letša la khale la seretse sebakeng se tsejoang e le Hydraotes Chaos. Letša lena la seretse, le entsoeng ke metsi a tsoang ho seretse sa seretse sa stratigraphy, se qalile lilemo tse ka bang limilione tse likete tse 4 ho fihlela nakong eo Mars e neng e ka lula ho eona.

Bohlokoa ba se fumanoeng ke taba ea hore matša a seretse, joalo ka bomphato ba ona ba Lefatšeng, a na le monyetla oa ho boloka mesaletsa ea bophelo ba khale libakeng tsa 'ona. Ho bokellana ha seretse botlaaseng ba letša ho fana ka tikoloho e loketseng bakeng sa ho baballa limolek'hule tse amanang le bophelo ba likokoana-hloko. Matsoapo a Hydraotes Chaos, ao ho nahanoang hore a simolohile metsing a metsi le likanaleng tsa likhohola tsa khale, a ka ba le letlotlo la bopaki ba bophelo ba nakong e fetileng kapa ba hona joale ba Martian.

Sebaka se rarahaneng sa Hydraotes Chaos se bōpiloe ke ho putlama ha sebaka se omileng ka holim'a metsi, e leng se ileng sa baka pherekano eo re e bonang kajeno. Ho ba teng ha likotopo tsa likhohola tsa boholo-holo, tseo bo-rasaense ba lumelang hore li kile tsa tsamaisa metsi a tsoang leoatleng le seng le nyametse libakeng tse mabalane a ka leboea, ho eketsa bolotsana ba sebaka sena. Nalane ena e rarahaneng ea jeoloji e theha tikoloho e ikhethang bakeng sa boithuto ba li-aquifers tsa Martian le ho lekola li-biomarker tse ka bang teng.

Ha re sheba pele, NASA e nka Hydraotes Chaos e le sebaka se ka bang teng bakeng sa mesebetsi ea nakong e tlang ea Mars e reretsoeng ho batla bopaki ba li-bio-signatures, haholo-holo lipids. Ho tiea ha lipids ho etsa hore e be sepheo se khahlang sa ho hlahlojoa, kaha ba ka be ba mamelletse lilemo tse libilione ho Mars. Matsoapo a siiloeng ke letša la khale la seretse a na le ts'episo e kholo 'me a lokela ho nahanoa ka pele bakeng sa mesebetsi ea nakong e tlang ea ho fumana li-biosignature.

Ha kutloisiso ea rona ea nako e fetileng ea jeoloji ea Mars e ntse e tsoela pele ho fetoha, litšibollo tse kang letša la khale la seretse Hydraotes Chaos li re atametsa haufi le ho senola liphiri tsa Lefatše le Lefubelu le ho senola monyetla oa bophelo ba likokoana-hloko tsa khale ho feta polanete ea rona.

