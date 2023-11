UK Space Agency e Rera All-UK Space Mission ho Sutumelletsa Meeli ea Tsebo ea Batho

UK Space Agency (UKSA) e qala mosebetsi o matla oa sebaka sa UK o ikemiselitseng ho sutumelletsa meeli ea tsebo ea batho le ho etsa lipatlisiso tse ke keng tsa etsoa Lefatšeng. Phatlalatsong ea morao-rao, UKSA e senotse tšebelisano ea eona le k'hamphani e thehiloeng US ea Axiom Space, e tla bona linohe tsa linaleli tsa UK li hlahisoa sebakeng ho fihlela libeke tse peli ho etsa lipatlisiso tsa mahlale.

Leha ho se matsatsi a tobileng a behiloeng bakeng sa thomo hajoale, molaoli ea ka sehloohong oa UKSA Paul Bate o boletse hore mekhatlo ka bobeli e sebetsa ka potlako ho etsa hore e etsahale kapele kamoo ho ka khonehang. Go saeniwa ga memorantamo wa kutlwano (MOU) fa gare ga ditheo tse pedi tseno go letla gore go nne le tshekatsheko e e tseneletseng le thulaganyo ya togamaano, go akarediwa dipatlisiso tsa saense, bokgoni jwa badiri, le ditiro tsa go fitlhelela batho.

Se etsang hore thomo ena e be e ikhethang ke tšebelisano 'moho le balekane ba khoebo, e hlahisang mekhoa e mecha ea ho etsa lipatlisiso sebakeng. Monghali Bate o hatelletse bohlokoa ba ho ithuta hammoho le ho utloisisa likotsi tse amehang ho sutumelletsa meeli ea tsebo. Tšebelisano 'moho e lumella ho kopanngoa ha mekhoa e metle le lisebelisoa tse tsoang ho ba amehang ba fapaneng, ho etsa hore ho hlahloba sebaka e be papali ea' nete ea sehlopha.

Morero ona o bula menyetla e mengata ea lipatlisiso. Dr. Peggy Whitson, eo e kileng ea e-ba setsebi sa linaleli sa NASA le mookameli oa sefofane sa sebaka sa batho Axiom, o ile a totobatsa monyetla oa ho ithuta ho tsofala ho potlakileng, ho hōla ha kankere, le tahlehelo ea masapo ho microgravity. Maemo ana a ikhethang sebakeng a fana ka mokhoa oa mohlala oa ho hlahloba lithethefatsi le mekhoa ea ho lemoha le ho fokotsa liphello tsena. Tsebo e fumanoang liphuputsong tse joalo e tla thusa batho ba Lefatšeng, e leng se lebisang kutloisisong e ntlafetseng le tsoelo-pele ea phekolo ea meriana.

Liunivesithi tsa UK, litsi tsa lipatlisiso le indasteri li memeloa ho kenya letsoho mehopolong ea bona bakeng sa liteko le baetsi ba theknoloji ba ka etsoang nakong ea thomo ea libeke tse peli. Sepheo ke ho sebelisa tsebo le boqapi ka har'a indasteri ea sebaka sa UK ho kenya letsoho haholo tsebong ea mahlale le ntlafatso ea mahlale.

Morero ona oa sebaka sa UK kaofela o tšoaea ketsahalo e thabisang lefapheng la sepakapaka UK 'me o sebetsa e le bopaki ba tšebelisano-'moho ea ho hlahloba sebaka. Ka ho sututsa meeli ea tsebo ea batho sebakeng, UK e hatela pele ka mokhoa o makatsang ho ntšetseng pele lipatlisiso tsa mahlale le ho bonts'a boitlamo ba eona ba ho ntšetsa pele meeli ea ho hlahloba sebaka.

LBH

Sepheo sa mosebetsi oa sepaka-paka sa UK ke ofe?

Sepheo sa mosebetsi oa sebaka sa UK ke ho sutumelletsa meeli ea tsebo ea batho le ho etsa lipatlisiso tse ke keng tsa etsoa Lefatšeng.

UK Space Agency e sebelisana le mang bakeng sa thomo ee?

UK Space Agency e sebelisana 'moho le k'hamphani ea Amerika ea Axiom Space bakeng sa thomo ena.

Ke lipatlisiso tsa mofuta ofe tse ka etsoang nakong ea thomo?

Libaka tse ka bang teng tsa lipatlisiso li kenyelletsa ho ithuta botsofali bo potlakileng, kholo ea mofets'e, le tahlehelo ea masapo ho microgravity, hara tse ling.

Liunivesithi tsa UK, litsi tsa lipatlisiso le indasteri li bitsetsoa ho etsa eng?

Ba ntse ba bitsetsoa ho arolelana maikutlo a bona bakeng sa liteko le lipontšo tsa theknoloji tse ka etsoang nakong ea thōmo ea libeke tse peli.