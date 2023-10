Li-aerosols ho Tlelaemete ea Himalaya: Ho Potlakisa ho Khutla ha Leqhoa le ho Fetola Mekhoa ea Pula.

By

Bafuputsi ba sibolotse hore li-aerosol li bapala karolo ea bohlokoa ho potlakeng ha leqhoa le ho fetoha ha lipula sebakeng sa Hindu Kush-Himalaya-Tibetan Plateau (HKHTP). Li-aerosol li nka karolo e fetang halofo ea kakaretso ea ho futhumala ha sepakapaka se tlase, 'me monehelo o setseng o tsoa likhase tse futhumatsang lefatše. Boithuto bona bo entsoe ke bo-ramahlale ba tsoang ho Physical Research Laboratory e Ahmedabad, India, le Helmholtz Center Potsdam le Univesithi ea Leipzig Jeremane.

Bafuputsi ba tsepamisitse boithuto ba bona ho Indo-Gangetic Plain, lithaba tsa Himalaya, le Sehlabeng sa Tibetan, e leng libaka tse sa ithutoang hantle tse nang le tikoloho e hlokolosi le baahi ba bangata ba tlokotsing. Ba fumane hore mekhoa ea hona joale ea boemo ba leholimo e nyenyefatsa tšusumetso ea ho futhumatsa le ho futhumala ha aerosol sebakeng sa HKHTP, ho totobatsa tlhokahalo ea pontšo ea sebele ea thepa ea aerosol mefuteng ena. Liphuputso li phatlalalitsoe koranteng ea Science of The Total Environment.

Indo-Gangetic Plain, e aparetseng likarolo tsa Pakistan, India, Bangladesh, le Nepal, e silafetse haholo, e nang le boleng bo fetang 0.3 libakeng tsohle tsa tlhahlobo. AOD ke tekanyo ea tšilafalo ea moea, e nang le litekanyetso tse phahameng tse bontšang maemo a lerootho le ponahalo e fokotsehileng.

Bafuputsi ba boetse ba sibolla hore likaroloana tse ntle tsa aerosol, tse hlahelletseng ho AOD, li ngata haholo libakeng tse phahameng tsa lithaba tsa Himalaya 'me li monya mocheso haholoanyane ka lebaka la khabone e ntšo. Ba ile ba bona likhahla tse phahameng tse monyang mocheso motse-moholo oa Nepal, Kathmandu, nakong eohle ea boithuto.

Ho feta moo, bafuputsi ba ile ba etsa qeto ea hore mahlaseli a matla a aerosol a sepakapakeng a ne a sebetsa ka makhetlo a 2-4 ho feta Indo-Gangetic Plain le maralla a Himalaya, a nang le litekanyetso tse phahameng libakeng tse phahameng. Karolelano ea likhahla tsa selemo le selemo tsa mocheso oa aerosol le tsona li fumanoe li phahame haholo ho feta tse tlalehiloeng pele, ho fana ka maikutlo a hore li-aerosol feela li ka kenya letsoho ho feta 50% ea kakaretso ea mocheso sebakeng seo.

Tlhahlobo ena e matla e sebelisitse litebello tse thehiloeng fatše, data ea sathelaete, le lipapiso tsa mehlala, e fanang ka kutloisiso e felletseng ea karolo ea li-aerosol maemong a leholimo a Himalaya. Liphetho li totobatsa tlhokahalo ea lipatlisiso tse eketsehileng le kemelo e nepahetseng haholoanyane ea thepa ea aerosol mefuteng ea boemo ba leholimo ho bolela esale pele le ho sebetsana le phello ea li-aerosol phetohong ea tlelaemete sebakeng sa HKHTP.

mehloling

- Li-aerosol tse futhumatsang boemo ba leholimo ba Himalaya, li potlakisa ho khutla ha leqhoa: thuto (sengoloa sa mohloli)

– The Science of The Total Environment koranta