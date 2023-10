Meloko e Tlang ea Boshebelli le Lisebelisoa tse Ntlafetseng ho Ntšetsa Pele Lipatlisiso tsa Exoplanet

By

Lithuto tsa Exoplanet li entse tsoelo-pele e kholo lilemong tsa morao tjena, ka likete tsa li-exoplanets tse tiisitsoeng le batho ba bangata ba letetseng ho netefatsoa. Ha bafuputsi ba fetola maikutlo a bona ho tloha ho ho lemoha ho ea ho sebopeho, ho tsoma matšoao a bophelo le li-biosignature ho ntse ho eketseha. Phetoho ena ea maikutlo e lebelletsoe ho potlakisoa le ho feta ke meloko e tlang ea litebelelo le lits'ebeletso tse ntlafalitsoeng.

Sebonela-hōle sa NASA sa James Webb, Nancy Grace Roman Space Telescope, le thomo ea ESA's PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) li lebelletsoe ho tlisa katleho e kholo lipatlisisong tsa exoplanet. Ho feta moo, libonela-hōle tse thehiloeng fatše tse kang Sebonela-hōle se Seholo (ELT), Sebonela-hōle sa Giant Magellan (GMT), le Thirty Meter Telescope (TMT) li tla bapala karolo ea bohlokoa ho khethollang li-exoplanet.

Pampiring ea morao-rao, sehlopha sa machaba sa litsebi tsa linaleli se ile sa hlahloba bokhoni ba ho ntlafatsa libaka tsa ho shebella tse teng bakeng sa lipatlisiso tsa exoplanet. Ba hlahisitse liphetho tsa pele tse bobebe tsa sesebelisoa sa High-Resolution Imaging and Spectroscopy of Exoplanets (HiRISE) se kentsoeng ho Sebonela-hōle sa Europe Southern Observatory's Very Large Telescope (VLT).

Ho nka litšoantšo ka ho toba, e leng mokhoa o ntseng o sebelisoa ka ho eketsehileng oa ho ithuta ka li-exoplanet, o lumella litsebi tsa linaleli ho lemoha lipolanete ka ho etsa setšoantšo sa khanya e bonahalang sebakeng sa tsona le moo li leng teng. Mokhoa ona o thusa ho hlahloba khanya e bonahatsoang ho sebelisa li-spectrometer ho fumana hore na lik'hemik'hale tsa exoplanet atmospheres ke tsa mofuta ofe.

Sesebelisoa sa HiRISE se ho VLT se etselitsoe ho tšoaea lipolanete tse kholo tsa extrasolar (EGPs) sehlopheng sa infrared H. E kopanya sets'oants'o sa SPHERE le spectrograph e ntlafalitsoeng ea CRIRES e sebelisa likhoele tsa optic tsa mofuta o le mong. Ka qeto ea 100,000, HiRISE e fana ka lintlha tse qaqileng haholoanyane tsa sebopeho sa spectral mme e nolofalletsa litekanyo tsa liparamente tse matla joalo ka lebelo la orbital le ho potoloha.

Sesebelisoa sena se ntlafalitsoeng se ntlafatsa bokhoni ba ho nka litšoantšo ba VLT, se thusa bonohe ba linaleli bo ntlafetseng, botsitso ba nakoana, bofokoli ba mahlo le phetiso. Hammoho le sebopeho sa sepakapaka, litekanyo tsena li tla thusa lipatlisisong tsa sebopeho sa EGP, sebopeho le kholofalo.

Qetellong, lits'ebetso tsa morao-rao tsa morao-rao le lisebelisoa tse ntlafalitsoeng li reretsoe ho fetola lipatlisiso tsa exoplanet ka ho fana ka tlhaloso e qaqileng le lipatlisiso tsa mafatše ana a hole.

