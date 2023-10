Pontšo e Khahlehang: Pakela ho Sira ha khoeli ha Nako e sa Feleng ho Khantša Leholimo la Bosiu

By

Ka Moqebelo, bashebelli ba leholimo lefatšeng ka bophara ba tla ba le monyetla oa ho bona ketsahalo e makatsang ea leholimo ha ho fifala ha khoeli e sa fellang ho qala. Pontšo ena e tsotehang e tla bontša moriti oa Lefatše o sa bonahaleng khoeling, e leng se tla etsa hore ho be le ponahalo e makatsang le e hapang maikutlo.

Tsela ea ho fifala ha letsatsi e haola le Europe, Afrika, boholo ba Asia le Australia bophirimela, e fana ka phihlelo e ikhethang bakeng sa ba ka har'a tsela ea eona. Ho tloha ka 3:34 thapama ho isa ka 4:52 pm ET, bashebelli ba libakeng tsena ba tla bona pono e tsotehang kaha khoeli e bonahala e e-na le “ho loma” ho eona nakong eo ha khoeli e sira letsatsi. Ho feta moo, ketsahalo ena e tla tsamaisana le ho fifala ha letsatsi ha khoeli ho tla etsa hore khoeli e fifale hanyenyane ka lebaka la ponahalo ea moriti o ka ntle oa Lefatše, o tsejoang ka hore ke penumbra.

Le hoja khoeli e ke ke ea e-ba khubelu joaloka nakong ea ha khoeli e sira khoeli, ho fifala hona ha karolo e itseng ho tla bonahala ho sa hlokahale lisebelisoa leha e le life tse eketsehileng. Dr. Shannon Schmoll, motsamaisi oa Abrams Planetarium Univesithing ea Michigan State, o tiisetsa batho ba chesehang hore hafeela ba le ka lehlakoreng la Lefatše la bosiu ’me ba khona ho bona khoeli, ba ka ananela ketsahalo ena. Leha ho le joalo, libonela-hōle le li-observatories li ka fana ka pono e haufi-ufi le e qaqileng bakeng sa ba batlang phihlelo e tebileng haholoanyane.

Ketsahalo ena e hapang maikutlo e etsahala ka nako e le ’ngoe le khoeli e tletseng ea October, eo hangata e bitsoang khoeli ea setsomi, eo historing e neng e le temoso ho litsomi ho itokisetsa likhoeli tse atamelang tsa mariha. Ho bona ha khoeli e sira khoeli, khoeli e tlameha ho tlala ka ho feletseng, letsatsi, Lefatše le khoeli li tsamaisane ka tumellano e nepahetseng. Ho fifala ha khoeli ka mokhoa o sa fellang ho etsahala ha khoeli e feta feela karolo e itseng ea moriti oa Lefatše, ha khoeli e fifala ka ho feletseng ha khoeli e qoelisoa ka ho feletseng moriting oa Lefatše.

Hoa thahasellisa hore ebe ho fifala ha khoeli hangata ho etsahala ka bobeli, 'me ho etsahala karolelano ea khoeli tse peli selemo le selemo. Ho fifala ha khoeli ha morao tjena ka Mots'eanong ho ile ha fifatsa khoeli ha e kena moriting o ka ntle oa Lefatše, 'me khoeli e tlang ha e so lebeletsoe ho fihlela ka Hlakubele 2024.

Ketsahalong e hlollang ea liketsahalo tsa leholimo, ho fifala ha khoeli hangata ho tsamaisana le ho fifala ha letsatsi. Leha ho le joalo, ho fifala ha khoeli ho etsahala ha khoeli e le mokhahlelong oa eona oa khoeli e tolokileng, ha ho fifala ha letsatsi ho hloka hore khoeli e be khoeli e ncha. Ho sira ha khoeli ho sa fellang ha khoeli Moqebelo ona ho latela libeke tse peli ka mor’a ho fifala ha letsatsi ho ileng ha etsa “lesale la mollo” le hapang maikutlo leholimong holim’a Linaha tsa Amerika.

Pontšo ena e babatsehang e sebetsa e le khopotso ea sebaka sa batho ka har'a bokahohle bo boholo ba bokahohle. Joalokaha Dr. Schmoll a hlalosa ka ho hlaka, ho bona moriti oa khoeli ke phihlelo e thahasellisang e fanang ka pono ea bokahohle bo boholoanyane bo fetang polanete ea rōna. Ho feta moo, nakong ea ho fifala ha khoeli e sa fellang, ho bohlokoa ho lula u shebile boteng bo hlahelletseng ba Jupiter, Saturn, le Venus, tse tla khahlisa leholimo bosiu.

Le ha ho fifala ha khoeli ka Moqebelo ha karolo ea khoeli ho tšoaea phifalo ea ho qetela ea 2023, ho ntse ho na le liketsahalo tse ngata tsa leholimo tseo re ka li lebellang selemo kaofela. The Orionid meteor shower, e bonoang ho fihlela la 22 Pulungoana, e fana ka pontšo e khahlang sepakapakeng bosiu. Ho feta moo, ho na le litlhōrō tse 'maloa tsa meteor shower tseo u ka li lebellang, ho kenyelletsa le Southern Taurids, Northern Taurids, Leonids, Geminids, le Ursids, tse etsahalang ho pholletsa le November le December.

Paka pono e hlollang ea ho fifala ha khoeli e sa fellang, amohela botle ba bokahohle, ’me u nyarele linthong tse hlollang tseo sepakapaka bosiu se fanang ka tsona.

1. Ho fifala ha khoeli ke eng?

Ho fifala ha khoeli ho etsahala ha khoeli e le mokhahlelong oa eona oa khoeli e tletseng 'me e ikamahanya hantle le letsatsi le Lefatše, e leng ho lumellang moriti oa Lefatše hore o sire khoeli ka mokhoa o itseng kapa ka botlalo.

2. Ho sira ha khoeli khoeli e itseng ke eng?

Ho fifala ha khoeli e sa fellang ke ketsahalo ea leholimo moo khoeli e fetang karolong e 'ngoe ea moriti oa Lefatše, e leng se bakang ho fifala ho itseng kapa ho fifala ha khoeli.

3. Na nka bona phifalo ea khoeli e sa fellang ntle le lisebelisoa tse khethehileng?

Ee! Ho fifala ha khoeli ho sa fellang ho ka bonoa habonolo ka mahlo. Leha ho le joalo, ho sebelisa libonela-hōle kapa ho etela libaka tsa ho shebella ho ka ntlafatsa phihlelo ea ho shebella le ho senola lintlha tse rarahaneng.

4. Phira ea khoeli e latelang ke neng?

Nako e latelang ea ho fifala ha khoeli e lebeletsoe hore e be nako e khōlōhali ea ho fifala ha khoeli e bonahalang ho batho ba shebeletseng linaleli Amerika Leboea ka la 25 March, 2024.

5. Ke liketsahalo life tse ling tsa leholimo tseo nka lebellang ho li bona?

Ntle le ho fifala ha khoeli, ho na le liketsahalo tse ling tse ’maloa tsa leholimo tseo u ka li thabelang ho pholletsa le selemo, ho akarelletsa le lipula tsa meteor tse kang Orionids, Southern Taurids, Northern Taurids, Leonids, Geminids le Ursids. Lipula tsena tsa meteor li fana ka lipontšo tse hlollang tsa linaleli tse thunyang sepakapaka bosiu.