Fibonacci Spiral E Sebelisitsoe ho Tsamaisa Lunar

Bo-ramahlale ba thehile mokhoa o mocha oa ho tsamaisa khoeli, ba sebelisa Fibonacci spiral ho bala litekanyetso tse nepahetseng bakeng sa sistimi e kang GPS Khoeling. Mokhoa o mocha o thusa ho ntlafatsa tsela ea koloi ea khoeli e holimo, e fana ka 'mapa o nepahetseng haholoanyane o ipapisitseng le sebopeho sa ellipsoidal sa Khoeli.

Kamilla Cziráki, moithuti oa thuto ea thuto ea mahlale ho tsoa Univesithing ea Eötvös Loránd, o sebelisane le Moprofesa Gábor Timár ho sebelisa mokhoa oa setsebi sa lipalo sa Fibonacci ho ikamahanya le sistimi ea Lefatše ea GPS bakeng sa Khoeli. Liphuputso tsa bona li ile tsa hatisoa koranteng ea Acta Geodaetica et Geophysica.

Ha batho ba ntse ba itokisetsa ho khutlela Khoeling, ho tsepamisitsoe maikutlo ho fumana mekhoa ea ho tsamaisa khoeli. Ho ka etsahala hore likoloi tsa nako e tlang tsa khoeli li tla thusoa ke tsamaiso ea sathelaete ea ho tsamaea e tšoanang le GPS Lefatšeng. Leha ho le joalo, lits'ebetso tsa hajoale tsa GPS ha li nahane ka sebopeho sa polanete ea rona, empa li sebelisa rotation ellipsoid e lumellanang hantle le geoid.

Ho sebelisa litharollo tsa software ea GPS ho Khoeli, ho hloka ho hlalosoa lintlha tse ikhethileng. Sebopeho sa ellipsoid se lumellanang hantle le bokaholimo ba Khoeli le lilepe tse kholo le tse nyane ke lintlha tsa bohlokoa. Sebopeho sa Khoeli ha se chitja ka mokhoa o phethahetseng empa se ka hakanyetsoa joalo ka ellipsoid e potolohang.

Thutong ea bona, Cziráki le Timár ba ile ba bala liparamente tsa ellipsoid tse potolohang tse lumellanang hantle le sebopeho sa thuto ea Khoeli ba sebelisa database e bitsoang lunar selenoid. Ba sebelisitse sebaka sa Fibonacci ho hlophisa lintlha tsa mohlala holim'a Khoeli, butle-butle ba eketsa palo ea lintlha tsa sampole ho tsitsisa boleng ba paramente.

Fibonacci spiral, e leng mokhoa o thehiloeng ke setsebi sa lipalo Leonardo Fibonacci, o ile oa khethoa hobane o ka kenngoa ts'ebetsong ka khoutu e bonolo 'me o fana ka liphello tse nepahetseng. Mokhoa ona o boetse o sebelisitsoe ho Lefatše, ho tsosolosa tekanyo e ntle ea ellipsoid ea WGS84 e sebelisoang ke GPS.

Mokhoa ona o mocha oa ho tsamaisa khoeli o na le ts'episo bakeng sa mesebetsi ea nakong e tlang ea ho hlahloba khoeli, e fana ka 'mapa o nepahetseng haholoanyane o ipapisitseng le sebopeho se ikhethileng sa Khoeli. E emela mohato oa bohlokoa oa ho nchafatsa litsamaiso tsa ho tsamaisa likoloi tsa khoeli le ho ntlafatsa kutloisiso ea rona ea bokaholimo ba Khoeli.

