Sehlopha sa Boraro sa Bonohe ba Sepakapaka: Bo-pula-maliboho ba Tlhahlobo ea Sepakapaka

Ka Mphalane 1963, NASA e phatlalalitse khetho ea sehlopha sa eona sa boraro sa bonohe ba linaleli. Batho bana ba 14 ba khethiloe ho tsoa letamong la bakopi ba 720 ba sesole le baahi, e leng se ileng sa etsa hore e be sehlopha se rutehileng ka ho fetisisa sa bo-ra-astronote ka nako eo. Maikemisetso a bona e ne e le ho fofisa sefofa-sebakeng sa Gemini se nang le litulo tse peli, se neng se etselitsoe ho leka mekhoa ea lenaneo la ho fihla ha Apollo Moon.

Ka bomalimabe, litho tse 'nè tsa sehlopha sena li ile tsa hlokahala pele li etsa sefofane sa tsona sa pele. Leha ho le joalo, bo-rasaense ba setseng ba 10 ba ile ba fofa kakaretso ea 18 mananeong a Gemini le Apollo. Ba supileng ba bona ba ile ba ea khoeling, ba bane ba bile ba fumana monyetla oa ho tsamaea holim'a eona. Moastronote e mong o boetse a fofisa thōmo ea nako e telele ho Skylab.

Ts'ebetso ea khetho ea sehlopha sena sa boraro sa litsebi tsa linaleli e ne e le thata. Bakhethoa e ne e tlameha ho ba baahi ba US ba nang le lengolo la boenjiniere kapa saense ea 'mele, ba be le boiphihlelo ba ho khanna liteko kapa lihora tse 1,000 tsa lifofane tse fofang, ba be lilemo li 34 kapa ba tlase, 'me ba se be bolelele ho feta maoto a tšeletseng. Ho tsoa likopong tse 720 tse amohetsoeng, boto ea likhetho e ile ea khetha bonkgetheng ba 136 bakeng sa tlhahlobo e eketsehileng, qetellong ea e fokotsa ho fihla ho ba 14 ba holimo.

Ha ba khethoa, bo-rasaense ba bacha ba ile ba koetlisoa ka mokhoa o pharaletseng le ho tloaelana le likarolo tse fapaneng tsa lenaneo la sebaka. Ba ile ba fumana likabelo tsa botekgeniki ho fumana tsebo libakeng tse itseng, tse kang boqapi ba lifofa-sebakeng le tsamaiso ea ho laola. Thupelo ea bona e ne e akaretsa lithuto tse kang bolepi ba linaleli, aerodynamics, bongaka ba sepakapaka, le jeoloji. Ba bile ba fuoa koetliso ea ho iphelisa libakeng tse sa tšoaneng, ho akarelletsa le merung, mahoatateng le metsing.

Bonohe ba linaleli ba 14 ba ne ba tsoa litsong tse fapaneng, 'me ba supileng ba tsoa Sesole sa Meea sa US, ba bane ba Sesole sa Metsing sa US, a le mong ho tsoa ho US Marine Corps, le baahi ba babeli ba nang le boiphihlelo ba sesole. Sesole se seng le se seng sa linaleli se ne se e-na le litlatsetso tsa sona tse ikhethang lenaneong, joalo ka Edwin E. "Buzz" Aldrin, ea ileng a fetoha motho oa bobeli oa ho tsamaea ka Khoeli nakong ea misio ea Apollo 11.

Sehlopha sa boraro sa bo-ramahlale se phethile karolo ea bohlokoa ho ntšetseng pele boithuto ba sepakapaka. Ba ile ba betla tsela bakeng sa boromuoa ba ka moso ’me ba atolosa tsebo ea rōna ea bokahohle.

Mehloli: NASA