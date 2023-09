Koloi e Ncha ea Blue Origin's Shepard Suborbital e Ntse e Thehiloe Nako e fetang Selemo

By

Blue Origin's New Shepard koloi e se e thehiloe nako e fetang selemo ho tloha ha e qeta ho qala ka September 2022. Nakong ea ts'ebetso eo, mochine o tsosolositsoeng oa koloi o ile oa e-ba le bothata 'me oa senyeha, ha capsule e ntse e sebelisa mokhoa oa eona oa ho baleha ka tšohanyetso' me ea lula e sireletsehile. ka meputso eohle ea eona ea lipatlisiso e sa fetohe. Patlisiso e entsoeng ke Blue Origin e senotse hore molomo oa enjene ea BE-3PM ea mohato oa pele o ile oa hloleha ho thermo-structural, e leng se ileng sa baka ho se tsamaisane hantle le ho felisoa pele ho nako ea thomo.

Ka Hlakubele, Blue Origin e phatlalalitse mehato ea tokiso eo e neng e e kenya tšebetsong, e kenyelletsang liphetoho tsa moralo phaposing ea mollo le liparamente tsa ts'ebetso ho rarolla mathata a mangata a nozzle le mocheso oa mocheso o chesang. Khamphani e bontšitse litebello tsa eona tsa ho khutlela sefofaneng haufinyane le ho qala bocha sete e tšoanang ea litefiso tse 36 tsa lipatlisiso. Leha ho le joalo, e se e le likhoeli tse 5.5 esale e nchafatsoa, ​​​​'me New Shepard ha e so tla qala.

Le hoja Blue Origin e sa fana ka lintlha tsa bohlokoa mabapi le boemo ba New Shepard kapa kemiso ea nako ea ho khutlela sefofaneng, mohlolisani oa eona ea ka sehloohong, Virgin Galactic, o atlehile ho thakhola mesebetsi e mene ea bapalami e sebelisa sefofane sa eona sa VSS Unity nakong ena. Hona joale Virgin Galactic e na le maeto a robeli a sebaka sa basebetsi, a mabeli ho feta Blue Origin. Leha lik'hamphani ka bobeli li ikemiselitse ho fa bareki boiphihlelo ba nako e khuts'oane ba ho hloka boima ba 'mele le pono ea Lefatše ho tloha sepakapakeng, VSS Unity e lula e le potolohong nako e telele haholo ea metsotso e 60 ho isa ho e 90, ha e bapisoa le metsotso e 10 ho isa ho e 12 ea New Shepard.

Blue Origin e ntse e ikemiselitse ho rarolla mathata a tekheniki le New Shepard le ho khutlela sefofaneng kapele kamoo ho ka khonehang. Nako e telele ea lifofane tsa Virgin Galactic e ka ba fa monyetla oa tlholisano 'marakeng oa bohahlauli ba sebaka sa suborbital bakeng sa ba batlang boiphihlelo bo atolositsoeng ho feta meeli ea sepakapaka sa Lefatše.

Litlhaloso:

- Koloi ea Suborbital: Sefofane sa sepakapaka se etselitsoeng ho fihla sebakeng empa se sa fihlelle tsela e tsitsitseng ea ho potoloha Lefatše.

- Mothati oa pele o ka sebelisoang hape: Mokhahlelo oa pele oa rokete o fanang ka ts'ebetso e ngata nakong ea ho qala, 'me e ka khutlisoa le ho sebelisoa hape bakeng sa misio e latelang.

- Anomaly: Ho kheloha boitšoarong bo lebelletsoeng kapa bo tloaelehileng.

- Enjene ea BE-3PM: Enjene e sebelisitsoeng mothating oa pele oa koloi e ncha ea Blue Origin's New Shepard.

Mehloli: Blue Origin, Virgin Galactic