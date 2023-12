Sengoloa se Secha: Pontšo e makatsang ea Matla a Letsatsi

By

Kakaretso: Letsatsi le sa tsoa hlahisa khanya ea letsatsi ea X-class, e bontšang matla a eona a maholohali. Leqhubu lena ke lona le matla ka ho fetisisa ho tloha ka September 2017. Licheso tsena tsa letsatsi li atisa ho tsamaea le li-coronal mass ejections (CMEs), tse ka bakang tšitiso Lefatšeng. Mollo ona o lebelletsoe ho ba le karolo e tsamaisitsoeng ke Lefatše, e ka lebisang ho lifefo tsa geomagnetic le li-aurora tse matla. Letsatsi le ntse le tsoela pele ho sebetsa, 'me letsatsi le lebeletsoe ho fihla sehlohlolong selemong se tlang.

Ka ponahatso e tsotehang ea matla a lona, ​​letsatsi le ile la hlahisa khanya ea letsatsi ea X-class e ileng ea siea bo-rasaense ba hloletsoe. Leqhubu lena la morao tjena, le tlalehiloeng ke sefofane sa NASA sa Solar Dynamics Observatory, ke se matla ka ho fetisisa se hlokometsoeng ho tloha ka September 2017. Matla a maholo le matla a mollo ona ke bopaki ba matla a maholohali a letsatsi.

Li-solar flares tsa boholo bona hangata li tsamaea le coronal mass ejection (CMEs), e leng maru a maholohali a solar plasma a otlang sepakapakeng ka lebelo le makatsang. Ho bonahala eka mollo ona o ne o hlile o amahanngoa le CME, e nang le matšoao a karolo e tsamaisitsoeng ke Lefatše. Tšusumetso e ka bang teng ea CME ena Lefatšeng e bohlokoa, ka lebelo le hlahang le hakanyetsoang ho feta limilione tse 4.7 ka mph.

Li-CME tse fihlang polaneteng ea rona li na le monyetla oa ho baka lifefo tsa geomagnetic, tse ka sitisang marang-rang a motlakase le lisebelisoa tse ling tsa bohlokoa. Ho feta moo, lifefo tsena li ka boela tsa ntlafatsa botle le ponahalo ea li-aurora, tsa etsa lipontšo tse hlollang tsa leholimo.

Le hoja sepakapaka sa Lefatše se re sireletsa mahlaseling a kotsi a hlahisoang ke mahlaseli a letsatsi, ho ntse ho e-na le liphello tse sa tobang tse ka amang bophelo ba rona. Matshwao a GPS le disathelaete tsa dikgokahano di ka sitiswa, mme sena se baka mathata mabapi le tsamaiso le ditsamaiso tsa puisano. Ho feta moo, ho tima seea-le-moea ha se ntho e sa tloaelehang nakong ea ho chesoa ha letsatsi, joalo ka ha ketsahalo ea morao-rao e baka ho tima seea-le-moea se matla haholo Amerika.

Pontšo ena ea morao-rao ea tšebetso ea letsatsi ke tlhasenyana ea thabo e ntseng e eketseha ea letsatsi. Ts'ebetso ea letsatsi e latela potoloho ea lilemo tse 11, 'me Solar Cycle 25 e lebelletsoe ho fihla sehlohlolong lipakeng tsa Pherekhong le Mphalane selemong se tlang, ho latela se boletsoeng esale pele ke U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration. Ha letsatsi le ntse le sebetsa haholoanyane, ho ka ’na ha e-ba le liketsahalo tse ling tsa letsatsi, tse khahlang bo-rasaense le ba shebeletseng leholimo ka ho tšoanang.