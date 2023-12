SpaceX e Itokiselletsa Lifofane tsa Teko tse tlang ka Sekepe sa 28 le Booster 10

By

SpaceX e itokisetsa potoloho ea eona e latelang ea lifofane tsa liteko ka ho phatlalatsoa ha Sekepe sa 28 ho ea Suborbital Pad B. Sena se tšoaea qalo ea letšolo la tlhahlobo e khutsufalitsoeng bakeng sa Ship 28 le Booster 10, e lebelletsoeng ho feta litekong tse 'maloa tsa bohlokoa pele sefofane sa bona se sa le pele. ka 2024.

Sekepe sa 28 se se se qetile liteko tse peli tsa bopaki ba cryo 'me se fumane lintlafatso tsa enjene nakong ea likhoeli tse 2.5 tsa ho lula sebakeng sa Sanchez. Kemiso ea teko ea Sekepe sa 28 e kenyelletsa bopaki ba cryo, bo lateloa ke mochine o motlakase oa lienjine tse tšeletseng le mollo o tsitsitseng oa lienjine tse tšeletseng.

Ka ho ts'oana, Booster 10 e amohetse Ring ea eona ea Hot Stage mme e behiloe setulong se secha sa lipalangoang tsa booster. Sebaka sena, se nang le matsoho le li-clamp tse 20, se lumella ho lokolloa ka nako e le 'ngoe ntle le ho sebelisana ka letsoho. E boetse e thusa ho tsamaisa le ho lokisa li-booster bakeng sa ho bokellana holim'a Thaba ea Launch ea Orbital.

Ho lebeletsoe hore tlhahlobo ea Booster 10 e kenyelle bopaki ba cryo, 33-engine spin prime, le mollo o tsitsitseng oa 33-engine pele o itokisetsa ho fofa. SpaceX e ikemiselitse ho ba le lets'olo le lekhuts'oane la tlhahlobo ea sefofane pele ho sefofane ho latela mesebetsi ea eona ea kamoso, ho kenyeletsoa matšolo a NASA's Human Landing System.

SpaceX e boetse e tsepamisitse maikutlo ho lintlafatso ho Orbital Launch Pad le Tank Farm. Polase ea Tanka ea Orbital e bone ho kengoa li-subcoolers, lipompo, le litanka tse ling tse tšekaletseng, tse tla matlafatsa bokhoni ba ho palamisa le ho fokotsa nako e hlokahalang ho kenya propellant ka har'a qubu e felletseng.

Ha re sheba pele, Sekepe sa 29 le Booster 11 li reriloe bakeng sa Sefofane sa Bone, 'me Ship 29 e ntse e tsoela pele ho sebetsa pele ho sefofane. Ship 30 le Booster 12 li reretsoe Flight Five, ha Ship 31 le Booster 13 li emetse mosebetsi o mong hape. Sekepe sa 32 se se se kentsoe ka botlalo, 'me Booster 14 e ntse e lokisoa Ringyard.

Ke habohlokoa ho hlokomela hore Elon Musk o bontšitse hore likepe tse tlang (28, 29, 30, le 32) e tla ba tsa ho qetela tsa Version 1 ea Starship, 'me Version 2 e lebeletsoe ho ba le botšepehi bo molemo le tsoelo-pele e eketsehileng.

Ha litokisetso tsena li ntse li tsoela pele, SpaceX e ntse e tsoela pele ho hatela pele lipakaneng tsa eona tse kholo tsa ho lekola sebaka le lipalangoang. Lifofane tse tlang tsa liteko li tla tsoela pele ho bonts'a bokhoni ba litsamaiso tsa bona tsa Starship le Booster, ho re atametsa ho bokamoso ba maeto a lipakeng tsa lipolanete.