Ho Tseba Tse sa Tsejoeng: Linohe Tsa Sepakapaka Li Tsamaisa Lefatšeng la Liphoofolo tsa Lehaheng

Kakaretso: Bo-rasaense ba tsoang mekhatlong e fapaneng ea sepakapaka ba sa tsoa fumana koetliso ea lipatlisiso tsa lehaha ho ntlafatsa ts'ebetso ea bona ea sehlopha le bokhoni ba ho rarolla mathata ha ba ntse ba le tikolohong e mahlonoko le ea litso tse fapaneng. Koetliso ena e akarelletsa ho kena mahaheng, moo li kopanang le libaka tse sa tloaelehang, matša a ka tlas'a lefatše, esita le ho kopana le mefuta e sa tloaelehang ea lintho tse phelang tse nyenyane haholo. Ka lipapiso tsena, linohe tsa linaleli ha li khone ho leka mahlale a macha feela empa li boetse li fumana temohisiso mabapi le liqholotso tse tobaneng le tsona ha ba ntse ba lula Seteisheneng sa Lefatše sa Lefatše.

Linohe tsa linaleli tse tsoang lefats'eng lohle li kopane ho nka karolo ho Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behavior and performance Skills (CAVES) thupelo e hlophisitsoeng ke European Space Agency (ESA). Thupelo ena e tebileng ea libeke tse tharo e ikemiselitse ho hlomella bo-ra-astronote ka litsebo tse hlokahalang ho sebetsa ka mokhoa o sireletsehileng le ka katleho sehlopheng sa litso tse fapaneng, e totobatsang bohlokoa ba polokeho tikolohong e mahlonoko.

Nakong ea thupelo, li-cavenauts, tse kenyelletsang linohe tsa linaleli tse tsoang ESA, NASA, Roscosmos, Canadian Space Agency, le setsi sa sebaka sa Japane, ba hlahloba mahaha le ho kopana le mahaha a makatsang, matša a ka tlas'a lefatše, esita le mefuta e fapaneng ea bophelo bo sa bonahaleng. Sena ha se fane feela ka boiphihlelo bo ikhethang bakeng sa bonohe ba linaleli empa hape se ba lumella ho ithuta ka lintho tse phelang, ho bokella lintlha tsa bohlokoa bakeng sa lipatlisiso tsa bolepi ba linaleli.

E 'ngoe ea merero ea mantlha ea thupelo ena ke ho leka mahlale a macha le lisebelisoa maemong a feteletseng, joalo ka ha bo-astronote ba ne ba tla etsa ho International Space Station. Lipapiso tse ka mahaheng li fana ka menyetla ea hore bo-rasaense ba bontše bokhoni ba bona ba ho rarolla mathata, puisano e sebetsang, tsebo ea ho etsa liqeto, le matla a sehlopha tlas'a maemo a thata.

Ka ho nyakurela sebakeng se sa tsejoeng sa litsamaiso tsa mahaha, bo-ra-sepakapaka ba tlameha ho itšetleha ka bokhoni ba bona ka bomong, tšebelisano e le sehlopha, le ho hokahanya le taolo ea fatše ho fihlela sepheo sa bona sa maikemisetso. Koetliso ena e ikemiselitse ho ntlafatsa ho ikamahanya le maemo le botsitso ba bona, ho netefatsa hore ba itokiselitse mathata a sa lebelloang a ho hlahloba sebaka.

Qetellong, thupelo ea koetliso ea CAVES e fa linohe tsa linaleli monyetla o ikhethang oa ho lekola lefats'e le khahlang la lintho tse phelang lehaha ha ba ntse ba ntlafatsa tsebo ea bona ea tšebelisano 'moho, ho rarolla mathata le puisano. Liphihlelo tsena ha li ba lokisetse bophelo feela Seteisheneng sa Lefatše sa Sepakapaka empa hape li kenya letsoho kutloisisong ea rona ea bolepi ba linaleli le ho tiea ha mefuta ea bophelo maemong a feteletseng.