The Milky Way: Papali ea Cosmic Bumper Car

Sebakeng se seholohali sa bokahohle, mefuta e sa tšoaneng ea libōpeho le boholo ba lihlopha tsa linaleli ha li na meeli. Haufinyane tjena, boithuto bo phatlalalitsoeng ho jenale ea Nature Astronomy bo tlisitse sebopeho sa helical sa Milky Way ea rona hape se hlahelletseng. Se etsang hore sena se khahlise haholo ke hore lihlopha tsa linaleli tse kang tsa rōna, tse nang le sebōpeho sa helical, li fumaneha seoelo sebakeng sa rōna sa linaleli.

Ho latela phuputso eo, Milky Way ea rōna ke setho sa Sefofane se Phahameng ka ho Fetisisa, e leng sebaka se tletseng lihlopha tse khōlō tsa linaleli le lihlopha tsa linaleli tse likete-kete. Leha ho le joalo, mofuta o ka sehloohong oa sehlopha sa linaleli se fumanehang mona ke lihlopha tsa linaleli tse elliptical. Lihlopha tsena tsa linaleli, tse bōpehileng joaloka oval e telele, li laola bokahohle.

Joale, bo-rasaense ba ile ba etsa’ng ho utolla sephiri see sa bokahohle? Bafuputsi ba Setsi sa Computational Cosmology Univesithing ea Durham ba ile ba fetohela ho matla a li-supercomputers. Li ile tsa itsamaisa ka nako, lilemong tse ka bang libilione tse 13.8 tse fetileng, ho ea methating ea pele ea ho thehoa ha sehlopha sa linaleli. Ka lipapiso tse tsoetseng pele, ba ile ba latela tsoelo-pele ea tikoloho ea rona ea bokahohle, ba batla ho tseba lintlha tse ikarabellang bakeng sa khaello ea lihlopha tsa linaleli tse pota-potileng.

Lipapiso tsa bona li ile tsa senola ketsahalo e makatsang. Melala ea linaleli ka lihlopha tse nang le baahi ba bangata, ho kopanyelletsa le likaroloana tsa leholimo tse akarelletsang Milky Way ea rōna, hangata li bile le likhohlano le ho kopana nakong ea bongoaneng ba bokahohle. Ka lebaka la likhohlano tsena tsa bokahohle, ho ne ho ka hlaha mofuta o mocha oa linaleli. Ha lihlopha tse peli tsa linaleli tse pota-potileng li kopana, li ile tsa hlahisa lihlopha tsa linaleli tse elliptical, kahoo li tlatsetsa boteng ba tsona bo hlollang sebakeng sa rona sa bokahohle.

Le hoja e le ’nete hore lihlopha tsa linaleli tse elliptical li laola bokahohle ba rōna, ho haella ha lihlopha tsa linaleli tse pota-potileng hase bothata bo feletseng. Lipapiso tse entsoeng ke bo-rasaense li fana ka leseli mabapi le lintlha tse haufi-ufi tsa ho bōptjoa ha sehlopha sa linaleli, ho akarelletsa le ho fetoloa ha li-spirals hore e be li-ellipticals ka ho kopana.

Ha e le hantle, phuputso e fana ka maikutlo a hore Milky Way e tsamaile tikolohong e tletseng merusu ea bokahohle, e tšoanang le boemo ba koloi e kholo ea leholimo, ho pholletsa le lilemo tsa bokahohle. Likhohlano le ho kopanngoa ha sehlopha sa linaleli sa rona le tse ling tse libakeng tse nang le baahi ba bangata li thehile sebaka sa linaleli seo re se bonang kajeno.

Kahoo, nakong e tlang ha u sheba sepakapaka bosiu, hlolloa ke motjeko oa bokahohle o bileng teng ka lilemo tse libilione, o nang le sebōpeho sa helical sa Milky Way ea rōna e le bopaki ba hore bokahohle ba rōna bo lula bo fetoha.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

P: Lihlopha tsa linaleli tse elliptical ke eng?

K: Melala ea linaleli ke lihlopha tse telele tse nang le sebōpeho sa oval tse laolang sebaka sa bokahohle. Li khetholloa ka ho hloka matsoho a spiral 'me li na le sebopeho sa spheroidal kapa elliptical.

P: Li-spiral galaxies ke eng?

K: Melala ea linaleli ke lihlopha tsa linaleli tse bōpehileng joaloka disk tse nang le matsoho a tsoelipaneng a ikhethang. Hangata li khetholloa ka leqhubu le bohareng le diski e potolohang ea linaleli, khase le lerōle.

P: Bo-rasaense ba ile ba etsa boithuto ba bona joang?

K: Bo-rasaense ba Institute for Computational Cosmology Univesithing ea Durham ba sebelisitse li-supercomputer tse matla ho etsisa ho iphetola ha lihlopha tsa linaleli tikolohong ea rona ea bokahohle. Ka ho latela lintlha tse tlatsetsang khaellong ea lihlopha tsa linaleli tse pota-potileng, ba ile ba fumana temohisiso mabapi le ho thehoa le ho fetoha ha lihlopha tsa linaleli.

P: Ke eng e bakang phetoho ea lihlopha tsa linaleli tse spiral hore e be lihlopha tsa linaleli tse elliptical?

K: Phetoho e etsahala ha lihlopha tse peli tsa linaleli tse harelaneng li kopana. Ho thulana le ho kopanngoa ha lihlopha tsena tsa linaleli ho hlahisa lihlopha tsa linaleli tse elliptical, ho fetola sebōpeho le sebōpeho sa tsona.

P: Thuto e kenya letsoho joang kutloisisong ea rōna ea Milky Way?

K: Phuputso e fana ka maikutlo a hore Milky Way, joalo ka lihlopha tse ling tsa linaleli tse libakeng tse nang le baahi ba bangata, e bile le likhohlano le ho kopana khafetsa ho pholletsa le nalane ea eona. Litšebelisano tsena tsa bokahohle li bopa sebopeho sa linaleli 'me li thusa ho hlalosa ho ata ha lihlopha tsa linaleli tse elliptical bokahohleng ba rona.