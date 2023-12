Thuto e Ncha e Bontša Li-fireworks Ha Li Ama Nonyana Ho falla

Phuputso ea morao-rao ea machaba e etelletsoeng pele ke bafuputsi Univesithing ea Amsterdam e fane ka leseli ka liphello tse kotsi tsa li-fireworks ho palo ea linonyana nakong ea mekete ea Bosiu ba Selemo se Secha. Boithuto bona, bo bitsitsoeng "Fireworks Disturbance Across Bird Communities" mme bo phatlalalitsoe koranteng ea Frontiers in Ecology and the Environment, bo kopa hore ho thehoe libaka tse kholo tse se nang litima-mollo lefatšeng ka bophara.

Boithuto bona bo sebelisitse lintlha tse tsoang ho liradara tsa boemo ba leholimo le lipalo tsa linonyana ho sekaseka likarabo tsa hang ha linonyana li fofa ho latela lithunya. Bafuputsi ba fumane hore ts'ebeliso e kholo ea li-fireworks Bosiung ba Selemo se Secha e ama linonyana ho fihla bohole ba lik'hilomithara tse 10. Liphello li bonahala haholo ka har'a lik'hilomithara tse hlano tsa pele, empa ho ntse ho e-na le linonyana tse ngata haholo tse fofang ka har'a sebaka sa 10-kilomitara ha ho bapisoa le masiu a tloaelehileng.

Phuputso e ile ea senola hore linonyana tse khōloanyane, tse kang likhantši, matata le matata, li angoa haholo ke li-fireworks. Linonyana tsena li fofa sebakeng se tsotehang ka lihora tse ngata ka mor'a hore li-firework li qale, e leng se ka lebisang likotsing tse kang ho pepesehela boemo bo bobe ba leholimo kapa likotsi ka lebaka la ho tšoha.

Liphello tsa li-fireworks ho palo ea linonyana li phahame haholo Netherlands, moo 62% ea linonyana tsohle li phelang ka har'a sebaka sa lik'hilomithara tse 2.5 tsa libaka tse nang le baahi. Sena se baka mathata ho linonyana nakong ea likhoeli tse batang tsa mariha ha ho boloka matla ho le bohlokoa.

Ho fokotsa litlamorao tsena tse mpe, bafuputsi ba fana ka maikutlo a ho kenya tšebetsong libaka tse se nang li-fireworks le ho fokotsa tšebeliso ea litima-mollo tse lerata le tse phatlohang. Ba etsa tlhahiso ea ho hlahloba mekhoa e meng e kang mananeo a drone kapa li-fireworks tse khabisitsoeng ntle le molumo o lerata ho fokotsa tšitiso ho palo ea linonyana.

Ntle le tšusumetso ea linonyana tse fallang, ho bohlokoa ho nahana ka phello e akaretsang ea li-firework ho liphoofolo tse hlaha. Le hoja boithuto bona bo ne bo lebisitse tlhokomelo ho bongata ba linonyana, liphoofolo tse ling, ho kenyeletsoa lintja le liphoofolo tse ruuoang lapeng, le tsona li ka ba le tsietsi le matšoenyeho ka lebaka la lerata le leholo le amanang le lipontšo tsa li-fireworks.

Ho kenya tšebetsong mehato ea ho fokotsa litlamorao tse mpe tsa li-fireworks ho liphoofolo tse hlaha ho ka lebisa meketeng e nang le boikarabelo haholoanyane tikolohong ha ho ntse ho bolokile moea oa thabo le mekete.